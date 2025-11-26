НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославцы встали в пробку на мосту. Где не проехать

Ярославцы встали в пробку на мосту. Где не проехать

Рассказываем о причинах затора

128
В Заволжский район движение затруднено | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Заволжский район движение затруднено | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Заволжский район движение затруднено

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

26 ноября около 14:00 на Октябрьском мосту в Ярославле образовалась длинная пробка. В течение следующего часа затор протянулся до Красной площади.

По информации от очевидцев, причиной пробки стала поломка общественного транспорта. Из-за затора на дороге стали возникать мелкие аварии.

«Автобус сломался еще час назад. Сейчас должны эвакуировать, но теперь будут до 19 часов пробки», — обсуждают водители.

Проезд затруднен со всех сторон | Источник: Яндекс. КартыПроезд затруднен со всех сторон | Источник: Яндекс. Карты

Проезд затруднен со всех сторон

Источник:

Яндекс. Карты

На «Яндекс.Картах» на проблемном участке отмечена авария. Сервис оценивает пробку в 4 балла. На Советской и Республиканской улицах машины стоят уже больше часа.

Комментарии
1
Гость
9 минут
Так это мэра спросите лучше,когда третий мост сделают и развилки! Зарплату ему подняли,с него и спрос!))
Гость
Гость
