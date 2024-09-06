НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

с-з.

 767мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Чуть не убили учительницу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Стильные ярославцы
Куда съездить на выходных
Депутат попала в ДТП
Крутой бизнес России
Кто выдвинулся в депутаты
Объединение школ
Жизнь в поселке на холме
Какое жилье выгоднее покупать
Образование «Пробки из машин и детей»: у ярославской школы собралась толпа. Что случилось

«Пробки из машин и детей»: у ярославской школы собралась толпа. Что случилось

Ролик с «затором» завирусился в соцсетях

510
1 комментарий

Школа рассчитана на тысячу учеников

Утром в пятницу, 6 сентября, у новой школы №92 в Дзержинском районе Ярославля собралась толпа школьников. Видео ожидающих у входа детей завирусилось в соцсетях.

— У новой 92-й школы пробки не только из машин, но и из школьников, — пишут в паблике «Жесть Ярославль».

По словам очевидцев, после того, как открылось учебное учреждение на улице Пашуковская, каждое утро в этом месте собирается автомобильный затор.

В самом учреждении порталу 76.RU пояснили, что скопление детей у входа вынужденное.

—  У нас тысяча учеников, у нас пропускной режим. Стоят перед началом работы учреждения, заходят организовано, — рассказали 76.RU в руководстве школы №92.

У новой школы собралась «пробка» из детей

Напомним, школа на Пашуковской открыла свои двери в этом году 1 сентября. Правда, запустить в работу учреждение должны были еще в 2023 года, однако за несколько месяцев до начала учебного года были обнаружены неполадки в системе вентиляции здания. Объект считался проблемным с самого начала: пришлось менять подрядчика, стоимость работ подорожала. В итоге уже набранные в школу первоклашки были вынуждены начать учебный год в другом здании.

Напомним, к контролю за объектом подключался даже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он поручил проверить строительство. Хронику возведения этого объекта мы публиковали в отдельном материале.

В этом учебном году принято 930 школьника и сформировано 32 класса. Всего школа рассчитана на 1100 мест, является одной из крупнейших в регионе.

ПО ТЕМЕ
Школа Новая школа в Ярославле
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 12:59
Руководство школы плохо организвали пропускную способность детей,такого не должго быть,явно с экономили на охране
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление