В Ярославле популярный авиарейс задержали больше чем на шесть часов. Причина

Почему задержали рейс из Ярославля в Самару Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Вечером 31 октября в ярославском аэропорту в Туношне собралась толпа. Это произошло из-за задержки рейса в Самару. Люди ждали посадки больше шести часов.

— Сотня пассажиров ожидает рейса Ярославль — Самара, который должен был вылететь в 18:50, но по последним данным перенесен на 01:15 ночи. И это еще не окончательное время, — написал читатель 76.RU.

Рейс задержали больше, чем на шесть часов Источник: iar.aero











В самом аэропорту «Туношна» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Ответ на вопрос о задержке дали в ярославском представительстве авиакомпании «Азимут», которая работает на этом направлении.

— Перенос был связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета. Самолет был задержан на предыдущих участках пути маршрута. Вылет был осуществлен в 1:38 по московскому времени, — рассказал порталу 76.RU представитель авиакомпании.

В «Азимуте» уточнили, что на этот рейс было зарегистрировано 97 пассажиров. На табло с временем вылета было указано, что рейс в Минеральные воды тоже задерживается. В авиакомпании пояснили: дело в том, что полет осуществляет один и тот же самолет.

— Это один и тот же рейс. Он выполняет маршрут Ярославль — Самара — Минеральные воды, — рассказала представитель «Азимута».