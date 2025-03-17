В Ярославле обнажилось дно Волги. Что скрывалось под водой — видео

В Ярославле обмелела Волга. В некоторых местах вдоль Волжской показалось дно реки. На показавшемся «пляже» — горы мусора и куски гранита, отвалившиеся от ограждения.
Одной из причин данного явления в ГУ МЧС России по Ярославской области называют низкий запас снега в бассейне Верхней Волги. Поэтому в регионе установили режимы накопления.
«На период с 13 по 20 марта 2025 года устанавливаются следующие режимы работы гидроузлов водохранилищ каскада: Угличского — средними за период сбросными расходами 200–300 м3/с; Рыбинского — средними за период сбросными расходами 350±50 м3/с; Нижегородского — средними за период сбросными расходами 650±50 м3/с», — уточнили в МЧС.
Ситуация с обмелением коснулась не только Ярославля. Например, в Рыбинске на показавшемся дне обнаружили исторические артефакты. В этом фоторепортаже мы пройдемся по дну Волги в Ярославле.