«Выявлена неисправность»: в ярославском аэропорту задержали еще один рейс

В Минтрансе объяснили, почему задержали рейс из Ярославля в Сочи Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Еще один рейс задержали в ярославском аэропорту в ночь на 1 ноября. Об этом рассказала читательница 76.RU, которая не смогла улететь на юг.

— Ярославль — Сочи также задержка 6 часов, вместо 03:10 вылет после 09:00. Притом что месяц назад этот рейс уже был перенесен с 22:10, — написала Валентина.

Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 03:10, фактически — в 07:50.

Рейсы в Сочи из аэропорта в Туношне выполняет авиакомпании «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет 100».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на борту выявили неисправность. На рейс было зарегистрировано 90 человек.

— Вчера на рейсе Сочи — Ярославль выявлена неисправность самолета. Была осуществлена замена борта. Самолет на Сочи ушел только в 8 утра сегодня с задержкой более 5 часов, — пояснили в министерстве.

Три рейса оказались задержаны в Ярославле Источник: аэропорт Туношна











Напомним, этой ночью также задержали вылет в Минеральные Воды через Самару. Причиной задержки стало закрытие самарского аэропорта.