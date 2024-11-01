«Выявлена неисправность»: в ярославском аэропорту задержали еще один рейс

Еще один рейс задержали в ярославском аэропорту в ночь на 1 ноября. Об этом рассказала читательница 76.RU, которая не смогла улететь на юг.
— Ярославль — Сочи также задержка 6 часов, вместо 03:10 вылет после 09:00. Притом что месяц назад этот рейс уже был перенесен с 22:10, — написала Валентина.
Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 03:10, фактически — в 07:50.
Рейсы в Сочи из аэропорта в Туношне выполняет авиакомпании «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет 100».
Как сообщили 76.RU в пресс-службе областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на борту выявили неисправность. На рейс было зарегистрировано 90 человек.
— Вчера на рейсе Сочи — Ярославль выявлена неисправность самолета. Была осуществлена замена борта. Самолет на Сочи ушел только в 8 утра сегодня с задержкой более 5 часов, — пояснили в министерстве.
Напомним, этой ночью также задержали вылет в Минеральные Воды через Самару. Причиной задержки стало закрытие самарского аэропорта.
Представительства авиакомпании «Азимут» открыты более чем в 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. Из Ярославля «Азимут» выполняет полеты в Минеральные Воды через Самару, а также в Сочи.
АО «Авиакомпания Азимут» было образовано в 2014 году в Ростове-на-Дону. С момента основания «Азимута» долю в бизнесе имела компания «ИнвестТехСтрой», связанная с аэропортом Внуково в Новой Москве. Однако, по данным на 2016 год, акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Более свежей информации о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей.