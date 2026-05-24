Срезал — получил штраф: какие грибы нельзя собирать в ярославских лесах

Какие штрафы выписывают за сбор краснокнижных грибов

Любители тихой охоты начали выносить полные корзины грибов из лесов еще весной. В погоне за уловом главное — не нарваться на штрафы. Если в вашей корзинке окажется краснокнижный трофей, то по закону вас ждет наказание. Об этом предупредили в Министерстве природоохраны Ярославской области.

В Красную книгу Ярославской области занесено 16 видов грибов.

«Ввели ответственность за незаконный сбор и уничтожение мест произрастания редких для нашего региона видов грибов и лишайников», — уточнили в Министерстве.

Какие грибы нельзя собирать в Ярославской области

  • плютей петасатус;

  • осиновик (подосиновик) белый;

  • гиропор каштановый, каштановый гриб, каштановик;

  • гиропор синеющий, синяк;

  • ганодерма блестящая, лакированный трутовик;

  • гериций коралловидный, ежовик коралловидный;

  • клавариадельфус пестиковый, или рогатик пестиковый;

  • паутинник фиолетовый;

  • феолепиота золотистая, чешуйчатка травяная;

  • веселка обыкновенная;

  • трутовик разветвленный, полипор зонтичный, грифола зонтичная;

  • лангерманния гигантская, или головач гигантский;

  • звездовик бахромчатый;

  • звездовик четырехлопастной;

  • сфероболус звездчатый;

  • гигрофор золотистозубчатый.

За сбор, продажу и покупку краснокнижных грибов грозят штрафы:

  • гражданам — от трех до пяти тысяч рублей;

  • должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей;

  • юридическим лицам — от 80 до 120 тысяч рублей.

Помимо грибов в Красную книгу Ярославской области входят 10 видов лишайников, 180 растений и 135 животных.

Напомним, в феврале 2026 года в Ярославской области установили новые водоохранные зоны. В Единый государственный реестр внесли восемь рек и семь прибрежных территорий. В список попали такие реки, как Могза, Рюмина, Кулига, Нерехта, Утьма, Яксура, Пажа и Локсимер. Здесь ввели новые правила для сельхоздеятельности. Например, ограничения коснулись рыбалки.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
