В Ярославле на два дня перекроют движение на крупном проспекте. Почему

Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на два дня частично перекроют Ленинградский проспект в Дзержинском районе. Ограничение коснутся участка в районе пересечения трамвайных путей по улице Блюхера.

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения работ по ремонту трамвайных путей с 00:00 часов 21 сентября до 00:00 часов 23 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.

Схема ограничений Источник: сity-yaroslavl.ru











Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В Дзержинском районе Ярославля идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Закончить должны до конца 2025 года. После этого 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Чуть раньше, с 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. А в прошлом году остановили движение трамвая № 6 по улице Блюхера. Работы в Дзержинском районе по замене рельсов планируют завершить до конца 2024 года. Затем ремонт переместится на участок от ТЦ «Омега» до конечных остановок на улице Свердлова и на Пятерке.