Еще одна улица в центре Ярославля станет пешеходной: ее перекроют для движения

591
Улицу Депутатскую в Ярославле сделают пешеходной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлицу Депутатскую в Ярославле сделают пешеходной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улицу Депутатскую в Ярославле сделают пешеходной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 5 ноября начнут организацию пешеходной зоны на улице Депутатской в центре. С этого дня до 30 декабря здесь перекроют движение на участке от улицы Первомайской до Депутатского переулка. Затем движение будет перекрыто на отрезке до улицы Андропова.

«Сначала подрядчик, АО „Ярдормост“, проведет вырубку аварийных деревьев, демонтирует старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и бордюрный камень. Затем начнется устройство нового прочного основания будущей пешеходной зоны и модернизация инженерных коммуникаций. Будут полностью обновлены сети наружного освещения, проложены кабели для систем видеонаблюдения и связи, а также выполнены работы по перекладке сетей связи», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кроме того, в ходе реконструкции будут проведены трубы водоснабжения и водоотведения для установки фонтана у пересечения с Депутатским переулком.

Завершатся работы мощением территории современной тротуарной плиткой.

Так будет выглядеть Депутатская улица | Источник: эскизный проектТак будет выглядеть Депутатская улица | Источник: эскизный проект
Так будет выглядеть Депутатская улица
Источник:
эскизный проект
Ее хотят оформить в тематике искусства и театра | Источник: эскизный проектЕе хотят оформить в тематике искусства и театра | Источник: эскизный проект

Ее хотят оформить в тематике искусства и театра

Источник:
эскизный проект
На улице хотят сделать новый фонтан | Источник: эскизный проектНа улице хотят сделать новый фонтан | Источник: эскизный проект

На улице хотят сделать новый фонтан

Источник:
эскизный проект

Власти отметили, что для пешеходов на время благоустройства будет организован специальный огороженный коридор.

Также сейчас в центре Ярославля идет организация пешеходного пространства на улице Максимова. На данной площадке выполнен ремонт инженерных коммуникаций, идут дорожные работы.

Напомним, идею сделать центр Ярославля пешеходным еще в 2022 году озвучивал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Осенью 2023 года появилась мысль о масштабном благоустройстве. Подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ на благоустройство стала компания «Проектный офис» из Уфы. Цена контракта составила 25 миллионов рублей.

По концепции благоустройства, представленному в 2024 году, Депутатская улица должна стать главной осью центральной части. Ее планировали оформить в тематике искусства и театра.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Улица Депутатская Перекрытие Пешеходный центр
Комментарии
12
Гость
1 час
а незаконную сарайку грузиякафе уберут в депутатском переулке???? ровно половину улицы занимает!!! , мешает как пешеходам, так и историческому восприятию всего центра города??
Гость
1 час
Отлично! Давно пора. Весь центр должен быть пешеходным в таком красивом городе. Сейчас не город, а сплошное шоссе и парковка.. Давно пора исправлять ситуацию
