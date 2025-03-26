Могут остаться без воды? Какие районы Ярославской области — под угрозой из-за обмеления Волги

Почему обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В МЧС рассказали 76.RU, к каким последствиям может привести обмеление Волги в Ярославской области. Под угрозой несколько населенных пунктов в регионе.

«Данные условия могут привести к снижению выработки электроэнергии, затруднению судоходства, к неполному обеспечению потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства Ярославской области (в частности, Рыбинского, Тутаевского, Ярославского, Гаврилов-Ямского муниципальных округов), к перебоям водоснабжения населения, организованного из открытых водозаборных сооружений на территории региона (н. п. Дюдьково, н. п. Шашково и н. п. Песочное Рыбинского муниципального округа; г. о. Рыбинск; г. п. Тутаев; г. п. Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального округа)», — сообщили 76.RU в МЧС России по Ярославской области.

Как уточнили в ведомстве, обмеление Волги может привести к ухудшению качества воды, а также низкому уровню грунтовых вод.

Как следствие может произойти пересыхание колодцев и остановка артезианских скважин в населенных пунктах Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Некоузского, Переславского, Угличского и Ярославского муниципальных округах. МЧС России по Ярославской области

Как подтвердили в МЧС, причина такого природного явления, как обмеление реки, заключается в погодных условиях. В этом году была малоснежная зима, и именно из-за этого произошла ситуация с резким снижением уровня воды в Волге.

Так выглядит обмеление Волги в Ярославле. Берег реки отступил на несколько метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть еще один риск возникновения экологической проблемы в Ярославской области.

«Помимо поверхностных водозаборов, может произойти ухудшение состояния подземных водозаборных сооружений. К проблемным вопросам по их состоянию относятся: высокий износ оборудования водозаборных сооружений; требуется очистка и углубление артезианских скважин; требуется очистка и углубление колодцев; увеличивается число пустеющих колодцев в частном секторе», — уточнили в МЧС.

В 2015 году также была проблема с низким уровнем грунтовых вод в Ярославской области. Из-за этого часть колодцев в регионе пересохла, у артезианских скважин был низкий дебет. Вследствие этого в некоторых районах возникла проблема с водоснабжением, в их числе Большесельский, Борисоглебский, Даниловский, Некоузский, Переславский и Угличский.

Как обмеление Волги влияет на пожары

Как объяснили в МЧС, с наступлением маловодья существует угроза увеличения числа пустеющих открытых водоемов, которые используют для тушения пожаров в селах и деревнях Ярославской области.

«В целях снижения рисков возникновения ЧС, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения Ярославской области, подготовлены и направлены рекомендации в органы исполнительной власти и местного самоуправления области: по контролю за работой поверхностных водозаборных сооружений и других источников водоснабжения; по организации разработки (уточнению) альтернативных (резервных) схем организации водоснабжения потребителей в случае нарушения штатной схемы водоснабжения; уточнению перечней и состояния резервных источников водоснабжения (артезианские скважины, колодцы), а также технических средств для обеспечения водой (насосное оборудование, емкости для воды, автомобильные цистерны и т. д.)», — уточнили в ведомстве.

Также МЧС совместно с ГП ЯО «Северный водоканал» и АО «Ярославльводоканал» организовало уточнение уровней на водных объектах в местах расположения водозаборных сооружений, при которых будет нарушена их штатная работа.