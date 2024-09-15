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Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле на два дня перекроют движение на крупном проспекте. Почему

В Ярославле на два дня перекроют движение на крупном проспекте. Почему

Рассказываем, где будет не проехать

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Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей

В Ярославле на два дня частично перекроют Ленинградский проспект в Дзержинском районе. Ограничение коснутся участка в районе пересечения трамвайных путей по улице Блюхера.

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения работ по ремонту трамвайных путей с 00:00 часов 21 сентября до 00:00 часов 23 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.

Схема ограничений

Власти попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В Дзержинском районе Ярославля идут работы по замене старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и у моторного завода) и трамвайное депо. Закончить должны до конца 2025 года. После этого 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Чуть раньше, с 7 июня, в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. А в прошлом году остановили движение трамвая № 6 по улице Блюхера. Работы в Дзержинском районе по замене рельсов планируют завершить до конца 2024 года. Затем ремонт переместится на участок от ТЦ «Омега» до конечных остановок на улице Свердлова и на Пятерке.

Ранее жители Брагина жаловались, что им пришлось несколько дней стоять в пробках на Ленинградском проспекте у ТЦ «Омега». Причиной затора стали снятые трамвайные рельсы, которые пересекали проезжую часть, вместо них образовались рытвины, перед которыми водителям приходилось притормаживать. Власти пообещали, что в ближайшие дни приведут переезд в порядок.

ПО ТЕМЕ
Трамвайные рельсы Ремонт Концессия Перекрытие движения
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