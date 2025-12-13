За месяц работы — 24 млн: в Ярославле нашли перевозчика для обслуживания трамвайных маршрутов

В Ярославле нашли перевозчика для обслуживания трамвайных маршрутов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле нашли перевозчика, который будет обслуживать трамвайные маршруты с 1 по 31 января 2026 года. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

За указанное время работы подрядчику заплатят 24,1 млн рублей. В проекте контракта указано, что речь идет о маршрутах № 5Р «Больница № 9 — ТРЦ „РИО“» и № 6Р «ТРЦ „РИО“ — улица Блюхера». По первому маршруту в рейс должно выпускаться максимум 10 трамваев, по второму — два.

Победитель аукциона уже определен, название компании не указано, но, вероятнее всего, это «Яргорэлектротранс». Недавно компания получила еще один контракт на обслуживание двух трамвайных маршрутов на 10 дней — с 15 по 25 декабря 2025 года. За работу в этот период организация получит 9 млн 838 тысяч рублей.

Маршруты № 5 и 6 будут укорочены до разворотного кольца у ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе. Трамваи с этими номерами перестали курсировать с октября 2025 года. Причиной приостановки движения электротранспорта стала замена рельсов на основных участках движения.

До начала работ власти города предложили пассажирам альтернативу — пользоваться электробусами № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и 60, а также автобусом № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона 12 декабря рассказали, что в Ярославле состоялся технический пуск движения трамваев на участке от депо на Ленинградском проспекте до ТРЦ «Рио».

«Здесь полностью выполнен монтаж рельсов, смонтирована новая контактная сеть и обустроены три остановочных комплекса», — уточнили в Министерстве.

Власти рассказали, что с 15 декабря 12 новых трамваев выпустят на обслуживание маршрутов № 5Р и № 6Р.

Напомним, с 2023 года в городе модернизируют трамвайное движение. В Ярославле должны заменить пути общей протяженностью около 40 километров. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой было заключено концессионное соглашение.

Помимо обновленных путей, для города закупят 47 новых трамваев, планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо. После завершения реконструкции «Мовиста Регионы Ярославль» получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая прибыль от эксплуатации.