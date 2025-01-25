Болельщики обрушились с критикой на вратаря «Локомотива» после проигрыша «Спартаку»

«Локомотив» проиграл «Спартаку» Источник: ХК «Спартак» Москва / Vk.com











25 января ярославский «Локомотив» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 2:4. Причем это оказалась вторая игра подряд, где ярославцы терпят поражение. Такого до этого не происходило на протяжении двух месяцев. В соцсетях некоторые болельщики стали винить в проигрыше вратаря Алексея Мельничука, который временно заменяет основного вратаря Даниила Исаева, получившего травму.

— Без Исаева трудно! — это самые мягкие комментарии критиков.

Однако другие фанаты вступились за нынешнего голкипера.

— Предлагаю адекватным болельщикам «Локо» поддержать Леху Мельничука. Может он и ошибается, но человек старается и бьется за наш клуб. И спасает тоже. Просто ему не везет. Я уверен, что он еще скажет свое слово, не просто так он играет за нас, — ответил на хейт ярославец Василий Александрович.

— Как-то странно получается. Как выигрывает команда, всё хорошо и прекрасно (причем и вратари все классные). Как проиграли, так понеслось — и вратарь не тот, и команда не так играет, — заступился за игроков «Локомотива» еще один болельщик Павел Захаров.

Также Алексея Мельничука на послематчевой пресс-конференции поддержал и главный тренер ярославской команды Игорь Никитин. По его словам, винить вратаря в проигрыше — проще всего.

— Кто в хоккее давно, понимает, что проблема не во вратаре. Команда должна помогать вратарю — не ловить за него эти шайбы, но и не создавать ситуации, когда вратарь должен выручать. Почувствует он игру — будет выручать. Это 100 процентов. В этом и заключается суть командного вида спорта — поддержать своего партнера, у которого игра не идет.

Поражение в игре со «Спартаком» Никитин объяснил так:

— Мы находимся немного в такой неге. Вроде, игра складывается, чувство опасности теряется. Поэтому нас уже вторую игру вводят в тонус.