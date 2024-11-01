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Город «Выявлена неисправность»: в ярославском аэропорту задержали еще один рейс

«Выявлена неисправность»: в ярославском аэропорту задержали еще один рейс

90 человек не могли вылететь в Сочи

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17 комментариев

В Минтрансе объяснили, почему задержали рейс из Ярославля в Сочи

Еще один рейс задержали в ярославском аэропорту в ночь на 1 ноября. Об этом рассказала читательница 76.RU, которая не смогла улететь на юг.

— Ярославль — Сочи также задержка 6 часов, вместо 03:10 вылет после 09:00. Притом что месяц назад этот рейс уже был перенесен с 22:10, — написала Валентина.

Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 03:10, фактически — в 07:50.

Рейсы в Сочи из аэропорта в Туношне выполняет авиакомпании «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет 100».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на борту выявили неисправность. На рейс было зарегистрировано 90 человек.

— Вчера на рейсе Сочи — Ярославль выявлена неисправность самолета. Была осуществлена замена борта. Самолет на Сочи ушел только в 8 утра сегодня с задержкой более 5 часов, — пояснили в министерстве.

Три рейса оказались задержаны в Ярославле

Напомним, этой ночью также задержали вылет в Минеральные Воды через Самару. Причиной задержки стало закрытие самарского аэропорта.

Представительства авиакомпании «Азимут» открыты более чем в 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. Из Ярославля «Азимут» выполняет полеты в Минеральные Воды через Самару, а также в Сочи.

АО «Авиакомпания Азимут» было образовано в 2014 году в Ростове-на-Дону. С момента основания «Азимута» долю в бизнесе имела компания «ИнвестТехСтрой», связанная с аэропортом Внуково в Новой Москве. Однако, по данным на 2016 год, акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Более свежей информации о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей.

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Комментарии
17
Гость
1 час
Аэропорт, как и вокзал — лицо города. Например, в Казани и др городах - красивое. А в Ярославле вот такое , как есть, уродливо-печальное.
Гость
50 минут
ЧТО ТАМ ПО ПАВЛОВСКОЙ РОЩЕ ? 1 НОЯБРЯ СЕГОДНЯ!
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