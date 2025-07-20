«Есть способ сэкономить»: ярославна рассказала, сколько потратила на платные дороги при поездке на юг

Сколько стоят платные дороги на М-4 «Дон» Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Этим летом многие россияне планируют поездку на Черное море. Один из самых популярных способов добраться до побережья — путешествие на машине.

В этом случае нужно быть готовыми, что поездка по трассе М-4 «Дон» обойдется в ощутимую сумму.

Журналистка 76.RU из Ярославля Алина Шибаева в июне 2025 года съездила в Туапсинский район на авто. В обе стороны поездка по платным дорогам обошлась чуть меньше, чем в 8 тысяч рублей.

«Но есть важное уточнение — мы ехали в будние дни, а в это время поездка по платным дорогам дешевле. Так что есть способ сэкономить. При планировании путешествия лучше избегать поездки в выходные», — рассказала Алина.

Также на стоимость проезда повлиял еще один факт.

«У нас был транспондер. Специальное устройство, которое позволяет оплачивать проезд, не останавливаясь на пунктах взимания. Оно дает скидку в 15%. Однако он был куплен не перед отпуском, а из-за частых поездок по платным дорогам. В этом случае иметь транспондер выгодно. А вот стоит ли приобретать его специально перед отпуском — вопрос», — рассказала Алина.