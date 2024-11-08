«Почти четыре с половиной часа»: задержали популярный в Ярославле туристический авиарейс. Причина

Пассажиры несколько часов ожидали самолета в Самаре Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Пассажиры сообщили порталу 76.RU о задержке авиарейса из аэропорта Самары в Ярославль. Вечером 7 ноября людям пришлось несколько часов ждать посадки.

— Рейс авиакомпании «Азимут» из Мин. Вод в Ярославль через Самару сегодня снова задержали. Обратный рейс в Мин. Воды также задержан, так как рейс выполняет одно и то же воздушное судно. В аэропорту Самары бесплатно раздали водичку за задержку рейса, — рассказал читатель 76.RU Сергей.

Вылет задержали на несколько часов Источник: читатель 76.RU











По словам пассажира, самолет вылетел из Самары около половины десятого вечера.

— То есть почти через четыре с половиной часа, — рассказал Сергей.

Из ярославского аэропорта в Туношне самолет, следующий по маршруту Ярославль — Самара — Минеральные Воды, тоже вылетел с опозданием. Информацию об этом подтвердили в ярославском представительстве авиакомпании «Азимут», уточнив, что рейс, который выполнял самолет, оборотный. Но подробностей о причинах задержки не уточнили.

— Позднее прибытие самолета в аэропорт Ярославля. Задержки на предыдущих участках пути, — рассказали в «Азимуте» 76.RU. — Когда у нас начинает задерживаться рейс, то центр управления полетов авиакомпании присылает нам телеграммы, где указывается время предполагаемого вылета и код задержки. У нас все задержки проходят под кодом: «Позднее прибытие».

Судя по табло в аэропорту в Туношне, рейс был задержан Источник: iar.aero











На рейс, следующий в Минеральные Воды через Самару, в Ярославле был зарегистрирован 91 человек.

Ранее в ярославском аэропорту задерживали этот же рейс больше чем на шесть часов. Тогда в «Азимуте» произошедшее тоже объяснили поздним прибытием самолета. Позже стало известно, что еще один авиарейс — в Сочи — был задержан. Как сообщили 76.RU в пресс-службе областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на борту выявили неисправность.