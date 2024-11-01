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Дороги и транспорт эксклюзив В Ярославле популярный авиарейс задержали больше чем на шесть часов. Причина

В Ярославле популярный авиарейс задержали больше чем на шесть часов. Причина

Портал 76.RU выяснил, что случилось

1 048
13 комментариев

Почему задержали рейс из Ярославля в Самару

Вечером 31 октября в ярославском аэропорту в Туношне собралась толпа. Это произошло из-за задержки рейса в Самару. Люди ждали посадки больше шести часов.

— Сотня пассажиров ожидает рейса Ярославль — Самара, который должен был вылететь в 18:50, но по последним данным перенесен на 01:15 ночи. И это еще не окончательное время, — написал читатель 76.RU.

Рейс задержали больше, чем на шесть часов

В самом аэропорту «Туношна» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Ответ на вопрос о задержке дали в ярославском представительстве авиакомпании «Азимут», которая работает на этом направлении.

— Перенос был связан с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета. Самолет был задержан на предыдущих участках пути маршрута. Вылет был осуществлен в 1:38 по московскому времени, — рассказал порталу 76.RU представитель авиакомпании.

В «Азимуте» уточнили, что на этот рейс было зарегистрировано 97 пассажиров. На табло с временем вылета было указано, что рейс в Минеральные воды тоже задерживается. В авиакомпании пояснили: дело в том, что полет осуществляет один и тот же самолет.

— Это один и тот же рейс. Он выполняет маршрут Ярославль — Самара — Минеральные воды, — рассказала представитель «Азимута».

Напомним, рейсы из Ярославля в Самару запустили осенью 2023 года. Летают самолеты два раза в неделю: в понедельник и четверг. Время полета — 1 час 25 минут. Минимальная стоимость билета в ноябре 2024 года, по данным сайта «Авиасейлс», — 2200 рублей.

Вы были среди пассажиров, которые ожидали задержавшийся самолет? Напишите нам!

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Задержка рейса Самолет Авиакомпания Азимут Аэропорт Туношна
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Комментарии
13
210306783
1 час
Один самолет на все направления 😂
Гость
41 минута
Вы улетите когда-то отсюда, рано или поздно, но это не точно. Это не аэропорт, а пародия на него, сюр какой-то. Даже не в обласных городах лучше аэропорты. Аэропорт -сарайка (власти также хотят нам сарайку поставить вместо закрытой поликлиники). Зал ожидания маленький, сидеть негде, мест не хватает. Все допотопно-советское, нет даже ленты для багажа,уносит работник. Зона прилета отсутствует - забрал багаж, вышел и ты на улице ждать в любую погоду, когда тебя заберут друзья или родственники. Платная стоянка не охраняется, любую машину можно без проблем угнать.
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