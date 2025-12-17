За год работы — 58 млн рублей: в Ярославле выбрали перевозчика на автобусный маршрут

Основатель и гендиректор ООО «Гирфтранс» — Хасьятулла Гирфанов. Компания обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. С 1 декабря 2025 года, теперь и маршрут № 45.

С 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, но в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей на автобусных перевозках по заключенным контрактам.