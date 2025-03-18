Почему в Ярославской области обмелела Волга: ответ эксперта

Почему обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области резко упал уровень воды в Волге. Пока одни восторженно гуляют по дну реки, не так давно заполненной водой, другие переживают, что это явление может обернуться экологической катастрофой.

Мы решили узнать у эксперта, с чем связано обмеление Волги и насколько критична сложившаяся ситуация. Подробности — в этом материале.

Почему обмелела Волга

В марте 2025 года в разных районах региона местные жители заметили, что берег реки отступил на несколько метров. В Рыбинске вследствие этого даже были обнаружены исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водозабора, который возвели еще в 1901 году.

Как объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, основная причина снижения уровня воды в Волге — погода.

«Обмеление реки связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков. Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил эксперт.

Однако Игорь Шляпкин отметил, что были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо больше, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также были бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.

Обнажилось дно Волги

Так выглядит Волга возле Октябрьского моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По мнению эксперта, последствия обмеления реки не будут катастрофическими, если ситуация стабилизируется и в следующем году не возникнет проблем со снежной зимой.

«У нас режим водохранилища уже вполне устоявшийся и, соответственно, живность к этому делу уже привыкла. То есть пока ничего такого экстраординарного на данный момент нет, по крайней мере по Рыбинскому водохранилищу», — отметил Игорь Шляпкин.

Если такая тенденция будет держаться один год, то ничего страшного от этого не будет. Но если несколько лет подряд, то, конечно, может оставить след. Игорь Шляпкин Научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

Обмеление Волги может повлиять на размножение рыб.

«Если к весне вода в реке не наполнится, то есть риск в том, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится на затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше, — отметил ученый. — В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас».

Кадры из Рыбинска Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

По ситуации, сложившейся в этом году, могу сказать, что ничего катастрофически страшного пока не видно. Игорь Шляпкин Научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, в связи с обмелением Волги в регионе были установлены специальные режимы накопления воды в реке.