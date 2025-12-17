За год работы — 58 млн рублей: в Ярославле выбрали перевозчика на автобусный маршрут

В Ярославле выбрали перевозчика для автобусного маршрута № 45 «Улица Автозаводская — ТРЦ „РИО“». Итоги торгов были подведены 15 декабря 2025 года.
Контракт выиграла компания ООО «Гирфтранс», уточнили 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Согласно проекту контракта, подрядчик будет обслуживать автобусный маршрут № 45 с 1 января по 31 декабря 2026 года. За работу она получит 57 млн 927 тысяч рублей.
Что известно о подрядчике
Основатель и гендиректор ООО «Гирфтранс» — Хасьятулла Гирфанов. Компания обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. С 1 декабря 2025 года, теперь и маршрут № 45.
С 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, но в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей на автобусных перевозках по заключенным контрактам.
Остановки маршрута № 45:
в прямом направлении: ул. Юности, ул. Добрынина, ул. Жукова, ул. Белинского, ул. Чехова, Институт, Областная онкологическая больница, ЯМЗ, НИИМСК, Лакокраска;
в обратном направлении: «ТРК „РИО“ (на Ленинградском пр-те), Лакокраска, НИИМСК, ЯМЗ, Областная онкологическая больница, Институт, Ул. Чехова, Ул. Белинского, Ул. Жукова, Ул. Добрынина, Ул. Юности.
Напомним, что автобусный маршрут № 45 в Ярославле запустили 1 декабря 2025 года.
