«Удивительная весна»: в ярославских лесах пошли необычные грибы. Можно ли их есть

В лесах Ярославской области пошли необычные грибы. Они выглядят как бледно-розовые чашечки с яркой углубленной серединкой. В народе их называют «эльфова чаша» и «бабушкины ушки». Научное название гриба — саркосцифа.
Ярославские грибники сообщают, что в этом году саркосцифы пошли необычно рано. Их находят с середины первого весеннего месяца.
«Самая ранняя саркосцифа, которую я встречала в нашей полосе — 15 марта. Удивительная весна», — написал в группе «Грибы Ярославской области» один из участников.
Миколог из Ярославля Ольга Лазарева сообщила порталу 76.RU, что саркосцифа австрийская — довольно обычный для Ярославской области весенний гриб.
«Он появляется в разных типах лесов. Но преимущественно в лиственных. Часто встречается в парках, в насаждениях около железнодорожных путей. Предпочитает развиваться на погруженной в почву древесине ивы, клена, ольхи», — рассказала эксперт.
Яркий гриб относится к съедобным.
«Саркосцифа съедобна, но вкус у нее не выражен, слабо грибной. Плодовое тело имеет плотную хрящеватую консистенцию, поэтому перед приготовлением грибы надо отварить», — сообщила миколог.
Ольга Лазарева отметила, что на саркосцифу австрийскую похожа саркосцифа алая. Но в наших широтах растет именно первая разновидность. Вторая встречается в более южных регионах.
Встречали такой гриб?