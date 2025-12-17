НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За год работы — 58 млн рублей: в Ярославле выбрали перевозчика на автобусный маршрут

Что это за компания

Автобусный маршрут № 45 в Ярославле курсирует с зимы 2025 года

В Ярославле выбрали перевозчика для автобусного маршрута № 45 «Улица Автозаводская — ТРЦ „РИО“». Итоги торгов были подведены 15 декабря 2025 года.

Контракт выиграла компания ООО «Гирфтранс», уточнили 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Согласно проекту контракта, подрядчик будет обслуживать автобусный маршрут № 45 с 1 января по 31 декабря 2026 года. За работу она получит 57 млн 927 тысяч рублей.

Так выглядит схема автобусного маршрута № 45 «Улица Автозаводская» — ТРЦ «РИО»

Что известно о подрядчике

Основатель и гендиректор ООО «Гирфтранс» — Хасьятулла Гирфанов. Компания обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. С 1 декабря 2025 года, теперь и маршрут № 45.

С 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, но в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей на автобусных перевозках по заключенным контрактам.

Остановки маршрута № 45:

  • в прямом направлении: ул. Юности, ул. Добрынина, ул. Жукова, ул. Белинского, ул. Чехова, Институт, Областная онкологическая больница, ЯМЗ, НИИМСК, Лакокраска;

  • в обратном направлении: «ТРК „РИО“ (на Ленинградском пр-те), Лакокраска, НИИМСК, ЯМЗ, Областная онкологическая больница, Институт, Ул. Чехова, Ул. Белинского, Ул. Жукова, Ул. Добрынина, Ул. Юности.

Напомним, что автобусный маршрут № 45 в Ярославле запустили 1 декабря 2025 года.

Ранее в Ярославле определили перевозчика, который будет обслуживать несколько трамвайных маршрутов. Кто будет обслуживать их — читайте по ссылке.

Рекомендуем