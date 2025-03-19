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Город эксперт Волга открыла свои тайны: на дне обмелевшей реки показался старинный корабль

Волга открыла свои тайны: на дне обмелевшей реки показался старинный корабль

Публикуем кадры артефактов, найденных в Ярославской области

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34 комментария
На дне Волги в Рыбинске была обнаружена затопленная баржа и старинный водозабор | Источник: «Подслушано в Рыбинске»На дне Волги в Рыбинске была обнаружена затопленная баржа и старинный водозабор | Источник: «Подслушано в Рыбинске»

На дне Волги в Рыбинске была обнаружена затопленная баржа и старинный водозабор

Источник:

После обмеления Волги в Рыбинске Ярославской области были обнаружены исторические артефакты, в их числе городской водозабор и затонувшая баржа.

Мы решили выяснить историю этих объектов. В этом нам помогла заместитель директора Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова.

Обмелела Волга

Из-за малоснежной зимы в Ярославской области понизился уровень воды в Волге. Вследствие этого берег реки отступил на несколько метров, и местные обнаружили много интересного, что когда-то скрывала вода. Под рыбинским мостом жители заметили остатки затонувшей баржи.

Баржа — это плоскодонное судно, предназначенное для перевозки грузов.

Затопленная баржа находится под мостом | Источник: «Подслушано в Рыбинске»Затопленная баржа находится под мостом | Источник: «Подслушано в Рыбинске»

Затопленная баржа находится под мостом

Источник:
Конструкция уже плотно вросла в землю | Источник: «Подслушано в Рыбинске»Конструкция уже плотно вросла в землю | Источник: «Подслушано в Рыбинске»

Конструкция уже плотно вросла в землю

Источник:

«Есть несколько версий относительно этой баржи. Какая из них достоверная, сейчас сложно сказать. Согласно одной из версий, баржа затонула из-за аварии, произошедшей при строительстве моста в 1962 году», — рассказала историк Оксана Гожалимова.

Еще одна из версий заключается в том, что баржа затонула в дореволюционный период, поскольку тогда в Рыбинске также происходили аварии. По словам Оксаны Гожалимовой, так как баржа находится у моста, то, скорее всего, она затонула во второй половине прошлого века во время строительства объекта.

«То, что там находится баржа, было известно. При обследовании русла реки, когда ремонтировали опоры моста в 2024 году, баржа затрудняла работы. Тогда власти рассматривали варианты, как убрать ее. Но технически это очень сложно сделать, поскольку баржа уже вросла в дно. Нужна целая операция, чтобы баржу вытащить. Это, безусловно, связано с большими затратами», — отметила замдиректора Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, выступающая часть баржи была срезана и убрана. Осталось только днище с частично сохранившейся деревянной обшивкой.

Так с моста выглядит затонувшая баржа | Источник: «Подслушано в Рыбинске»Так с моста выглядит затонувшая баржа | Источник: «Подслушано в Рыбинске»

Так с моста выглядит затонувшая баржа

Источник:

Вверх срезан, то есть она как бы не мешает теперь ничему. Но тем не менее вот такое вот чудо у нас временами выходит из воды.

Старинный водозабор в Рыбинске

Водокачка была построена в начале XX века | Источник: Екатерина ТихомироваВодокачка была построена в начале XX века | Источник: Екатерина Тихомирова
Со временем, когда ей перестали пользоваться, водозабор погрузился под воду | Источник: Екатерина ТихомироваСо временем, когда ей перестали пользоваться, водозабор погрузился под воду | Источник: Екатерина Тихомирова
Вследствие обмеления Волги в Рыбинске обнажилась часть водозабора | Источник: Екатерина ТихомироваВследствие обмеления Волги в Рыбинске обнажилась часть водозабора | Источник: Екатерина Тихомирова

Также в Рыбинске была обнаружена часть старинного водозабора, который возвели еще в 1901 году

«Это известное техническое сооружение начала XX века. Оно использовалось при наборе воды местным водоканалом. Получается, оно там находится больше 120 лет. Сейчас, конечно, оно не действующее», — рассказала историк Оксана Гожалимова.

Водозабором перестали пользоваться, поскольку появились новые технологии, способные заменить старинную конструкцию.

«Со временем увеличилось население Рыбинска, пользующееся водопроводом, поэтому потребовались новые, мощные технологии», — отметила историк.

Кадры из Рыбинска

Источник:

Обмеление Волги — сезонное явление, зависящее от погоды. Зимой и в начале весны 2025 года в Ярославской области было мало осадков, поэтому в Волге понизился уровень воды.

Как объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, в этом явлении нет ничего катастрофического, если в последующих сезонах нормализуется количество осадков. В таком случае Волга быстро восполнит свой привычный уровень воды. В противном случае могут возникнуть серьезные экологические проблемы, в частности с размножением рыб.

Также в Ярославле обмелела Волга. Дно реки обнажилось на несколько метров. Фоторепортаж с набережной смотрите по ссылке.

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Обмеление Волги Волга Вода Уровень воды Уровень воды в Волге
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Комментарии
34
Гость
13 часов
Корыто какое-то, а не старинный корабль, ни пушек, ни сундуков с золотом, ни черепов.
Гость
13 часов
а саранча с кислотными дождями будет при этом вошде?
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