Стоять придется долго. Трассы Краснодарского края сковали большие пробки к морю и обратно

Пробка в Новороссийске утром 28 июля Источник: Жизнь на море / T.me

Сезон отпусков в России в самом разгаре. Многие семьями выезжают поближе к морю, пока школьники и студенты на каникулах. В частности, россияне отправляются на море на своем авто. Из-за наплыва туристов пробки на юге образовались даже в понедельник, 28 июля.

Как это часто бывает, машины стоят в Горячем Ключе в Краснодарском крае в сторону Черного моря. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, затор растянулся на несколько километров вдоль всего города. На участке идет ремонт дороги сразу в нескольких местах.

Кроме того, затруднено движение в районе села Молдавановка в сторону Краснодара. Большая пробка образовалась на развязке в Джубге. Там пробка стоит к морю, но хуже всего — в обратную сторону.

Стоит движение на трассе от Лермонтово в сторону Джубги. А вот к морю сейчас можно проехать относительно свободно.

В Джубге придется постоять Источник: Yandex.ru

Довольно плотное движение сейчас от Ольгинки к селу Новомихайловскому, а также в Туапсе — со стороны Сочи. В самом Сочи тоже плотное движение.

Еще одна большая пробка собралась на подъезде к Новороссийску в обе стороны. Трудности начинаются от Верхнебаканского.

«Всё стоит от Верхнебаканского до поворота на Кирилловку. И так будет до сентября, крепитесь!» — написали в чатах Новороссийска.

В Новороссийске почти ежедневные пробки Источник: Yandex.ru