«Он портит мне жизнь, а я не знаю, где просить защиты». Журналистка рассказала, как уже два года ее преследует бывший друг

Заставочное фото Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Мы просто перестали общаться, каждый пошел своей дорогой. Но спустя несколько месяцев мои старые переписки начали рассылать работодателям, телефон атаковали сотни сообщений, а в конфликт оказались втянуты коллеги, родственники и даже совершенно посторонние люди», — рассказывает 71.RU 23-летняя Мария.

В 2021 году Мария (имя изменено) поступила на факультет журналистики ТулГУ. Там она познакомилась с Андреем (имя изменено). Молодые люди подружились. Девушка и представить не могла, что теплая дружба длиною в несколько лет может превратиться в ночной кошмар.

Мария и Андрей учились на одном курсе. Сначала они почти не общались, но когда парень заболел, девушка, которой он нравился, написала ему, чтобы узнать о его самочувствии. Началась ежедневная переписка. Через несколько недель Мария поняла, что влюбилась. Она решила честно рассказать о своих чувствах. По ее словам, Андрей объяснил, что недавно расстался с девушкой и пока не готов к новым отношениям. Мария решила подождать. А спустя несколько месяцев девушка узнала, что парень встречается с другой.

После этого ребята перестали общаться. Но примерно через месяц молодой человек написал Марии сам. Он рассказал, что расстался с той девушкой, и предложил возобновить общение. Мария согласилась.

«Он проводил со мной практически всё свободное время, ежедневно переписывался, приглашал гулять. Я рассказывала ему абсолютно всё. Мне казалось, что это мой единственный по-настоящему близкий человек, при этом мы оставались именно друзьями».

По словам Марии, уже тогда она начала замечать некоторые особенности характера друга. Он нередко рассказывал истории о конфликтах с другими людьми, пересказывал ситуации, в которых, по его словам, кого-то обманывал или разыгрывал, при этом высказывался о людях негативно и оскорбительно.

«Я тогда всему этому значения не придавала. Не думала, что когда-нибудь это коснется меня».

Потом поведение Андрея изменилось: он стал игнорировать сообщения от девушки, иногда пропадал на несколько дней, а потом заявил, что Мария занимает слишком много его времени.

«Он сказал, что общение — это не унитаз, куда можно сливать всё подряд. И тут я задумалась, что наши взгляды на дружбу отличаются. А когда он в очередной раз рассказал о ком-то гадость, я попросила больше не присылать мне подобные истории. Я прямо сказала, что мне неприятно это читать. Не хочу обсуждать других людей».

А потом Мария с Андреем поссорилась. Девушка отреагировала на публикацию своей знакомой в соцсетях, после чего получила от молодого человека сообщение с претензиями, мол, с ним у нее общаться времени нет, а для других она время находит. Общение прервалось.

Спустя месяц Андрей написал сам, упрекнув бывшую подругу в том, что она не пытается восстановить отношения первой. Мария ответила, что их общение перестало ее устраивать, поэтому продолжать его она не хочет. В ответ девушка получила длинное сообщение с обвинениями в лицемерии, предательстве и подлости. И на этом, как думала Мария, всё закончилось.

Но спустя некоторое время в социальных сетях Андрея начали появляться публикации, которые, как считает девушка, были посвящены ей. Имени Марии в них не было, однако общие знакомые сразу поняли, о ком идет речь.

«Мне начали пересылать эти посты со словами: „Это же про тебя“».

Молодой человек рассказывал, как много сделал для подруги и какой неблагодарной она оказалась. Но потом проблема переросла просто неприятный пост в соцсетях.

Если нет физических последствий издевательств — правоохранителей заставить работать непросто Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За год до начала конфликта с Андреем Мария устроилась работать в компанию, которая организовывает детские праздники. Именно Андрей предложил ей попробовать себя в этом деле. Сам он уже несколько месяцев работал в этой фирме. Позже Андрей уволился, а Мария продолжила работать. И вот как-то руководитель попросила девушку задержаться. Начальница показала Марии несколько скриншотов старой переписки, которые Андрей ей прислал с фейкового аккаунта, привязанного, однако, к его номеру телефона. Это были личные сообщения годичной давности, в которых Мария обсуждала руководителя с Андреем. Обсуждение велось в обидном для начальницы ключе. Мария ничего отрицать не стала.

«Я тогда во многом перенимала манеру общения Андрея. Сейчас мне неприятно читать то, что я тогда писала».

Руководитель выслушала девушку, приняла ее извинения. А потом начальница рассказала Марии, что Андрей регулярно рассказывал ей подробности личной жизни девушки.

«Это были вещи, которые я доверяла только ему. Про родителей. Про семью. Про личные переживания. Я не понимала, зачем год спустя посылать начальнице нашу переписку — наверное, он рассчитывал на то, что меня уволят».

Затем в один из вечеров телефон Марии начал разрываться от сообщений. Одно за другим приходили SMS с кодами подтверждения регистрации от интернет-магазинов, маркетплейсов и различных онлайн-сервисов.

«Их было очень много. Сообщения шли без остановки. Я уверена: это дело рук Андрея, ведь он рассказывал мне, что устраивал такие спам-атаки людям, которым хотел досадить, используя бота. Но я не стала Андрею писать, не стала что-то делать, подумала, что ему рано или поздно надоест».

Но уже на следующий день произошла новая неприятность.

К тому моменту Мария уже около полутора лет работала в фотостудии. Андрей об этом знал. И вот начальнице девушки пришло уведомление о налоговой проверке, а расчетный счет компании временно заблокировали.

«Я не могу утверждать, что это сделал именно он. Но Андрей рассказывал мне, что уже делал такое. После увольнения он жаловался на бывшего работодателя в различные инстанции, в том числе и налоговую. Так что это не просто совпадение. Тогда я впервые поняла, что всё это начинает вредить не только мне. Да, проверка прошла, ничего там не нашли, но это ведь нервотрепка, а кому нужны сотрудники, из-за которых такое случается?»

Затем Марии стали приходить сообщения от знакомой Андрея с оскорблениями. Девушка заблокировала ее, но женщина стала писать родным Марии, ее друзьям и начальникам.

Сообщения знакомой, адресованные в личные сообщения маме героини Источник: личный архив героини

«Она даже маме моей написала, что я занималась проституцией или делала аборт. Что у кого-то увожу мужа, и всё вот в том же роде. И я понимаю, что пишет она это всё опять же с подачи Андрея. Я не понимаю, почему он меня преследует. Между нами не было ссоры, взаимных оскорблений или событий, после которых можно было ожидать мести. Мы просто перестали общаться. Не было такого, что я где-то написала про него гадости, кого-то против него настроила. Вся эта ситуация влияет на мое состояние. Я стала плохо спать, я постоянно жду неприятностей, мне страшно за свою безопасность: вдруг от слов он перейдет к делу? Да и когда это касается только тебя — это одно. Но когда начинают писать маме или возникают проблемы у людей на работе — становится страшно. А как с этим со всем бороться, я не понимаю. Человек портит мне жизнь, а я ничего не могу сделать. В полиции надо мной просто посмеются, а где еще искать защиты — я не знаю».

Сейчас у девушки появился новый страх — с фейкового аккаунта ей начали приходить сообщения, которые подразумевают, что за ней следят.

Сообщения о слежке с неизвестного аккаунта Источник: личный архив героини

Мы попросили прокомментировать ситуацию психолога и юриста: как бороться со сталкингом, куда можно обратиться за помощью?

Комментарий психолога: «Свое состояние надо фиксировать у специалиста»

Артём Сазыкин Психология Личный сайт

Психолог Артем Сазыкин отмечает, что одна из главных особенностей длительного преследования — невозможность для человека почувствовать, что ситуация действительно закончилась.

«Когда отношения с человеком завершились, а спустя некоторое время он снова появляется, начинает звонить, писать, привлекает к сталкингу других людей или использует сторонние аккаунты — у жертвы может возникнуть ощущение постоянной угрозы. Периоды затишья при этом необязательно воспринимаются как окончание ситуации: человек расслабляется, а затем новая волна активности возвращает его в состояние напряжения. Длительное преследование может приводить к постоянному стрессу, тревожности и недоверию к окружающим. Человек начинает ожидать новых неприятностей и может воспринимать даже нейтральные события как связанные с преследователем. Важным признаком перехода от обычного конфликта к преследованию является именно невозможность прекратить нежелательное взаимодействие. Особенно если появляются угрозы или действия, которые причиняют человеку вред.

При обычной ссоре люди могут выяснить отношения, остаться каждый при своем мнении и прекратить общение. При преследовании конфликт продолжается после того, как одна из сторон пытается его закончить. Это может проявляться в попытках вновь и вновь выйти на связь, привлечь знакомых, распространить информацию о человеке, добиться реакции от него или иным способом продолжить воздействие.

Когда человек постоянно ждет, что что-то произойдет, ему сложнее расслабиться и нормально отдыхать. Сон может становиться поверхностным и прерывистым. Если такое состояние сохраняется длительное время — оно начинает существенно влиять на здоровье человека.

Если тревога, нарушения сна или другие симптомы сохраняются — имеет смысл обратиться к специалисту. Медицинская помощь в такой ситуации нужна не только для того, чтобы справиться с последствиями происходящего, но и для документирования состояния человека для дальнейшего разбирательства.

Еще одна распространенная реакция при длительном конфликте — попытка найти причину происходящего в собственном поведении.

„ Может, я не так ответила? “ , „ Может, не стоило прекращать общение? “ , „ Может, я сама его спровоцировала? “ — однако важно уметь отделять собственные ошибки от ответственности другого человека за его действия.

Не стоит пытаться переиграть человека, доказать ему свою правоту или вступать в бесконечные споры. Если человек намеренно продолжает конфликт — дополнительная переписка может лишь дать ему новый материал и возможность продолжить взаимодействие.

Родным людей, столкнувшихся со сталкингом, важно не обесценивать их страхи: фразы вроде „ не обращай внимания “ , „ сама перестань отвечать “ , „ всё скоро закончится “ могут звучать как попытка успокоить человека, но не всегда помогают.

Важно сохранять сообщения и публикации, блокировать нежелательные аккаунты и фиксировать новые эпизоды. Сообщения, записи звонков, публикации и другие материалы могут понадобиться правоохранительным органам или суду, куда стоит обращаться за помощью».

Комментарий юриста: «Доказывать придется не преследование, а каждый эпизод отдельно»

Шон Бетрозов Адвокатура Личный сайт

Адвокат Шон Бетрозов объясняет, что российское законодательство не содержит отдельной статьи, устанавливающей ответственность именно за сталкинг или травлю как совокупность повторяющихся действий.

«История человека, который несколько лет сталкивается с непрекращающимся давлением, с юридической точки зрения распадается на отдельные эпизоды. Каждый из них необходимо оценивать самостоятельно. Поэтому заявление в полицию в формате „ бывший друг портит мне жизнь “ — недостаточно конкретная конструкция.

Гораздо эффективнее описывать обстоятельства последовательно: в определенную дату человек отправил личную переписку работодателю, в другую дату поступили сообщения с оскорблениями, затем появились публикации, после этого начали писать родственникам и так далее. Нужно указывать конкретные факты, даты, участников и доказательства. Тогда правоохранительный орган должен дать оценку каждому эпизоду.

Одним из наиболее перспективных с юридической точки зрения является эпизод с передачей работодателю личной переписки.

В статье 137 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные собирание или распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Максимальное наказание по базовой части статьи — до двух лет лишения свободы. При этом для уголовного дела необходимо доказать не только факт распространения, но и обстоятельства произошедшего, в том числе причастность конкретного человека к распространению.

Если человек публикует оскорбительные посты, не называя имени, — важно то, насколько содержание позволяет окружающим понять, о ком идет речь; отсутствие имени еще не означает, что публикация автоматически становится безнаказанной.

Статья 152 ГК РФ позволяет требовать защиты чести, достоинства и деловой репутации, в том числе удаления порочащих сведений, а в предусмотренных законом случаях — их опровержения и компенсации морального вреда.

Но здесь есть серьезный нюанс. Если автор просто выражает свое мнение, например, считает человека неблагодарным, — это оценочное суждение. Доказать его истинность или ложность невозможно. Если же публикуется конкретное утверждение о факте, которого не было, ситуация иная. Именно поэтому при таких спорах может потребоваться лингвистическая экспертиза, которая помогает определить смысл и характер спорных высказываний.

В первую очередь нужно сохранять все доказательства. Речь идет о скриншотах публикаций и сообщений, ссылках на страницы, переписке, уведомлениях, данных о звонках и SMS, а также свидетельских показаниях людей, которые получали сообщения от предполагаемого преследователя или видели публикации.

Особенно важно делать это до того, как публикация или аккаунт будут удалены.

Наиболее надежный способ фиксации интернет-страницы — нотариальный осмотр сайта. Нотариус фиксирует содержание страницы на конкретную дату и оформляет протокол обеспечения доказательств.

На скриншоте должны быть видны адрес страницы, имя аккаунта, дата и время, а также содержание сообщения.

Если вам часто звонят — запрашивайте у оператора связи детализацию, эта информация хранится ограниченное время.

Заявление о преступлении необходимо подавать письменно в отдел полиции по месту жительства. Заявление стоит подготовить в двух экземплярах: один передается сотруднику полиции, второй остается у заявителя с отметкой о принятии.

Важно получить подтверждение регистрации обращения.

Если в возбуждении уголовного дела откажут — это решение не является окончательным. Постановление об отказе можно обжаловать прокурору или руководителю следственного органа в порядке статьи 124 УПК РФ либо в суд в порядке статьи 125 УПК РФ.