С ресторанами и SPA: в Ярославле пришвартовался пятизвездочный теплоход. Фото

Мимо Ярославля по Волге проплыл «Мустай Карим» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

17 октября в Ярославле остановился теплоход «Мустай Карим». Лайнер, который по уровню удобств сравнивают с пятизвездочным отелем на воде, нередко заходит в столицу Золотого кольца.

На борту предусмотрены два ресторана, два бара, винная библиотека, фитнес, спа, массажный кабинет, хаммам и сауна, конференц-зал, прокат велосипедов и магазин.

Теплоход назван в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима (настоящее имя — Мустафа Сафич Каримов).

«Мустай Карим» регулярно ходит по Волге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость круиза — десятки тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мустай Карим» собрали на заводе в Нижнем Новгороде, его спустили на воду в 2019-м. Полная длина теплохода — 141 метр, ширина — 16,8 метра. Мощность каждого двигателя — 1600 лошадиных сил. Общая вместимость — 309 пассажиров. Скорость достигает 25 км/ч. Судно входит в топ-10 самых дорогих теплоходов российского производства. В 2020-м его оценивали в 3,2 миллиарда рублей.

Сколько стоит круиз на «Мустай Кариме»

Согласно данным сайта «ВодоходЪ», круизы на лайнере выполняются до середины ноября. В частности, можно отправиться в тематическое путешествие «Колыбель династии Романовых» из Москвы в Кострому стоимостью от 93 тысяч рублей.

Круиз «Путешествие по Верхней Волге» на четыре дня через Москву, Тверь, Углич и с возвращением в столицу будет стоить от 87 тысяч рублей.

Трехдневный тур в столицу Золотого кольца из Москвы будет стоить от 52 тысяч рублей. Спецпредложение «Край ста тысяч песен» — трехдневная программа из Нижнего Новгорода в Чебоксары и обратно — от 51 тысячи рублей.