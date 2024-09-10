«Терпеть уже невозможно!»: ярославцы жалуются на пробки из-за новой школы. Что отвечают власти

Новое учебное заведение рассчитано на тысячу учеников Источник: Кирилл Поверинов











Власти Ярославля высказались о ситуации с пробками у новой школы № 92 в Дзержинском районе, открытие которой было долгожданным для горожан. Учебное заведение на Пашуковской улице распахнуло двери, но возникла новая проблема: люди жалуются на автомобильные заторы.

— Каждый день утром тут скапливаются огромные потоки машин. Причина в том, что отсутствует сквозной проезд. После заезда на Пашуковскую можно лишь развернуться и вернуться на Тутаевское шоссе. Несмотря на наши обращения к властям, два года назад нас просто попросили подождать. Но проблемы уже сейчас становятся невыносимыми. Жильцам, чтоб хоть куда-то добраться, нужно тратить немыслимое количество времени. Всегда, когда мы обращаемся к власти, они говорят, мол, «мы ждем согласования на финансирование», но терпеть уже невозможно, — рассказала читательница 76.RU Уля.

Вопрос подняли на открытом совещании мэра Ярославля. Власти рассказали, что уже изменили алгоритмы работы светофоров на проблемном участке, но этого мало.

— Проверили режим работы светофорных объектов, перестроили. Сейчас у нас порядка 33 секунд идет с улицы Пашуковской и 50 секунд у нас стоит на Тутаевском шоссе, — рассказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Сейчас помониторим, как изменения повлияют на пробки, но там, действительно, требуется еще дополнительно [построить] улицу Брагинскую. Эта дорога в будущем потребуется.

Мэр Ярославля Артем Молчанов согласился со словами Овчарова и поручил следить за ситуацией.

— В течение недели с департаментом образования обсудите ситуацию с точки зрения организации выезда с улицы Пашуковской. И соответственно, департаменту градостроительства собрать информацию о необходимости строительства улицы, мы обсуждали это несколько раз. Планы такие у нас есть. По нашему генеральному плану строительства улицы: необходимо в течение недели, двух недель, обсудить всё необходимое, для того чтобы организовать эту работу, — рассказал Артем Молчанов. — Департаменту градостроительства доложить вместе с агентством по строительству, что у нас на сегодняшний день готово и какие необходимы ресурсы, чтобы участвовать в данной программе.

Как появилась новая школа

Школа на Пашуковской улице открывалась долго. Запустить ее должны были еще в 2023 году, однако за несколько месяцев до начала учебного года были обнаружены неполадки в системе вентиляции здания. Объект считался проблемным с самого начала: пришлось менять подрядчика, стоимость работ подорожала. В итоге уже набранные в школу первоклашки были вынуждены начать учебный год в другом здании.

Контролировал открытие школы глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он поручил проверить строительство. Хронику возведения этого объекта мы публиковали в отдельном материале.