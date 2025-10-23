Транспортная прокуратура нашла нарушения на речном вокзале в Ярославле. Что решил суд

В Ярославле транспортная прокуратура через суд добилась установки пандусов на речном вокзале Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Суд обязал властей установить пандусы и тактильно-контрастные указатели на речном вокзале в Ярославле. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 20 октября.

«Проверка показала, что спуск к причалу в Ярославле не оборудован поручнями, пандусами и тактильно-контрастными указателями. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент городского хозяйства устранить нарушения в течение года», — указали в пресс-службе ведомства.

Территория у причала частично принадлежит владельцам речного вокзала, частично мэрии.

«Территория ярославского речного вокзала частично находится в зоне ответственности мэрии, поэтому МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ города Ярославля поручено подготовить проектно-сметную документацию на установку пандусов», — сообщили 76.RU в городской администрации.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Ярославский речной вокзал принадлежит известному в регионе бизнесмену, экс-депутату Ярославской областной думы Якову Якушеву (75,1%), а также его же инвестиционно-промышленной группе «Спектр» (12%) и Ярославскому речному порту (12,9%). По данным на 2024 год, речной вокзал заработал 18,5 миллиона рублей. Речной бизнес Яков Якушев ведет вместе с Леонидом Климовицким (владелец ресторана «Сквер 20/10» и компаний по управлению и арендой недвижимостью).