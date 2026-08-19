Приговоренные вечной мерзлотой: в Альпах спустя более 30 лет нашли тела пропавших туристов

Тела погибших уже идентифицировали Источник: VALAIS CANTONAL POLICE / AFP

В Швейцарии после таяния ледника нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов. Об этом сообщает BFM TV.

По данным правоохранительных органов кантона Вале, тела обнаружили в среду, 19 августа, в районе итальянской границы. Погибших туристов обнаружили после того, как произошло таяние ледника Трифт. Останки доставили в Институт судебной медицины в Сьоне для идентификации.

«Прямое сравнение ДНК-профилей официально установило, что это останки двух альпинистов, пропавших без вести в районе Вайсмис в 1992 году», — говорится в заявлении полиции.

Вайсмис — горная вершина в Швейцарии. Вершина расположена в Пеннинских Альпах, в кантоне Вале. Высота — 4017 метров над уровнем моря. Из-за глобального потепления снежная шапка постепенно тает, и официально принятая высота немного снизилась по сравнению с прежними измерениями. Вайсмис — один из так называемых четырехтысячников в Альпах, и это делает его популярным объектом для альпинистов.