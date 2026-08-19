«У вас сломалось»: в Ярославле автомобилисты игнорируют знак о выделенной полосе для автобусов

В Ярославле водители игнорируют знак выделенной полосы Источник: Темур Абдуллаев / Vk.com

Жители Ярославля заметили, что автомобилисты игнорируют знак о выделенной полосе на проспекте Авиаторов в Заволжском районе. О проблеме рассказал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«Как-то не так должна работать выделенная полоса для общественного транспорта. Мэрия города Ярославля, у вас сломалось», — написал Темур у себя на странице во «ВКонтакте».

На опубликованных им фото видно, что водители проезжают по выделенной полосе, невзирая на ограничения.

На одном из столбов видна камера, но, судя по всему, штрафы не пугают водителей Источник: Темур Абдуллаев / Vk.com

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов от улицы Красноборской до улицы Урочской обустроена дорожными знаками и разметкой.

«Организация контроля за соблюдением требований ПДД осуществляется Госавтоинспекцией, а также средствами автоматической фотовидеофиксации правонарушений ГКУ ЯО „ЦОДД“», — уточнили в городской администрации.

«Максимальный приоритет старались отдать общественному транспорту»

Вопрос о выделенной полосе на проспекте Авиаторов подняли также на брифинге в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области. На нем присутствовали замначальника регионального управления ГИБДД Сергей Беляев, замминистра дорожного хозяйства и транспорта области, а также замминистра образования.

«Как показывает ситуация, заторы у нас были и без выделенной полосы на этом участке, но проблема была в том, что у нас в автобусе едут, к примеру, 100 пассажиров, и на этом же участке стоят 100 автомобилей, в которых сидят 100 человек. Автобусов у нас в утренние часы пик проходит порядка 50. Поэтому здесь максимальный приоритет мы старались отдать общественному транспорту. И действительно, сейчас ситуация кардинально изменилась», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

По его личным наблюдениям, люди начинают привыкать к появлению полосы.

«Действительно, люди привыкли, и эта полоса не используется для движения личного транспорта. Все понимают, что это сделано для общественного транспорта. Знаю факты о тех, кто пересаживается с личного транспорта на общественный, потому что он гораздо быстрее добирается до центральной части города либо до другого района», — рассказал Дмитрий Сергеев.

Замминистра регионального Миндортранса рассказал, что сейчас они вместе с коллегами из мэрии рассматривают другие участки города, где возможно организовать выделенные полосы.

Относительно количества выписанных за проезд по выделенной полосе штрафов Дмитрий Сергеев оперативно ответить не смог, пообещав предоставить данные позднее.