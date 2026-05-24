Срезал — получил штраф: какие грибы нельзя собирать в ярославских лесах

Любители тихой охоты начали выносить полные корзины грибов из лесов еще весной. В погоне за уловом главное — не нарваться на штрафы. Если в вашей корзинке окажется краснокнижный трофей, то по закону вас ждет наказание. Об этом предупредили в Министерстве природоохраны Ярославской области.

В Красную книгу Ярославской области занесено 16 видов грибов.

«Ввели ответственность за незаконный сбор и уничтожение мест произрастания редких для нашего региона видов грибов и лишайников», — уточнили в Министерстве.

Какие грибы нельзя собирать в Ярославской области

плютей петасатус;

осиновик (подосиновик) белый;

гиропор каштановый, каштановый гриб, каштановик;

гиропор синеющий, синяк;

ганодерма блестящая, лакированный трутовик;

гериций коралловидный, ежовик коралловидный;

клавариадельфус пестиковый, или рогатик пестиковый;

паутинник фиолетовый;

феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная;

веселка обыкновенная;

трутовик разветвленный, полипор зонтичный, грифола зонтичная;

лангерманния гигантская, или головач гигантский;

звездовик бахромчатый;

звездовик четырехлопастной;

сфероболус звездчатый;

гигрофор золотистозубчатый.

За сбор, продажу и покупку краснокнижных грибов грозят штрафы:

гражданам — от трех до пяти тысяч рублей;

должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей;

юридическим лицам — от 80 до 120 тысяч рублей.

Помимо грибов в Красную книгу Ярославской области входят 10 видов лишайников, 180 растений и 135 животных.