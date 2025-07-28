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Дороги и транспорт Стоять придется долго. Трассы Краснодарского края сковали большие пробки к морю и обратно

Стоять придется долго. Трассы Краснодарского края сковали большие пробки к морю и обратно

Что сейчас происходит на южных дорогах

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Пробка в Новороссийске утром 28 июля | Источник: Жизнь на море / T.meПробка в Новороссийске утром 28 июля | Источник: Жизнь на море / T.me

Пробка в Новороссийске утром 28 июля

Источник:

Жизнь на море / T.me

Сезон отпусков в России в самом разгаре. Многие семьями выезжают поближе к морю, пока школьники и студенты на каникулах. В частности, россияне отправляются на море на своем авто. Из-за наплыва туристов пробки на юге образовались даже в понедельник, 28 июля.

Как это часто бывает, машины стоят в Горячем Ключе в Краснодарском крае в сторону Черного моря. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, затор растянулся на несколько километров вдоль всего города. На участке идет ремонт дороги сразу в нескольких местах.

Стоять придется вдоль всего города | Источник: «Яндекс Карты»Стоять придется вдоль всего города | Источник: «Яндекс Карты»
Пробка утром 28 июля в Горячем Ключе | Источник: Горячий Ключ NEWS / T.meПробка утром 28 июля в Горячем Ключе | Источник: Горячий Ключ NEWS / T.me

Кроме того, затруднено движение в районе села Молдавановка в сторону Краснодара. Большая пробка образовалась на развязке в Джубге. Там пробка стоит к морю, но хуже всего — в обратную сторону.

Стоит движение на трассе от Лермонтово в сторону Джубги. А вот к морю сейчас можно проехать относительно свободно.

В Джубге придется постоять | Источник: Yandex.ruВ Джубге придется постоять | Источник: Yandex.ru

В Джубге придется постоять

Источник:

Yandex.ru

Довольно плотное движение сейчас от Ольгинки к селу Новомихайловскому, а также в Туапсе — со стороны Сочи. В самом Сочи тоже плотное движение.

А так выглядит подъезд к Новомихайловскому | Источник: Yandex.ruА так выглядит подъезд к Новомихайловскому | Источник: Yandex.ru
В Туапсе 28 июля довольно сложная ситуация | Источник: Yandex.ruВ Туапсе 28 июля довольно сложная ситуация | Источник: Yandex.ru

Еще одна большая пробка собралась на подъезде к Новороссийску в обе стороны. Трудности начинаются от Верхнебаканского.

«Всё стоит от Верхнебаканского до поворота на Кирилловку. И так будет до сентября, крепитесь!» — написали в чатах Новороссийска.

В Новороссийске почти ежедневные пробки | Источник: Yandex.ruВ Новороссийске почти ежедневные пробки | Источник: Yandex.ru

В Новороссийске почти ежедневные пробки

Источник:

Yandex.ru

Напомним, ранее мы публиковали отзыв на отдых в Джубге. Туристка с мужем отправилась на отдых в курортный район Краснодарского края на машине. Она также рассказала, сколько денег пара потратила на платные трассы.

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Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Пробки в Краснодарском крае Черное море Черноморское побережье Отдых на море Юг Отпуск на море Автопутешествие
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