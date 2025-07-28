Стоять придется долго. Трассы Краснодарского края сковали большие пробки к морю и обратно

Сезон отпусков в России в самом разгаре. Многие семьями выезжают поближе к морю, пока школьники и студенты на каникулах. В частности, россияне отправляются на море на своем авто. Из-за наплыва туристов пробки на юге образовались даже в понедельник, 28 июля.
Как это часто бывает, машины стоят в Горячем Ключе в Краснодарском крае в сторону Черного моря. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, затор растянулся на несколько километров вдоль всего города. На участке идет ремонт дороги сразу в нескольких местах.
Кроме того, затруднено движение в районе села Молдавановка в сторону Краснодара. Большая пробка образовалась на развязке в Джубге. Там пробка стоит к морю, но хуже всего — в обратную сторону.
Стоит движение на трассе от Лермонтово в сторону Джубги. А вот к морю сейчас можно проехать относительно свободно.
Довольно плотное движение сейчас от Ольгинки к селу Новомихайловскому, а также в Туапсе — со стороны Сочи. В самом Сочи тоже плотное движение.
Еще одна большая пробка собралась на подъезде к Новороссийску в обе стороны. Трудности начинаются от Верхнебаканского.
«Всё стоит от Верхнебаканского до поворота на Кирилловку. И так будет до сентября, крепитесь!» — написали в чатах Новороссийска.
Напомним, ранее мы публиковали отзыв на отдых в Джубге. Туристка с мужем отправилась на отдых в курортный район Краснодарского края на машине. Она также рассказала, сколько денег пара потратила на платные трассы.