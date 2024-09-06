«Пробки из машин и детей»: у ярославской школы собралась толпа. Что случилось

Школа рассчитана на тысячу учеников Источник: Кирилл Поверинов











Утром в пятницу, 6 сентября, у новой школы №92 в Дзержинском районе Ярославля собралась толпа школьников. Видео ожидающих у входа детей завирусилось в соцсетях.

— У новой 92-й школы пробки не только из машин, но и из школьников, — пишут в паблике «Жесть Ярославль».

По словам очевидцев, после того, как открылось учебное учреждение на улице Пашуковская, каждое утро в этом месте собирается автомобильный затор.

В самом учреждении порталу 76.RU пояснили, что скопление детей у входа вынужденное.

— У нас тысяча учеников, у нас пропускной режим. Стоят перед началом работы учреждения, заходят организовано, — рассказали 76.RU в руководстве школы №92.

У новой школы собралась «пробка» из детей Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Напомним, школа на Пашуковской открыла свои двери в этом году 1 сентября. Правда, запустить в работу учреждение должны были еще в 2023 года, однако за несколько месяцев до начала учебного года были обнаружены неполадки в системе вентиляции здания. Объект считался проблемным с самого начала: пришлось менять подрядчика, стоимость работ подорожала. В итоге уже набранные в школу первоклашки были вынуждены начать учебный год в другом здании.

Напомним, к контролю за объектом подключался даже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он поручил проверить строительство. Хронику возведения этого объекта мы публиковали в отдельном материале.