В Ярославле заметили белоснежный теплоход премиум-класса. Сколько стоят круизы

Под конец сентября в Ярославле пришвартовался белоснежный теплоход Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На минувшей неделе в Ярославле пришвартовался теплоход «Константин Коротков». Лайнер входит в число одних из самых роскошных пассажирских судов, курсирующих по Волге.

Теплоход работает в составе круизной компании «Водоходъ». Согласно описанию с сайта перевозчика, «Константин Коротков» — это четырехпалубный теплоход проекта 301, построенный в Германии.

«В 2019–2020 годах теплоход прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений», — указал перевозчик.

Теплоход «Константин Коротков» рассчитан на 218 пассажиров. Его длина — 125 метров, ширина — 16,7 метра. Судно названо в честь руководителя Волжского объединённого речного пароходства Константина Константиновича Короткова.

На теплоходе класса «Премиум» представлены несколько вариантов кают — бюджетные и не очень. Всего 6 кают категории «Люкс», 43 каюты «делюкс», 8 одноместных кают, 41 двухместная одноярусная каюта, а также 10 трехместных двухъярусных.

«Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, фен, кондиционер, холодильник, душ, сейф, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — иллюминатор), электророзетка 220 V», — указано в описании.

В «делюксе» для двоих кровать размещена напротив телевизора.

Еще один вариант размещения — «люкс». Это двухкомнатная каюта с большой кроватью, санузлом и зоной отдыха.

Команда теплохода организует культурную программу на борту, в том числе дискотеки и вечера с живой музыкой в баре, танцевальные и театральные дуэты, мастер-классы, лекции и детская анимация.

На борту помимо жилых зон оборудованы кофейня, два бара, рестораны «Нева» и «Волга», а также кофе-станция. Гости могут посетить тематические ужины с авторскими коктейлями. Кроме того, есть массажный кабинет, а на открытой палубе регулярно проводится зарядка. Для удобства пассажиров на борту предусмотрен медицинский кабинет, зона для курения, гладильная комната и стойка администрации.

Стоимость круизов на теплоходе «Константин Коротков»

29 сентября на судне можно отправиться в путешествие из Москвы в Ярославль, стоимость трехдневной водной прогулки — от 29 680 рублей с человека.

Маршрут «Нижегородская ярмарка», рассчитанный на четыре дня, будет стоить от 39,6 тысячи рублей.

Недельный тематический тур из Москвы через Казань в Нижний Новгород будет стоить от 69,2 тысячи рублей. Октябрьский тематический маршрут «Академия вина с Simple» по взрослому тарифу со скидкой обойдется в 137 тысяч рублей.

«Путешествие по Верхней Волге» с посещением Москвы, Твери и Углича будет стоить от 34,4 тысячи рублей.