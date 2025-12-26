Станут ли бесплатными парковки в центре Ярославля в новогодние праздники: ответ властей

В городах Ярославской области с 25 декабря начали работать платные парковки. Жители региона поинтересовались режимом их функционирования в новогодние праздники.
«В период с 31 декабря по 10 января в Москве все парковки будут бесплатные. Планируется ли в Ярославле сделать платное парковочное пространство бесплатным в новогодние праздники?», — поинтересовались водители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
На вопрос ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
«Парковка в праздничные и выходные дни будет осуществляться на общих условиях с учётом действующих льгот, резидентских разрешений, а также будет доступно оформление абонемента на месяц или год», — указано в сообщении.
Напомним, после введения платных парковок от ярославцев посыпались вопросы о нюансах пользования ими и оплаты. Мы публиковали ответы властей на самые актуальные из них. Кроме того, есть инструкция о том, как оплачивать стоянку в центре.
По всем вопросам работы единого парковочного пространства в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском можно обратиться на телефон «горячей линии» по номеру 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00. Больше новостей — в нашем специальном сюжете.