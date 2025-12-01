НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле запустили новый автобусный маршрут: какие районы города он свяжет

В Ярославле запустили новый автобусный маршрут: какие районы города он свяжет

Публикуем подробные данные

388
В Ярославле запустили новый автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле запустили новый автобусный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запустили новый автобусный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 1 декабря запустили новый автобусный маршрут № 45 «Улица Автозаводская» — «ТЦ „Рио“. Власти сообщили, что он свяжет Пятерку с промзоной на проспекте Октября.

Маршрут пройдет по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина и Октября, улице Полушкиной Роще и Тутаевскому шоссе. В обратном направлении — по Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, улице Чкалова.

Известно, что маршрут № 45 будет работать временно. Его запустили, чтобы компенсировать закрытое на время ремонта путей трамвайное движение на улице Чкалова и проспекте Октября.

«Предусмотрена работа трех автобусов большого класса», — уточняли ранее в правительстве Ярославской области.

Контракт на обслуживание маршрута заключили с ООО «Гирфтранс».

Что известно про перевозчика

Основатель и гендиректор ООО «Гирфтранс» — Хасьятулла Гирфанов. Компания обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. С 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, но в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей на автобусных перевозках по заключенным контрактам.

Также в ближайшее время в Ярославле запустят автобусный маршрут № 75, который свяжет остановки «Богоявленская площадь» и «ТРК „Альтаир“. Сейчас власти ищут перевозчика, который будет работать на маршруте.

Запуск автобуса № 45 еще в середине осени анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Жители Пятерки не раз жаловались на нехватку транспорта после закрытия трамвайного движения на трех маршрутах в Ленинском районе.

Обо всем, что известно о модернизации трамвайного хозяйства в Ярославле, мы рассказываем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
55 минут
так сложно схему нарисовать? или лапки?
