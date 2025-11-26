Ярославцы встали в пробку на мосту. Где не проехать

26 ноября около 14:00 на Октябрьском мосту в Ярославле образовалась длинная пробка. В течение следующего часа затор протянулся до Красной площади.

По информации от очевидцев, причиной пробки стала поломка общественного транспорта. Из-за затора на дороге стали возникать мелкие аварии.

«Автобус сломался еще час назад. Сейчас должны эвакуировать, но теперь будут до 19 часов пробки», — обсуждают водители.