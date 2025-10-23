НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 754мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
Востребованные профессии
К нам едет «Ревизор»
Летучая на отдыхе
«Умные решения» в недвижимости
Медведи в деревне
Где подготовить авто к холодам
Поднимут налоги
Бизнес по-женски
Новая застройка
Какой будет зима в России
Дороги и транспорт Транспортная прокуратура нашла нарушения на речном вокзале в Ярославле. Что решил суд

Транспортная прокуратура нашла нарушения на речном вокзале в Ярославле. Что решил суд

В городе должны отремонтировать подход к причалу

359
В Ярославле транспортная прокуратура через суд добилась установки пандусов на речном вокзале | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославле транспортная прокуратура через суд добилась установки пандусов на речном вокзале | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославле транспортная прокуратура через суд добилась установки пандусов на речном вокзале

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Суд обязал властей установить пандусы и тактильно-контрастные указатели на речном вокзале в Ярославле. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 20 октября.

«Проверка показала, что спуск к причалу в Ярославле не оборудован поручнями, пандусами и тактильно-контрастными указателями. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент городского хозяйства устранить нарушения в течение года», — указали в пресс-службе ведомства.

Территория у причала частично принадлежит владельцам речного вокзала, частично мэрии.

«Территория ярославского речного вокзала частично находится в зоне ответственности мэрии, поэтому МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ города Ярославля поручено подготовить проектно-сметную документацию на установку пандусов», — сообщили 76.RU в городской администрации.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Ярославский речной вокзал принадлежит известному в регионе бизнесмену, экс-депутату Ярославской областной думы Якову Якушеву (75,1%), а также его же инвестиционно-промышленной группе «Спектр» (12%) и Ярославскому речному порту (12,9%). По данным на 2024 год, речной вокзал заработал 18,5 миллиона рублей. Речной бизнес Яков Якушев ведет вместе с Леонидом Климовицким (владелец ресторана «Сквер 20/10» и компаний по управлению и арендой недвижимостью).

К причалу речного вокзала в Ярославле швартуются «Метеоры», курсирующие в Рыбинск, Брейтово, Тверь и Нижний Новгород, скоростные суда «Восход», речные теплоходы «Москва-208», электрический катамаран «Белояр», а также частные яхты и пассажирские теплоходы, курсирующие между регионами. К примеру, этим летом на причале были замечены «Мустай Карим», «Золотое кольцо» и «Константин Коротков».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Речной вокзал Причал Северо-Западная транспортная прокуратура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Объединить его с аэропортом для оптимизации работы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление