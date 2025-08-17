Для дачников введут жесткие запреты и штрафы. Что изменится уже с 1 сентября?

Для владельцев садовых участков ввели список запретов, за нарушение которых — 50 тысяч штрафа Источник: Кирилл Поверинов / Городские медиа

С 1 сентября по всей России начнут действовать новые правила закона о ведении садоводства и огородничества. Изменения, которые существенно закрутят гайки для дачников-предпринимателей, приняли в конце июля.

«Новые правила направлены на разграничение земельных участков по целевому использованию. Если земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на ней нельзя организовывать коммерческую деятельность», — объясняет Е1.RU суть закона Василий Олейников, президент Уральской палаты недвижимости.

Теперь на своем участке запрещено ведение любой предпринимательской деятельности, будь то СТО (свой авто чинить тоже нельзя), пункт выдачи заказов или питомник с цветами. Единственное, что всё еще можно, — продавать излишки собранного урожая.

«Поправки в закон не запрещают продавать излишки с участка, но важно подтвердить, что это не коммерческая деятельность . Критерии: нет массового производства (например, 100 кустов роз на продажу каждую неделю) и нет найма работников, рекламы, фискальных документов (чеков). В качестве доказательств того, что человек продает только излишки урожая, можно ссылаться на объемы посадок: если на участке лишь пять грядок картошки, а не целое поле», — объясняет Василий Олейников.

Небольшие пасеки на участках тоже не под угрозой, если речь идет о количестве ульев до 10.

Выращивать овощи, фрукты и ягоды на даче всё еще можно, и даже продажа излишков урожая тоже разрешена Источник: Кирилл Поверинов / Городские медиа

«Даже если у вас шесть соток и вы устроили там мини-склад или кафе, это нарушение. Нелегальный бизнес придется либо легализовать, например перевести землю в коммерческую категорию, либо закрыть. Третий вариант — рисковать получить штраф в 50 тысяч рублей для физических лиц и 500 тысяч для юридических », — объясняет президент УПН.

За соблюдением закона будут следить местная администрация и сотрудники Росреестра. Вполне вероятен и вал анонимок от соседей, недовольных предпринимательством других, однако, как подчеркивает Василий Олейников, без доказательств сразу штраф никому выписывать не будут.

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова уверена, что новые правила пойдут дачникам только на пользу. По ее словам, садоводы, продающие овощи и фрукты со своих огородов, смогут и дальше это делать, зато будут существенно меньше платить за обслуживание сетей в садовых товариществах.

«Эти поправки касаются ведения коммерческой деятельности: запрет на организацию гостиниц, глэмпингов, банных комплексов, посуточной сдачи в аренду домиков — всего того, что сейчас процветает на территории садоводческих товариществ», — говорит Надежда Локтионова.

Интересы садоводов этот законопроект не затрагивает, а, наоборот, защищает их. Коммерсанты сейчас активно используют правовые пробелы и организуют свои объекты, тем самым увеличивая нагрузку на инфраструктуру СНТ. Надежда Локтионова председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области

Она подчеркивает, что обустройство глэмпингов и сдача домов в аренду — это беда дачников не только в курортных регионах.

«У нас эта проблема актуальна уже года два. Председатели СНТ и активные садоводы приходят и жалуются, что кто-то из собственников организует глэмпинг: доходит до перекрытия дорог, чтобы помешать этому», — добавляет председатель Союза садоводов.

Дачники страдают из-за коммерсантов, которые открывают бизнес в садовых товариществах Источник: Кирилл Поверинов / Городские медиа

Главная претензия дачников к соседям-предпринимателям — вопрос расхода ресурсов, особенно электричества. Проблем садоводам доставляют и питомники с растениями.

«Питомники тоже увеличивают нагрузку на инфраструктуру. Самое болезненное для садоводов на сегодняшний день — увеличение нагрузки на линии электропередачи. Это приводит к авариям на подстанциях, к увеличению потерь электричества, плата за которые ложится на плечи садоводов, так как это часть составляющих членских взносов. Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо », — подчеркивает Надежда Локтионова.