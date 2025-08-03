Поднялись на вершину: вспоминаем, как «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Сегодня, 3 августа, хоккеисты «Локомотива» проедут по улицам Ярославля вместе с Кубком Гагарина. Пройдет чествование победителей финала плей-офф. С важного для команды дня прошло несколько месяцев. Перед праздником предлагаем вспомнить, как ярославская команда шла к Кубку Гагарина.
Конец регулярки — потеря одного из нападающих
Кто выйдет в плей-офф, решалось по итогам регулярного чемпионата — 24/25. Нужно было набрать как можно больше очков, которые давались за победы. В этап игр на выбывание переходили первые восемь команд из Западной конференции и столько же от Восточной.
Ярославский «Локомотив» первым вышел в плей-офф. Железнодорожники заработали 102 очка и стали победителями регулярного чемпионата. Выше ярославцев в таблице никому забраться не удалось. И как обладатель большего количества очков, «Локомотив» начинал каждую серию на домашнем льду.
Первый этап стартовал 27 марта. Соперником в 1/8 стала команда с последней позиции в восьмерке Запада — нижегородское «Торпедо». Перед стартом плей-офф ярославская команда лишилась одного из нападающих. Степан Никулин выбыл из-за полученной травмы и до конца сезона на лед не выходил.
С нижегородской командой «Локомотив» справился быстро. Серия уместилась в четыре матча, и ярославцы первыми прошли в 1/4 плей-офф. Поражение «Торпедо» не прошло незаметно, после вылета из плей-офф от ярославцев был уволен главный тренер нижегородской команды — Игорь Ларионов.
«Авангард» едва не выбил «Локомотив» из плей-офф
Следующим соперником железнодорожников стал омский «Авангард». Перед матчами с ним у «Локомотива» была долгая пауза, и к изучению противника в тренерском штабе подошли с особой ответственностью. В плей-офф сезона-23/24 серия с омичами дошла до семи игр. К сожалению ярославцев, история повторилась.
Серия началась 11 апреля. После четырех побед над «Торпедо» ярославцы впервые столкнулись с поражением в плей-офф. Омичи взяли первую игру, «Локомотив» — следующие три. По ходу серии у железнодорожников был существенный отрыв при счете 3:1. Нужна была одна победа для похода в следующий этап, однако дальнейшие поражения привели к седьмому матчу в Ярославле.
В день решающей игры болельщики сидели на «Арене-2000» дольше принятого, ведь за три периода победителя определить не удалось. Игра перетекла сначала в первый овертайм, потом во второй. На 86-й минуте матча Александр Полунин бросился в атаку на ворота соперника и сделал передачу для Байрона Фрэза, который оформил победную шайбу. Ярославцы прошли в 1/2.
Молодежь показала результат
Соперника по следующему раунду пришлось ждать недолго. Им стал уфимский «Салават Юлаев», который в свою очередь так же, как и «Локомотив», сыграл семь матчей в 1/4. Его соперником был московский «Спартак». В этот раз длительной паузы перед новыми играми не было, потому что команды закончили свои серии в один день — 23 апреля. Игровой темп ярославцы не потеряли, но перед уфимцами не было столько же времени, как перед «Авангардом». 1/2 началась 27 апреля.
Серия с «Салаватом Юлаевым» ощущалась легче, чем с «Авангардом», но имела свои сложности. «Локомотив» вновь начал серию с поражения, но реабилитировался в следующем домашнем матче. После команда отправилась на выезд и взяла обе игры.
Инициативу на выездных матчах в Уфе взяли на себя молодые хоккеисты «Локомотива». Вторая игра в гостях завершилась счетом 0:3, шайбы забросили Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин.
На домашний лед ярославцы возвращались со счетом 3:1 в серии. Ситуация напоминала промежуточный результат в серии с «Авангардом». Болельщики с опаской смотрели пятую игру с «Салаватом Юлаевым». Но результат матча 4:2 показал, что больше отдавать преимущество ярославцы не намерены. На «Арене-2000» прозвучала победная сирена, а это означало одно — впереди финал.
Играли за поражение в прошлом финале
Играть в финале «Локомотиву» пришлось против лучшей команды Востока. Челябинский «Трактор» набрал больше всего очков в своей конференции. В решающем этапе за кубок боролись лидеры Запада и Востока.
Первый матч прошел 13 мая в Ярославле. И завершился очередным поражением хозяев льда со счетом 1:2. Из четырех серий плей-офф 2025 года «Локомотив» лишь единожды побеждал на старте раунда. Это было с нижегородским «Торпедо».
До 2025 года «Локомотив» дважды выходил в финал Кубка Гагарина — в 2009 и 2024 годах. Оба железнодорожники проиграли. И вот спустя пять поражений в финалах, начиная с 2024 года, «Локомотив» одержал победу. Второй матч завершился с ощутимым отрывом от соперника по счету. Итог встречи — 4:1.
В разгар серии болельщики «Локомотива», глядя на фан-зону в Челябинске, возмутились, почему в Ярославле нет подобного. Тогда перед вторым домашним матчем в городе появилась первая фан-зона на территории Вознесенских казарм.
Железнодорожники отправились на выезд в Челябинск. Впереди было две игры на территории соперника, а счет серии был равным — 1:1. Некоторые болельщики поехали следом за командой, но большинство осталось и поддерживало хоккеистов из Ярославля. Были организованы новые фан-зоны в городе, а также за его пределами. На кубе «Арены-2000» транслировали матчи, экран также установили на Советской площади города.
Выезд остался за ярославцами. Для «Локомотива» третья игра завершилась счетом 5:2, а четвертая — 3:1. От кубка железнодорожников отделяла одна победа. Команды вернулись в Ярославль, а 21 мая состоялся решающий для «Локомотива» матч.
Каким был тот самый день
Вспомним, как прошел последний матч сезона в КХЛ. Первый период остался безголевым. «Локомотив» открыл счет во втором. Первая шайба матча была заброшена словацким защитником Мартином Гернатом. Очень много атак было на ворота голкипера Даниила Исаева. И вот за восемь минут до конца второго периода противник сравнял счет. На табло «Арены-2000» — 1:1. В третьем периоде ворота обеих команд остались под замком. Победитель вновь был определен в овертайме. Решающую шайбу забросил воспитанник челябинской школы хоккея — нападающий железнодорожников Максим Шалунов.
«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. Прозвучал победный гул паровоза. Болельщики встали со своих мест, как только шайба оказалась в воротах. Хоккеисты выбежали на лед, бросая вверх краги, клюшки, шлемы. Арена скандировала кричалки, болельщики праздновали на улицах города и в спортбарах. Многие не смогли сдержать слез радости после победы команды. «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Хоккеисты надели чемпионские кепки, после чего их наградили золотыми медалями. Капитану команды Александру Елесину вручили Кубок Гагарина, и хоккеисты окружили его, продолжая радоваться награде. Ее провезли по кругу, демонстрируя болельщикам. Шум на «Арене» не смолкал. Спустя четыре года совместной работы Игоря Никитина и «Локомотива» он привел ярославцев к награде.
Что с «Локомотивом» сейчас
«Локомотив» уже начал подготовку к новому сезону-25/26. Команда претерпела ощутимые изменения. Обновился тренерский штаб. «Локомотив» покинул Игорь Никитин, следом ушли его помощники. Ему на смену пришел Боб Хартли.
Команда в большинстве своем сохранилась. Те, у кого заканчивались контракты, подписали новые и приняли решение остаться. Ушли единицы. «Локомотив» сохранил Александра Радулова, который стал лучшим игроком всего плей-офф. Подписал нового защитника — Мак Холлоуэлла. К новому сезону команда укомплектована.
Сезон-25/26 откроет матч «Локомотива» и «Трактора» — двух финалистов плей-офф. И теперь уже под руководством Боба Хартли ярославцы попробуют сохранить звание чемпионов.