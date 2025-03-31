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Весна «Удивительная весна»: в ярославских лесах пошли необычные грибы. Можно ли их есть

«Удивительная весна»: в ярославских лесах пошли необычные грибы. Можно ли их есть

Миколог рассказала, что это за чудо

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5 комментариев
Ярославцы показали фото необычных грибов | Источник: Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.comЯрославцы показали фото необычных грибов | Источник: Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Ярославцы показали фото необычных грибов

Источник:

Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

В лесах Ярославской области пошли необычные грибы. Они выглядят как бледно-розовые чашечки с яркой углубленной серединкой. В народе их называют «эльфова чаша» и «бабушкины ушки». Научное название гриба — саркосцифа.

Ярославские грибники сообщают, что в этом году саркосцифы пошли необычно рано. Их находят с середины первого весеннего месяца.

«Самая ранняя саркосцифа, которую я встречала в нашей полосе — 15 марта. Удивительная весна», — написал в группе «Грибы Ярославской области» один из участников.

Вот такой урожай собрали в Некрасовском районе в конце марта | Источник: Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Вот такой урожай собрали в Некрасовском районе в конце марта

А эту саркосцифу сфотографировали в Борисоглебском районе | Источник: Дмитрий Селиванов, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

А эту саркосцифу сфотографировали в Борисоглебском районе

Этот гриб обнаружили 15 марта | Источник: Bazil Goldenhair, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Этот гриб обнаружили 15 марта

Еще одно фото необычных грибов | Источник: Серг Безымянный, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Еще одно фото необычных грибов

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Вот такой урожай собрали в Некрасовском районе в конце марта

Источник:

Мария Максимова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com

Миколог из Ярославля Ольга Лазарева сообщила порталу 76.RU, что саркосцифа австрийская — довольно обычный для Ярославской области весенний гриб.

«Он появляется в разных типах лесов. Но преимущественно в лиственных. Часто встречается в парках, в насаждениях около железнодорожных путей. Предпочитает развиваться на погруженной в почву древесине ивы, клена, ольхи», — рассказала эксперт.

Яркий гриб относится к съедобным.

«Саркосцифа съедобна, но вкус у нее не выражен, слабо грибной. Плодовое тело имеет плотную хрящеватую консистенцию, поэтому перед приготовлением грибы надо отварить», — сообщила миколог.

Ольга Лазарева отметила, что на саркосцифу австрийскую похожа саркосцифа алая. Но в наших широтах растет именно первая разновидность. Вторая встречается в более южных регионах.

Встречали такой гриб?

Даже ел(а)
Встречал(а), но не знал(а), что это такое
Только на фото
Первый раз вижу
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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
5
Гость
1 час
Денег нет , но Вы держитесь , Дружно в лес с семьёю мчитесь. На подножный корм грибной, Переходим всей страной.
Гость
1 час
Такие грибы есть 🍄 нельзя, это пищевое отравление а может и смерть
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