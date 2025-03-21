Словно гиганты из космоса: разглядываем ярославский причал, показавшийся после обмеления Волги

В Рыбинске из-за обмеления Волги начали сносить аварийный причал Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Волга в Ярославской области обнажила свои секреты из-за обмеления весной 2025 года. Ранее мы показывали старинный водозабор и баржу, которая затонула в XX веке под мостом в Рыбинске.

В этом материале показываем брошенный причал, который показался у левого берега. По одной из версий местных жителей, данная конструкций возводилась в прошлом веке для расположенного неподалеку комбикормового завода. По словам рыбинцев, изначально это была крытая эстакада для упрощения доставки сырья. Причал пустовал минимум 30 лет.

Так выглядит конструкция издалека Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Бетонный скелет несколько десятилетий стоял заброшенным, из воды виднелась только верхняя часть. Для сноса требовалось привлекать водолазов, а это — дополнительные крупные траты. Из-за понижения уровня воды у техники появилась возможность подобраться поближе к опорам по песку, администрация города приняла решение начать работы с берега.

Снос причала попал на видео Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.com

«Конструкция аварийная, неиспользуемая, с признаками разрушения бетона и сильной коррозией арматуры. Низкая вода позволяет навести порядок быстро. <…> Демонтаж проводим в самые короткие сроки с минимальными затратами из рыбинского бюджета», — сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков 21 марта.

Из-за понижения уровня воды показался остов Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Бетонные гиганты возвышаются над водой Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Бетонные исполины выглядят словно инопланетяне из фильма «Война миров» (18+) с Томом Крузом, гигантский спрут из Minecraft (18+) или привидения из игры «Pac-Man» (18+).

«Война миров» — фантастический боевик режиссера Стивена Спилберга о нападении на Землю высокоразвитых пришельцев. Гости из космоса в фильме представлены как гигантские металлические устройства на трех ногах. В главных ролях — Том Круз, Дакота Фаннинг и другие.

Minecraft — это игра с характерной рисовкой в виде кубиков. Задача игроков исследовать миры, добывать ресурсы и создавать из них полезные предметы.

Pac-Man — аркадная игра с колобком желтого цвета, который ест точки, передвигаясь по лабиринту и уворачиваясь от призраков.

Словно инопланетное существо вышло к Волге Источник: Владимир Пинаев / Vk.com Как по вашему, на что похоже строение? Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

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В планах у властей разобрать бетонный остов как можно скорее.

Работы ведутся на берегу уже несколько дней Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Демонтаж проходит с видом на центр города Источник: Владимир Пинаев / Vk.com









