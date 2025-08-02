В Ярославле на Волге заметили роскошный теплоход «Золотое кольцо». Фото

Теплоход «Золотое кольцо» курсирует по городам одноименного туристического маршрута Источник: читательница 76.RU Алена

В Ярославле на Волге заметили необычный теплоход-колесник «Золотое кольцо». Ранее мы рассказывали, что в России всего два судна, построенных по проекту ПКС-180, его брат, колесный теплоход «Аурум» швартовался у речного вокзала под конец июня.

Как рассказала наша читательница, «Золотое кольцо» проследовало по Волге вечером 29 июля.

Трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров, был собран на Астраханском судостроительном заводе «Лотос», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. У судна малая осадка, это позволяет передвигаться по неглубоким рекам. Кроме того, теплоход может подходить к необорудованным берегам.

Колесный теплоход «Золотое кольцо» курсирует по Волге и Оке Источник: читательница 76.RU Алена

«Золотое кольцо» курсирует по Волге и Оке из Нижнего Новгорода в Москву, с остановками в Костроме, Ярославле, Угличе, поселке Константиново, Рязани, Касимове, Муроме и Павлове.

Туристы могут арендовать каюты с балконом или террасой. На палубах размещены ресторан, бары, СПА-салон, тренажерный зал и детский клуб.

Пассажиров на борту встречают коктейлем. Питание организовано по системе «шведский стол», предусмотрены экскурсии за отдельную плату. С 5 августа теплоход отправится в новый круиз. Тур на девять дней на двоих стоит от 260 до 469 тысяч рублей в зависимости от каюты.