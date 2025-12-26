НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Станут ли бесплатными парковки в центре Ярославля в новогодние праздники: ответ властей

Жители города приводят в пример столицу

532
В городах Ярославской области с 25 декабря начали работать платные парковки. Жители региона поинтересовались режимом их функционирования в новогодние праздники.

«В период с 31 декабря по 10 января в Москве все парковки будут бесплатные. Планируется ли в Ярославле сделать платное парковочное пространство бесплатным в новогодние праздники?», — поинтересовались водители в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

На вопрос ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«Парковка в праздничные и выходные дни будет осуществляться на общих условиях с учётом действующих льгот, резидентских разрешений, а также будет доступно оформление абонемента на месяц или год», — указано в сообщении.

Напомним, после введения платных парковок от ярославцев посыпались вопросы о нюансах пользования ими и оплаты. Мы публиковали ответы властей на самые актуальные из них. Кроме того, есть инструкция о том, как оплачивать стоянку в центре.

По всем вопросам работы единого парковочного пространства в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском можно обратиться на телефон «горячей линии» по номеру 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00. Больше новостей — в нашем специальном сюжете.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платные парковки График работы
Комментарии
15
Гость
1 час
Совсем Народец распоясался, с Москвичам себя начал сравнивать!
Гость
56 минут
Практически во всех регионах на праздники на платных парковках можно бесплатно парковаться. Причём во всех регионах (центр Москвы в счет не берём) тарифы значительно ниже. В Ярославле, самые богатые в России люди живут? Или самые жадные у власти?
Гость
Рекомендуем