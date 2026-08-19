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Происшествия Приговоренные вечной мерзлотой: в Альпах спустя более 30 лет нашли тела пропавших туристов

Приговоренные вечной мерзлотой: в Альпах спустя более 30 лет нашли тела пропавших туристов

Мужчины пропали во время восхождения на вершину Вайсмис

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Тела погибших уже идентифицировали | Источник: VALAIS CANTONAL POLICE / AFPТела погибших уже идентифицировали | Источник: VALAIS CANTONAL POLICE / AFP

Тела погибших уже идентифицировали

Источник:

VALAIS CANTONAL POLICE / AFP

В Швейцарии после таяния ледника нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов. Об этом сообщает BFM TV.

По данным правоохранительных органов кантона Вале, тела обнаружили в среду, 19 августа, в районе итальянской границы. Погибших туристов обнаружили после того, как произошло таяние ледника Трифт. Останки доставили в Институт судебной медицины в Сьоне для идентификации.

«Прямое сравнение ДНК-профилей официально установило, что это останки двух альпинистов, пропавших без вести в районе Вайсмис в 1992 году», — говорится в заявлении полиции.

Вайсмис — горная вершина в Швейцарии. Вершина расположена в Пеннинских Альпах, в кантоне Вале. Высота — 4017 метров над уровнем моря. Из-за глобального потепления снежная шапка постепенно тает, и официально принятая высота немного снизилась по сравнению с прежними измерениями. Вайсмис — один из так называемых четырехтысячников в Альпах, и это делает его популярным объектом для альпинистов.

Отмечается, что двое мужчин были гражданами Бельгии, на момент исчезновения им было 39 лет и 41 год соответственно. По мере отступления ледников иногда обнаруживают останки людей, пропавших в горах десятилетиями ранее.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Альпы Турист Альпинист Горы
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Комментарии
3
Гость
1 час
Лезут ,гибнут и опять лезут. Ненормальные.
Гость
2 часа
Какая-то горбатая гора
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Гость
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