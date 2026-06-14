Был на грани завершения карьеры: история вратаря «Локомотива», который стал мемом сезона

История голкипера, которого признали не сразу Источник: Кирилл Поверинов

Тот самый вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук, что упал с Кубком Гагарина в руках и стал мемом, известен не только этим. За ярославскую команду 27-летний голкипер играет третий сезон, трижды выходил в финал плей-офф, дважды с командой становился чемпионом.

Но не все знают, как распорядилась судьба с жизнью Алексея Мельничука. В этом тексте рассказываем о спортсмене, вспоминая трагические факты из его биографии.

Из футбола в хоккей

Алексей Мельничук родился 29 июня 1998 года в Санкт-Петербурге. Начинал спортивную карьеру мальчик не в хоккее, а в футболе, затем совмещал два этих вида спорта, играя в нападении.

В девять лет юный спортсмен занял хоккейные ворота и стал голкипером. Сам Мельничук признавался, что ему понравилась вратарская форма. Алексей выступал за детские команды своего города, а в 2013 году попал в систему СКА.

«Особых навыков у него поначалу не было, но присутствовало главное качество для мальчишки — огонь в глазах. Он был готов ловить шайбы голыми руками, без блина и ловушки», — рассказывал первый тренер спортсмена Алексей Петров.

Трагедия разделила жизнь на до и после

Алексей родился и вырос в семье тенора Андрея Мельничука — солиста Михайловского театра.

В хоккей будущий попал почти случайно. Изначально отец отдал его в футбол. Алексей играл нападающим в академии «Смены», но после тяжелой травмы ноги и операции выбыл на полгода. За это время сверстники ушли далеко вперед, тогда и было принято решение сменить профиль.

24 мая 2014 года в семье Мельничуков случилась катастрофа, о которой до сих пор говорят в Петербурге. Груженный металлом самосвал протаранил машину, в которой ехала почти вся семья. В страшной аварии погибли его отец Андрей, 17-летняя сестра Вероника, 4-летняя сестра Анастасия и дедушка. 15-летний Леша единственный выживший в тот день, но он получил страшные травмы. Юноша восстанавливался после перелома челюсти и черепно-мозговой травмы.

Алексей, Настя и Ника Источник: Фонтанка / fontanka.ru

Бабушка вратаря «Локомотива», тележурналист Ирина Иванова, в интервью «Фонтанке» в 2022 году рассказывала о том страшном дне.

«Это было состояние полного отупения. Я помню, как автоматически всё делала: вырубила свет, воду, закрыла калитку, села в автомобиль и поехала в город. Ехала в полном тумане, совершенно ничего не ощущая. Мне еще предстояло страшное: сообщить дочери о том, что случилось. Что нет больше ее младшей дочки, старшей дочки и мужа».

Несмотря на это, на лед Алексей вернулся через три месяца после трагедии.

Дебют на взрослом уровне и переезд в США

В ярославскую команду Алексей (слева) попал далеко не сразу Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Первый матч Мельничука в молодежном хоккее состоялся в 2015 году. Через сезон хоккеист зашел уже во взрослый хоккей, выступая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Дебют в Континентальной состоялся 23 сентября 2017 года. Вратарь СКА Алексей Мельничук вышел на замену в гостевой встрече против «Югры». За семь с половиной минут игрового времени голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Я сегодня вообще впервые переоделся на матч, а мне сразу дали сыграть. Большое спасибо тренерскому штабу, команда тоже хорошо помогла», — делился эмоциями от дебюта в КХЛ Мельничук.

Через два месяца хоккеист провел и свой полноценный матч. Уже в дома против клуба из Ханты-Мансийска он отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

В 2018 году вратарь выступил на молодежном чемпионате мира за сборную России, который проходил в Баффало. Хоккеист принял участие в матче против сборной Чехии.

Перед сезоном 2020/2021 Мельничук решился отправиться покорять Северную Америку. Вратарь подписал контракт на два сезона с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

«У каждого свой путь. Это мой выбор, близкие его поддержали. Понимаю, что некоторое время буду играть в АХЛ и получать там буду гораздо меньше, чем мог бы в России. Но мне 21 год, я сейчас хочу расти и не думать о деньгах», — прокомментировал свой отъезд в другую лигу спортсмен.

Пандемия внесла коррективы в планы Мельничука, и голкипер был вынужден на время вернуться в Россию, где в рамках арены начал сезон за нижегородское «Торпедо». Перед Новым годом хоккеист вернулся в США.

Дебютировал в НХЛ вратарь 11 февраля 2021 года во встрече против «Лос-Анджелес Кингз». Мельничук вышел на замену и отразил все пять бросков по своим воротам. Большую часть своей североамериканской карьеры спортсмен провел в клубе Американской хоккейной лиги за клуб — «Сан-Хосе Барракуда», который является командой-партнером «Шаркс».

В НХЛ за два года Мельничук сыграл лишь трижды, а на концовку второго сезона его отправили в третью лигу Северной Америки. Вратарь принял решение вернуться домой.

На грани завершения карьеры

Весной 2022 года родной СКА принял решение обменять Алексея Мельничука в хоккейный клуб «Сочи». Оттуда спустя несколько игр вратарь отправился в «Трактор». В Челябинске Мельничук провел ужасный отрезок из четырех матчей. Статистика отраженных бросков вратаря был на катастрофической отметке в 75%.

Далее вратарь проследовал в систему «Авангарда», где после двух игр был спущен в клуб ВХЛ «Омские Крылья». В сезоне 2023/2024 вратарь вновь вернулся в «Торпедо». Мельничук не провел за нижегородский клуб ни матча, будучи третьим вратарем в команде, а перед закрытием трансферного окна контракт с хоккеистом и вовсе был расторгнут. Фактически карьера голкипера была на грани завершения.

Шанс из Ярославля

За несколько дней до дедлайна шанс Алексею Мельничуку предоставил один из лидеров Западной конференции — «Локомотив». Для многих это решение стало удивительным, так как вратарская бригада клуба была сформирована, но стоит вспомнить, что на тот момент в команде тренером вратарей работал Рашит Давыдов. Именно при нем Мельничук делал свои первые шаги во взрослом хоккее. Изначально вратаря взяли на роль третьего, но со временем Алексей забрал место запасного голкипера команды.

Ярославль дал шанс вратарю Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Первый большой шанс в Ярославле у вратаря появился в самом начале 2025 года, когда его партнер Даниил Исаев получил травму. Сменщик был вынужден выйти в старте в 12 из 14 матчей, пока основной вратарь команды отсутствовал. Игры у Мельничука получились разные, но главный тренер команды Игорь Никитин постоянно поддерживал своего игрока.

Самое простое — его обвинять. Кто в хоккее давно, тот понимает, что проблема не во вратаре. Команда должна помогать вратарю. Когда почувствует Мельничук игру, он будет выручать, я уверен в этом на 100% Игорь Никитин Главный тренер «Локомотива» в сезоне 2024/2025

Сезон 2024/2025 стал для ярославцев сенсационным — команда забрала долгожданный Кубок Гагарина, а вратарский тандем Исаев-Мельничук был одним из самых спечённых во всей лиге.

«Пожалуй, эта пара вратарей, причём именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности», — заявлял тренер вратарей Рашит Давыдов перед уходом из клуба.

В соцсетях шутили, что Мельничук сделал главное спасение сезона Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

С этой вратарской бригадой «Локомотив» завоевал и второй подряд Кубок Гагарина в 2026 году, где Мельничук даже принял участие в одной из игр. На чемпионском льду Алексей был настолько счастлив, что не удержался и упал. Однако кубок не выпустил.