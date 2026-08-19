Сложная ситуация в экономике, последствия атак и восстановление складов: главные заявления Путина

Путин отметил, что атаки на объекты в РФ наносят вред Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин оценил текущее состояние экономики, проанализировал последствия от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. Собрали все заявления президента, с которыми он выступил во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. Во втором квартале это было 1,3%», — отметил президент.

По его словам, на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление. Путин отметил, что атаки на объекты в РФ наносят вред, но критических последствий от них нет.

Он подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления. С таким поручением Путин обратился к правительству.

«Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», — добавил президент.

Путин попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.

Во время заседания президент отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Срок погашения бюджетных кредитов уже перенесли. Еще он поручил распределить дополнительно 100 млрд рублей в распоряжение регионов РФ с наиболее сложной бюджетной ситуацией.

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