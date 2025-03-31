«Удивительная весна»: в ярославских лесах пошли необычные грибы. Можно ли их есть

Ярославцы показали фото необычных грибов Источник: Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











В лесах Ярославской области пошли необычные грибы. Они выглядят как бледно-розовые чашечки с яркой углубленной серединкой. В народе их называют «эльфова чаша» и «бабушкины ушки». Научное название гриба — саркосцифа.

Ярославские грибники сообщают, что в этом году саркосцифы пошли необычно рано. Их находят с середины первого весеннего месяца.

«Самая ранняя саркосцифа, которую я встречала в нашей полосе — 15 марта. Удивительная весна», — написал в группе «Грибы Ярославской области» один из участников.

Вот такой урожай собрали в Некрасовском районе в конце марта А эту саркосцифу сфотографировали в Борисоглебском районе Этот гриб обнаружили 15 марта Еще одно фото необычных грибов 1 из 4 Вот такой урожай собрали в Некрасовском районе в конце марта Источник: Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Миколог из Ярославля Ольга Лазарева сообщила порталу 76.RU, что саркосцифа австрийская — довольно обычный для Ярославской области весенний гриб.

«Он появляется в разных типах лесов. Но преимущественно в лиственных. Часто встречается в парках, в насаждениях около железнодорожных путей. Предпочитает развиваться на погруженной в почву древесине ивы, клена, ольхи», — рассказала эксперт.

Яркий гриб относится к съедобным.

«Саркосцифа съедобна, но вкус у нее не выражен, слабо грибной. Плодовое тело имеет плотную хрящеватую консистенцию, поэтому перед приготовлением грибы надо отварить», — сообщила миколог.

Ольга Лазарева отметила, что на саркосцифу австрийскую похожа саркосцифа алая. Но в наших широтах растет именно первая разновидность. Вторая встречается в более южных регионах.