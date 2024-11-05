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Дороги и транспорт подробности Из Ярославля в Санкт-Петербург запустят дополнительные авиарейсы. Расписание и цена

Из Ярославля в Санкт-Петербург запустят дополнительные авиарейсы. Расписание и цена

Рассказываем, когда и за какую стоимость можно улететь в Северную столицу России

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5 комментариев

Расписание авиарейсов в Санкт-Петербург

В Ярославле с 10 ноября запустят дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в компании «РусЛайн». Сейчас полеты по данному направлению выполняются по понедельникам и четвергам. Допрейсы будут отправляться по воскресеньям.

— Направление в Северную столицу пользуется популярностью у жителей Ярославской области, поэтому на период осенне-зимней навигации мы решили увеличить частоту полетов по нему до трех раз в неделю, добавив к уже выполняющимся рейсам по понедельникам и четвергам еще и вылеты по воскресеньям, — рассказал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.

В компании сообщили, что полеты в аэропорт Пулково планируются до конца марта 2025 года. Перевозить пассажиров будут на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

— Но на данный момент продажа билетов на них пока открыта до конца этого года. О возможности бронирования перелетов на 2025 год будет сообщено дополнительно, — рассказали в «РусЛайне».

Из Ярославля в Санкт-Петербург самолет будет отправляться в 21:40. Время в пути — 1 час 20 минут. Билет в одну сторону будет стоить от 5 тысяч рублей. Сейчас на сайте ярославского аэропорта в Туношне указано, что билет на воскресный рейс 10 ноября от «Руслайна» обойдется в 6 тысяч 50 рублей.

Пассажирам предлагают рейсы по воскресеньям

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщали, что с 19 ноября авиакомпания «Ред Вингс» возобновляет полеты по вторникам и пятницам.

Напомним, полеты до Санкт-Петербурга с начала 2023 года стали ежедневными. Время в пути занимало 1 час 35 минут, а билеты можно было урвать от 2500 рублей. По подсчетам аэропорта в Туношне, летом 2023 года самолеты перевезли 8084 пассажира. Тогда перелеты осуществляла российская компания Nord Wind.

Позже, полеты приостановились. Как уточняли ранее в ярославском правительстве, это совпало с окончанием полетной программы.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что перелеты возобновят, а обслуживать маршрут будет «РусЛайн».

Перелеты в Санкт-Петербург стартовали одними из самых первых с тех пор, как аэропорт решили развивать. Правда, популярными стали далеко не сразу. Маршрут действовал с 2011 года, в разное время его выполняли разные компании: Rusline, S7, Nord Wind.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Спасибо, не надо, да ещё по таким ценам
Гость
3 часа
Губернаторские рейсы.
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