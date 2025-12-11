НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За 10 дней работы — почти 10 млн рублей. В Ярославле выбрали перевозчика на трамвайные маршруты

За 10 дней работы — почти 10 млн рублей. В Ярославле выбрали перевозчика на трамвайные маршруты

Какие рейсы компания будет обслуживать

465
В городе возобновят движение трамваев № 5 и 6 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ городе возобновят движение трамваев № 5 и 6 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В городе возобновят движение трамваев № 5 и 6

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили подрядную организацию, которая будет обслуживать два трамвайных маршрута — № 5 и 6. Контракт заключат всего на 10 дней — с 15 по 25 декабря 2025 года. За работу в этот период организация получит 9 миллионов 838 тысяч рублей.

По данным 76.RU, торги на обслуживание трамвайных маршрутов выиграло акционерное общество «Яргорэлектротранс».

«АО „ЯрГЭТ“ выиграло данный контракт и будет перевозить пассажиров, поскольку была подана лишь одна заявка. Контракт с нашей стороны подписывается уже сегодня, 10 декабря», — уточнил 76.RU директор компании Денис Пырлог.

Маршрут № 5 будет укорочен: из‑за замены рельсов трамваи будут курсировать от остановки «Улица Бабича» до «Проспекта Октября». Маршрут № 6 будет ходить от «Улицы Чкалова» до «Улицы Блюхера».

Напомним, что трамвайные маршруты № 5 и 6 перестали курсировать с октября 2025 года. Причиной приостановки движения электротранспорта стала замена рельсов на основных участках движения.

До начала работ власти города предложили пассажирам альтернативу — пользоваться электробусами № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и 60, а также автобусом № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок».

Что за трамвайная концессия

С 2023 года в Ярославле реализуется масштабная модернизация трамвайного движения, при которой в городе должны заменить пути общей протяженностью около 40 километров. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль».

Помимо обновленных путей, закупят 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо. После завершения реконструкции компания получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая прибыль от эксплуатации.

Все подробности о реконструкции трамвайных путей в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
Комментарии
2
Гость
36 минут
Чего то не понял, это как? из статьи -"Маршрут № 6 будет ходить от «Улицы Чкалова» до «Улицы Блюхера»"
Гость
35 минут
Разворотное кольцо у РИО.
Читать все комментарии
Гость
