Дороги и транспорт В Ярославле заметили белоснежный теплоход премиум-класса. Сколько стоят круизы

В Ярославле заметили белоснежный теплоход премиум-класса. Сколько стоят круизы

Рассказываем, что есть на борту

532
Под конец сентября в Ярославле пришвартовался белоснежный теплоход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод конец сентября в Ярославле пришвартовался белоснежный теплоход | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под конец сентября в Ярославле пришвартовался белоснежный теплоход

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На минувшей неделе в Ярославле пришвартовался теплоход «Константин Коротков». Лайнер входит в число одних из самых роскошных пассажирских судов, курсирующих по Волге.

Теплоход работает в составе круизной компании «Водоходъ». Согласно описанию с сайта перевозчика, «Константин Коротков» — это четырехпалубный теплоход проекта 301, построенный в Германии.

«В 2019–2020 годах теплоход прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений», — указал перевозчик.

Теплоход «Константин Коротков» рассчитан на 218 пассажиров. Его длина — 125 метров, ширина — 16,7 метра. Судно названо в честь руководителя Волжского объединённого речного пароходства Константина Константиновича Короткова.

На теплоходе класса «Премиум» представлены несколько вариантов кают — бюджетные и не очень. Всего 6 кают категории «Люкс», 43 каюты «делюкс», 8 одноместных кают, 41 двухместная одноярусная каюта, а также 10 трехместных двухъярусных.

«Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, фен, кондиционер, холодильник, душ, сейф, санузел, обзорное окно (в каютах нижней палубы — иллюминатор), электророзетка 220 V», — указано в описании.

Так выглядит двухъярусная каюта | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comТак выглядит двухъярусная каюта | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
А это вариант размещения на двоих | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comА это вариант размещения на двоих | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
Одноместная каюта оборудована большим столом | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comОдноместная каюта оборудована большим столом | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com

В «делюксе» для двоих кровать размещена напротив телевизора.

В «делюксе»&nbsp;— большая двухспальная кровать | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comВ «делюксе»&nbsp;— большая двухспальная кровать | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
Есть вариант размещения вплотную к окну | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comЕсть вариант размещения вплотную к окну | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
В каждой каюте свой санузел | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comВ каждой каюте свой санузел | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
+1
Каждая каюта оформлена как гостиничный номер | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comКаждая каюта оформлена как гостиничный номер | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com

Еще один вариант размещения — «люкс». Это двухкомнатная каюта с большой кроватью, санузлом и зоной отдыха.

Каюта класса «люкс» разделена на две части&nbsp;— зона отдыха и спальня | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comКаюта класса «люкс» разделена на две части&nbsp;— зона отдыха и спальня | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
В каждой каюте&nbsp;— телевизор | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comВ каждой каюте&nbsp;— телевизор | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com
И санузел | Источник: «Водоходъ» / vodohod.comИ санузел | Источник: «Водоходъ» / vodohod.com

Команда теплохода организует культурную программу на борту, в том числе дискотеки и вечера с живой музыкой в баре, танцевальные и театральные дуэты, мастер-классы, лекции и детская анимация.

На борту помимо жилых зон оборудованы кофейня, два бара, рестораны «Нева» и «Волга», а также кофе-станция. Гости могут посетить тематические ужины с авторскими коктейлями. Кроме того, есть массажный кабинет, а на открытой палубе регулярно проводится зарядка. Для удобства пассажиров на борту предусмотрен медицинский кабинет, зона для курения, гладильная комната и стойка администрации.

Стоимость круизов на теплоходе «Константин Коротков»

29 сентября на судне можно отправиться в путешествие из Москвы в Ярославль, стоимость трехдневной водной прогулки — от 29 680 рублей с человека.

Маршрут «Нижегородская ярмарка», рассчитанный на четыре дня, будет стоить от 39,6 тысячи рублей.

Недельный тематический тур из Москвы через Казань в Нижний Новгород будет стоить от 69,2 тысячи рублей. Октябрьский тематический маршрут «Академия вина с Simple» по взрослому тарифу со скидкой обойдется в 137 тысяч рублей.

«Путешествие по Верхней Волге» с посещением Москвы, Твери и Углича будет стоить от 34,4 тысячи рублей.

Ранее мы также публиковали обзор теплоходов, которые идут по Волге через Ярославль.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Речной круиз Волга
Комментарии
2
Гость
9 минут
Дорого .
Гость
2 минуты
Не то мы обсуждаем. Сто лет назад, это недавно по меркам истории, большинство русских людей умело или представляло как соорудить землянку с печкой, как засеять рожью, овсом подходящий участок земли, как организовать баню на костре, как поймать зверя, рыбу, птицу. Необходимые навыки выживания были у большинства. А нынче это умеют единицы. Нехорошая ситуация, скажу я вам.
Читать все комментарии
