Еще одна улица в центре Ярославля станет пешеходной: ее перекроют для движения

Улицу Депутатскую в Ярославле сделают пешеходной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 5 ноября начнут организацию пешеходной зоны на улице Депутатской в центре. С этого дня до 30 декабря здесь перекроют движение на участке от улицы Первомайской до Депутатского переулка. Затем движение будет перекрыто на отрезке до улицы Андропова.

«Сначала подрядчик, АО „Ярдормост“, проведет вырубку аварийных деревьев, демонтирует старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и бордюрный камень. Затем начнется устройство нового прочного основания будущей пешеходной зоны и модернизация инженерных коммуникаций. Будут полностью обновлены сети наружного освещения, проложены кабели для систем видеонаблюдения и связи, а также выполнены работы по перекладке сетей связи», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кроме того, в ходе реконструкции будут проведены трубы водоснабжения и водоотведения для установки фонтана у пересечения с Депутатским переулком.

Завершатся работы мощением территории современной тротуарной плиткой.

Так будет выглядеть Депутатская улица Источник: эскизный проект

Ее хотят оформить в тематике искусства и театра Источник: эскизный проект

На улице хотят сделать новый фонтан Источник: эскизный проект

Власти отметили, что для пешеходов на время благоустройства будет организован специальный огороженный коридор.

Также сейчас в центре Ярославля идет организация пешеходного пространства на улице Максимова. На данной площадке выполнен ремонт инженерных коммуникаций, идут дорожные работы.

Напомним, идею сделать центр Ярославля пешеходным еще в 2022 году озвучивал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Осенью 2023 года появилась мысль о масштабном благоустройстве. Подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ на благоустройство стала компания «Проектный офис» из Уфы. Цена контракта составила 25 миллионов рублей.