Словно гиганты из космоса: разглядываем ярославский причал, показавшийся после обмеления Волги

Волга в Ярославской области обнажила свои секреты из-за обмеления весной 2025 года. Ранее мы показывали старинный водозабор и баржу, которая затонула в XX веке под мостом в Рыбинске.
В этом материале показываем брошенный причал, который показался у левого берега. По одной из версий местных жителей, данная конструкций возводилась в прошлом веке для расположенного неподалеку комбикормового завода. По словам рыбинцев, изначально это была крытая эстакада для упрощения доставки сырья. Причал пустовал минимум 30 лет.
Бетонный скелет несколько десятилетий стоял заброшенным, из воды виднелась только верхняя часть. Для сноса требовалось привлекать водолазов, а это — дополнительные крупные траты. Из-за понижения уровня воды у техники появилась возможность подобраться поближе к опорам по песку, администрация города приняла решение начать работы с берега.
«Конструкция аварийная, неиспользуемая, с признаками разрушения бетона и сильной коррозией арматуры. Низкая вода позволяет навести порядок быстро. <…> Демонтаж проводим в самые короткие сроки с минимальными затратами из рыбинского бюджета», — сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков 21 марта.
Бетонные исполины выглядят словно инопланетяне из фильма «Война миров» (18+) с Томом Крузом, гигантский спрут из Minecraft (18+) или привидения из игры «Pac-Man» (18+).
«Война миров» — фантастический боевик режиссера Стивена Спилберга о нападении на Землю высокоразвитых пришельцев. Гости из космоса в фильме представлены как гигантские металлические устройства на трех ногах. В главных ролях — Том Круз, Дакота Фаннинг и другие.
Minecraft — это игра с характерной рисовкой в виде кубиков. Задача игроков исследовать миры, добывать ресурсы и создавать из них полезные предметы.
Pac-Man — аркадная игра с колобком желтого цвета, который ест точки, передвигаясь по лабиринту и уворачиваясь от призраков.
В планах у властей разобрать бетонный остов как можно скорее.