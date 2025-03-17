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Экология фоторепортаж В Ярославле обнажилось дно Волги. Что скрывалось под водой — видео

В Ярославле обнажилось дно Волги. Что скрывалось под водой — видео

Что можно найти возле набережной

10 366
36 комментариев
В Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обмелела Волга

Источник:

В Ярославле обмелела Волга. В некоторых местах вдоль Волжской показалось дно реки. На показавшемся «пляже» — горы мусора и куски гранита, отвалившиеся от ограждения.

Одной из причин данного явления в ГУ МЧС России по Ярославской области называют низкий запас снега в бассейне Верхней Волги. Поэтому в регионе установили режимы накопления.

«На период с 13 по 20 марта 2025 года устанавливаются следующие режимы работы гидроузлов водохранилищ каскада: Угличского — средними за период сбросными расходами 200–300 м3/с; Рыбинского — средними за период сбросными расходами 350±50 м3/с; Нижегородского — средними за период сбросными расходами 650±50 м3/с», — уточнили в МЧС.

В Ярославле показалось дно Волги

Источник:

Ситуация с обмелением коснулась не только Ярославля. Например, в Рыбинске на показавшемся дне обнаружили исторические артефакты. В этом фоторепортаже мы пройдемся по дну Волги в Ярославле.

Сильнее всего обмеление видно возле Октябрьского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСильнее всего обмеление видно возле Октябрьского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сильнее всего обмеление видно возле Октябрьского моста

Источник:
На спуске к реке неравнодушные горожане собрали некоторый мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа спуске к реке неравнодушные горожане собрали некоторый мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На спуске к реке неравнодушные горожане собрали некоторый мусор

Источник:
Песок сухой и по нему можно просто ходить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПесок сухой и по нему можно просто ходить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Песок сухой и по нему можно просто ходить

Источник:
В воде видны покрышки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ воде видны покрышки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В воде видны покрышки

Источник:
Мусор довольно глубоко зарыт в песке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМусор довольно глубоко зарыт в песке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мусор довольно глубоко зарыт в песке

Источник:
Так же можно найти различные металлические предметы, которые покрыты ржавчиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же можно найти различные металлические предметы, которые покрыты ржавчиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же можно найти различные металлические предметы, которые покрыты ржавчиной

Источник:
Местами видно масляные пятна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами видно масляные пятна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами видно масляные пятна

Источник:
Вот почему не следует нырять в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот почему не следует нырять в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот почему не следует нырять в Волгу

Источник:
Пока уровень воды не поднялся, есть отличная возможность отремонтировать набережную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока уровень воды не поднялся, есть отличная возможность отремонтировать набережную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока уровень воды не поднялся, есть отличная возможность отремонтировать набережную

Источник:
Опоры моста кажутся еще больше, когда стоишь вблизи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпоры моста кажутся еще больше, когда стоишь вблизи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опоры моста кажутся еще больше, когда стоишь вблизи

Источник:
Из-за обмеления можно заглянуть под набережную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за обмеления можно заглянуть под набережную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за обмеления можно заглянуть под набережную

Источник:
Видно мусор и небольшой сток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно мусор и небольшой сток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно мусор и небольшой сток

Источник:
Сток втекает в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСток втекает в Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сток втекает в Волгу

Источник:
Плитка, которая отвалилась от набережной, скопилась в одном месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлитка, которая отвалилась от набережной, скопилась в одном месте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плитка, которая отвалилась от набережной, скопилась в одном месте

Источник:
Кажется, что в Ярославле появился еще один пляж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что в Ярославле появился еще один пляж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что в Ярославле появился еще один пляж

Источник:
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Волга Река Экология Набережная Обмеление Волги
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Комментарии
36
Гость
17 марта, 22:45
В Волге кугом одна грязь и тонны мусора. Властям пофигу, могли бы уборку организовать.
Гость
18 марта, 08:34
вот как раз от этого небольшого стока на Волге около моста постоянно плавает цветное пятно. разобрались бы, надзоры, что и откуда течет, пока удобно. это ваша прямая обязанность.
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