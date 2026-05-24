Срезал — получил штраф: какие грибы нельзя собирать в ярославских лесах

Любители тихой охоты начали выносить полные корзины грибов из лесов еще весной. В погоне за уловом главное — не нарваться на штрафы. Если в вашей корзинке окажется краснокнижный трофей, то по закону вас ждет наказание. Об этом предупредили в Министерстве природоохраны Ярославской области.
В Красную книгу Ярославской области занесено 16 видов грибов.
«Ввели ответственность за незаконный сбор и уничтожение мест произрастания редких для нашего региона видов грибов и лишайников», — уточнили в Министерстве.
Какие грибы нельзя собирать в Ярославской области
плютей петасатус;
осиновик (подосиновик) белый;
гиропор каштановый, каштановый гриб, каштановик;
гиропор синеющий, синяк;
ганодерма блестящая, лакированный трутовик;
гериций коралловидный, ежовик коралловидный;
клавариадельфус пестиковый, или рогатик пестиковый;
паутинник фиолетовый;
феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная;
веселка обыкновенная;
трутовик разветвленный, полипор зонтичный, грифола зонтичная;
лангерманния гигантская, или головач гигантский;
звездовик бахромчатый;
звездовик четырехлопастной;
сфероболус звездчатый;
гигрофор золотистозубчатый.
За сбор, продажу и покупку краснокнижных грибов грозят штрафы:
гражданам — от трех до пяти тысяч рублей;
должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей;
юридическим лицам — от 80 до 120 тысяч рублей.
Помимо грибов в Красную книгу Ярославской области входят 10 видов лишайников, 180 растений и 135 животных.
