Из Ярославля в Санкт-Петербург запустят дополнительные авиарейсы. Расписание и цена

Расписание авиарейсов в Санкт-Петербург Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 10 ноября запустят дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в компании «РусЛайн». Сейчас полеты по данному направлению выполняются по понедельникам и четвергам. Допрейсы будут отправляться по воскресеньям.

— Направление в Северную столицу пользуется популярностью у жителей Ярославской области, поэтому на период осенне-зимней навигации мы решили увеличить частоту полетов по нему до трех раз в неделю, добавив к уже выполняющимся рейсам по понедельникам и четвергам еще и вылеты по воскресеньям, — рассказал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.

В компании сообщили, что полеты в аэропорт Пулково планируются до конца марта 2025 года. Перевозить пассажиров будут на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

— Но на данный момент продажа билетов на них пока открыта до конца этого года. О возможности бронирования перелетов на 2025 год будет сообщено дополнительно, — рассказали в «РусЛайне».

Из Ярославля в Санкт-Петербург самолет будет отправляться в 21:40. Время в пути — 1 час 20 минут. Билет в одну сторону будет стоить от 5 тысяч рублей. Сейчас на сайте ярославского аэропорта в Туношне указано, что билет на воскресный рейс 10 ноября от «Руслайна» обойдется в 6 тысяч 50 рублей.

Пассажирам предлагают рейсы по воскресеньям Источник: iar.aero











Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщали, что с 19 ноября авиакомпания «Ред Вингс» возобновляет полеты по вторникам и пятницам.

Напомним, полеты до Санкт-Петербурга с начала 2023 года стали ежедневными. Время в пути занимало 1 час 35 минут, а билеты можно было урвать от 2500 рублей. По подсчетам аэропорта в Туношне, летом 2023 года самолеты перевезли 8084 пассажира. Тогда перелеты осуществляла российская компания Nord Wind.

Позже, полеты приостановились. Как уточняли ранее в ярославском правительстве, это совпало с окончанием полетной программы.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что перелеты возобновят, а обслуживать маршрут будет «РусЛайн».