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Лето «Есть способ сэкономить»: ярославна рассказала, сколько потратила на платные дороги при поездке на юг

«Есть способ сэкономить»: ярославна рассказала, сколько потратила на платные дороги при поездке на юг

Если вы планируете путешествие на машине, подготовьте деньги

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Сколько стоят платные дороги на М-4 «Дон» | Источник: Алина Шибаева / 76.RUСколько стоят платные дороги на М-4 «Дон» | Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Сколько стоят платные дороги на М-4 «Дон»

Источник:

Алина Шибаева / 76.RU

Этим летом многие россияне планируют поездку на Черное море. Один из самых популярных способов добраться до побережья — путешествие на машине.

В этом случае нужно быть готовыми, что поездка по трассе М-4 «Дон» обойдется в ощутимую сумму.

Журналистка 76.RU из Ярославля Алина Шибаева в июне 2025 года съездила в Туапсинский район на авто. В обе стороны поездка по платным дорогам обошлась чуть меньше, чем в 8 тысяч рублей.

«Но есть важное уточнение — мы ехали в будние дни, а в это время поездка по платным дорогам дешевле. Так что есть способ сэкономить. При планировании путешествия лучше избегать поездки в выходные», — рассказала Алина.

Также на стоимость проезда повлиял еще один факт.

«У нас был транспондер. Специальное устройство, которое позволяет оплачивать проезд, не останавливаясь на пунктах взимания. Оно дает скидку в 15%. Однако он был куплен не перед отпуском, а из-за частых поездок по платным дорогам. В этом случае иметь транспондер выгодно. А вот стоит ли приобретать его специально перед отпуском — вопрос», — рассказала Алина.

О том, что предлагает в этом году русский юг туристам, Алина рассказывала в авторской колонке.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Платные дороги М-4 Дон Отпуск Юг
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