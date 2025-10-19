НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Реорганизация спортшкол
На Соколе сдали новый дом
Ретро Ярославль
«Умные решения» в недвижимости
Тест на знание географии
Новый сериал
Питание в холода
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Город С ресторанами и SPA: в Ярославле пришвартовался пятизвездочный теплоход. Фото

С ресторанами и SPA: в Ярославле пришвартовался пятизвездочный теплоход. Фото

Круизы на лайнере стоят десятки тысяч

1 027
Мимо Ярославля по Волге проплыл «Мустай Карим» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМимо Ярославля по Волге проплыл «Мустай Карим» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мимо Ярославля по Волге проплыл «Мустай Карим»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 октября в Ярославле остановился теплоход «Мустай Карим». Лайнер, который по уровню удобств сравнивают с пятизвездочным отелем на воде, нередко заходит в столицу Золотого кольца.

На борту предусмотрены два ресторана, два бара, винная библиотека, фитнес, спа, массажный кабинет, хаммам и сауна, конференц-зал, прокат велосипедов и магазин.

Теплоход назван в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима (настоящее имя — Мустафа Сафич Каримов).

«Мустай Карим» регулярно ходит по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Мустай Карим» регулярно ходит по Волге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мустай Карим» регулярно ходит по Волге

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость круиза&nbsp;— десятки тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость круиза&nbsp;— десятки тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость круиза — десятки тысяч рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мустай Карим» собрали на заводе в Нижнем Новгороде, его спустили на воду в 2019-м. Полная длина теплохода — 141 метр, ширина — 16,8 метра. Мощность каждого двигателя — 1600 лошадиных сил. Общая вместимость — 309 пассажиров. Скорость достигает 25 км/ч. Судно входит в топ-10 самых дорогих теплоходов российского производства. В 2020-м его оценивали в 3,2 миллиарда рублей.

Сколько стоит круиз на «Мустай Кариме»

Согласно данным сайта «ВодоходЪ», круизы на лайнере выполняются до середины ноября. В частности, можно отправиться в тематическое путешествие «Колыбель династии Романовых» из Москвы в Кострому стоимостью от 93 тысяч рублей.

Круиз «Путешествие по Верхней Волге» на четыре дня через Москву, Тверь, Углич и с возвращением в столицу будет стоить от 87 тысяч рублей.

Трехдневный тур в столицу Золотого кольца из Москвы будет стоить от 52 тысяч рублей. Спецпредложение «Край ста тысяч песен» — трехдневная программа из Нижнего Новгорода в Чебоксары и обратно — от 51 тысячи рублей.

Подробный обзор на необычный теплоход мы публиковали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Мустай Карим Круиз Волга
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Ярпортал
1 час
Мы можем только посмотреть как барины плавают
Гость
1 час
У нас нет столько денег чтоб отдыхать на таких теплоходах.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление