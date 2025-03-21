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Словно гиганты из космоса: разглядываем ярославский причал, показавшийся после обмеления Волги

Конструкции заметили в Рыбинске

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5 комментариев
В Рыбинске из-за обмеления Волги начали сносить аварийный причал | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comВ Рыбинске из-за обмеления Волги начали сносить аварийный причал | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В Рыбинске из-за обмеления Волги начали сносить аварийный причал

Источник:

Волга в Ярославской области обнажила свои секреты из-за обмеления весной 2025 года. Ранее мы показывали старинный водозабор и баржу, которая затонула в XX веке под мостом в Рыбинске.

В этом материале показываем брошенный причал, который показался у левого берега. По одной из версий местных жителей, данная конструкций возводилась в прошлом веке для расположенного неподалеку комбикормового завода. По словам рыбинцев, изначально это была крытая эстакада для упрощения доставки сырья. Причал пустовал минимум 30 лет.

Так выглядит конструкция издалека | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comТак выглядит конструкция издалека | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Так выглядит конструкция издалека

Источник:

Бетонный скелет несколько десятилетий стоял заброшенным, из воды виднелась только верхняя часть. Для сноса требовалось привлекать водолазов, а это — дополнительные крупные траты. Из-за понижения уровня воды у техники появилась возможность подобраться поближе к опорам по песку, администрация города приняла решение начать работы с берега.

Снос причала попал на видео

Источник:

«Конструкция аварийная, неиспользуемая, с признаками разрушения бетона и сильной коррозией арматуры. Низкая вода позволяет навести порядок быстро. <…> Демонтаж проводим в самые короткие сроки с минимальными затратами из рыбинского бюджета», — сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков 21 марта.

Из-за понижения уровня воды показался остов | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comИз-за понижения уровня воды показался остов | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Из-за понижения уровня воды показался остов

Источник:
Бетонные гиганты возвышаются над водой | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comБетонные гиганты возвышаются над водой | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Бетонные гиганты возвышаются над водой

Источник:

Бетонные исполины выглядят словно инопланетяне из фильма «Война миров» (18+) с Томом Крузом, гигантский спрут из Minecraft (18+) или привидения из игры «Pac-Man» (18+).

  • «Война миров» — фантастический боевик режиссера Стивена Спилберга о нападении на Землю высокоразвитых пришельцев. Гости из космоса в фильме представлены как гигантские металлические устройства на трех ногах. В главных ролях — Том Круз, Дакота Фаннинг и другие.

  • Minecraft — это игра с характерной рисовкой в виде кубиков. Задача игроков исследовать миры, добывать ресурсы и создавать из них полезные предметы.

  • Pac-Man — аркадная игра с колобком желтого цвета, который ест точки, передвигаясь по лабиринту и уворачиваясь от призраков.

Словно инопланетное существо вышло к Волге | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comСловно инопланетное существо вышло к Волге | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Словно инопланетное существо вышло к Волге

Источник:
Как по вашему, на что похоже строение? | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comКак по вашему, на что похоже строение? | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Как по вашему, на что похоже строение?

Источник:
Бетонные опоры вскоре будут полностью разобраны | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comБетонные опоры вскоре будут полностью разобраны | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
Спецтехника по песку съехалась, чтобы разобрать остатки гигантской постройки | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comСпецтехника по песку съехалась, чтобы разобрать остатки гигантской постройки | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
Вода уничтожила бетонные сваи | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comВода уничтожила бетонные сваи | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com
+1
Конструкции признаны аварийными | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comКонструкции признаны аварийными | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

В планах у властей разобрать бетонный остов как можно скорее.

Работы ведутся на берегу уже несколько дней | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comРаботы ведутся на берегу уже несколько дней | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Работы ведутся на берегу уже несколько дней

Источник:
Демонтаж проходит с видом на центр города | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comДемонтаж проходит с видом на центр города | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Демонтаж проходит с видом на центр города

Источник:
Экскаваторы крушат сваи и арматуры | Источник: Владимир Пинаев / Vk.comЭкскаваторы крушат сваи и арматуры | Источник: Владимир Пинаев / Vk.com

Экскаваторы крушат сваи и арматуры

Источник:
ПО ТЕМЕ
Обмеление Волги Река Причал Снос Рыбинск
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Комментарии
5
Гость
4 часа
Воздух хоть и отравленный пока ещё есть это большая недоработка
Гость
4 часа
Апокалипсис наступает без времени на раскачку, всё идёт по плану
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