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Экология Почему в Ярославской области обмелела Волга: ответ эксперта

Почему в Ярославской области обмелела Волга: ответ эксперта

Разбираемся, с чем связано понижение уровня воды в реке

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17 комментариев
Почему обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему обмелела Волга

Источник:

В Ярославской области резко упал уровень воды в Волге. Пока одни восторженно гуляют по дну реки, не так давно заполненной водой, другие переживают, что это явление может обернуться экологической катастрофой.

Мы решили узнать у эксперта, с чем связано обмеление Волги и насколько критична сложившаяся ситуация. Подробности — в этом материале.

Почему обмелела Волга

В марте 2025 года в разных районах региона местные жители заметили, что берег реки отступил на несколько метров. В Рыбинске вследствие этого даже были обнаружены исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водозабора, который возвели еще в 1901 году.

Обмелела Волга в Рыбинске | Источник: Екатерина ТихомироваОбмелела Волга в Рыбинске | Источник: Екатерина Тихомирова
На дне реки показался старинный городской водозабор | Источник: Екатерина ТихомироваНа дне реки показался старинный городской водозабор | Источник: Екатерина Тихомирова
На этом фото наглядно видно, как сильно упал уровень воды в Волге | Источник: Екатерина ТихомироваНа этом фото наглядно видно, как сильно упал уровень воды в Волге | Источник: Екатерина Тихомирова

Как объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, основная причина снижения уровня воды в Волге — погода.

«Обмеление реки связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков. Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил эксперт.

Однако Игорь Шляпкин отметил, что были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо больше, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также были бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.

Обнажилось дно Волги

Так выглядит Волга возле Октябрьского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Так выглядит Волга возле Октябрьского моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит Волга возле Октябрьского моста

Источник:

По мнению эксперта, последствия обмеления реки не будут катастрофическими, если ситуация стабилизируется и в следующем году не возникнет проблем со снежной зимой.

«У нас режим водохранилища уже вполне устоявшийся и, соответственно, живность к этому делу уже привыкла. То есть пока ничего такого экстраординарного на данный момент нет, по крайней мере по Рыбинскому водохранилищу», — отметил Игорь Шляпкин.

Если такая тенденция будет держаться один год, то ничего страшного от этого не будет. Но если несколько лет подряд, то, конечно, может оставить след.

Обмеление Волги может повлиять на размножение рыб.

«Если к весне вода в реке не наполнится, то есть риск в том, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится на затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше, — отметил ученый. — В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас».

Кадры из Рыбинска

Источник:

По ситуации, сложившейся в этом году, могу сказать, что ничего катастрофически страшного пока не видно.

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, в связи с обмелением Волги в регионе были установлены специальные режимы накопления воды в реке.

«По состоянию на 17 марта 2025 года наполняемость Угличского водохранилища составляет 31%, Рыбинского водохранилища — 50%, Горьковского водохранилища — 31%», — говорится в оперативной сводке МЧС.

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Комментарии
17
Гость
18 марта, 08:26
Может баржу вытащить пока воды мало
Гость
18 марта, 14:35
неплохо бы "эксперту" Шляпкину объяснить, что уровень воды в Волге, которая по сути является сетью каскадов ГЭС, зависит от решения РусГидро - открыть крантик или пока придержать еще.
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