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В Ярославской области из-за обмеления Волги могут остановить ГЭС

Публикуем заявление «РусГидро»

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18 комментариев
В Ярославской области могут остановить работу гидроэлектростанции | Источник: Екатерина ТихомироваВ Ярославской области могут остановить работу гидроэлектростанции | Источник: Екатерина Тихомирова

В Ярославской области могут остановить работу гидроэлектростанции

Источник:

В Ярославской области могут остановить работу гидроэлектростанции в Рыбинске. Такой сценарий рассматривают в ПАО «РусГидро» на фоне обмеления реки Волги. Об этом стало известно 26 марта.

«В настоящее время расходы воды через Рыбинскую ГЭС снижены до минимальных значений, рассматривается возможность остановки гидроэлектростанции на некоторое время с целью максимального наполнения водохранилища. Это позволит обеспечить нужды всех водопользователей: сельского хозяйства, судоходства, водозаборов населенных пунктов и промышленных предприятий», — сообщили в пресс-службе «РусГидро».

Как отметили в компании, энергетики будут ждать прогнозов от Гидрометцентра России и решения Росводресурсов.

По информации «РусГидро», Рыбинское водохранилище является основным регулирующим на Верхней Волге.

«По состоянию на 20 марта запасы снега на Волге минимальны: в бассейне Иваньковского, Угличского и Волгоградского водохранилищ снег отсутствует, в бассейнах Рыбинского и Горьковского водохранилища составляет всего лишь 6% и 21% от нормы соответственно, а вокруг Чебоксарского водохранилища — только 13%», — добавили в пресс-службе.

В «РусГидро» отметили, что причина, как и ранее объясняли климатологи, кроется в прошедшей зиме — было тепло и малоснежно.

До 28 марта в регионе введен «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне маловодья. Ранее мы публиковали разъяснение, какие районы Ярославской области оказались под угрозой из-за обмеления Волги.

Из-за снижения уровня воды на обнажившемся дне в Ярославле и Рыбинске показались уникальные находки, в том числе затонувшая баржа и старинный водозабор, мусор и остов старого пирса.

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Обмеление рек Волга Рыбинское водохранилище Гидроэлектростанция
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Комментарии
18
Гость
9 часов
Без урожая , еды , света мы ещё не существовали по плану? Впереди новые рывки и прорывы
Гость
5 часов
Да, Пахма и Которосль были полно водные. На Пахме были мельницы, а сколько рыбы было. Не умеют управлять хозяйством области, всех специалистов уволили, не знают что делать, ждут распоряжений таких же
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