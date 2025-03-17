В Ярославле обнажилось дно Волги. Что скрывалось под водой — видео

В Ярославле обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле обмелела Волга. В некоторых местах вдоль Волжской показалось дно реки. На показавшемся «пляже» — горы мусора и куски гранита, отвалившиеся от ограждения.

Одной из причин данного явления в ГУ МЧС России по Ярославской области называют низкий запас снега в бассейне Верхней Волги. Поэтому в регионе установили режимы накопления.

«На период с 13 по 20 марта 2025 года устанавливаются следующие режимы работы гидроузлов водохранилищ каскада: Угличского — средними за период сбросными расходами 200–300 м3/с; Рыбинского — средними за период сбросными расходами 350±50 м3/с; Нижегородского — средними за период сбросными расходами 650±50 м3/с», — уточнили в МЧС.

В Ярославле показалось дно Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ситуация с обмелением коснулась не только Ярославля. Например, в Рыбинске на показавшемся дне обнаружили исторические артефакты. В этом фоторепортаже мы пройдемся по дну Волги в Ярославле.

Сильнее всего обмеление видно возле Октябрьского моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На спуске к реке неравнодушные горожане собрали некоторый мусор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Песок сухой и по нему можно просто ходить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В воде видны покрышки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мусор довольно глубоко зарыт в песке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так же можно найти различные металлические предметы, которые покрыты ржавчиной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местами видно масляные пятна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот почему не следует нырять в Волгу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пока уровень воды не поднялся, есть отличная возможность отремонтировать набережную Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Опоры моста кажутся еще больше, когда стоишь вблизи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-за обмеления можно заглянуть под набережную Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Видно мусор и небольшой сток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сток втекает в Волгу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Плитка, которая отвалилась от набережной, скопилась в одном месте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









