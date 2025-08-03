Поднялись на вершину: вспоминаем, как «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» будут чествовать за победу в финале Кубка Гагарина Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа, Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня, 3 августа, хоккеисты «Локомотива» проедут по улицам Ярославля вместе с Кубком Гагарина. Пройдет чествование победителей финала плей-офф. С важного для команды дня прошло несколько месяцев. Перед праздником предлагаем вспомнить, как ярославская команда шла к Кубку Гагарина.

Конец регулярки — потеря одного из нападающих

Кто выйдет в плей-офф, решалось по итогам регулярного чемпионата — 24/25. Нужно было набрать как можно больше очков, которые давались за победы. В этап игр на выбывание переходили первые восемь команд из Западной конференции и столько же от Восточной.

Хоккеисты «Локомотива» выходят на лед под гул паровоза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» первым вышел в плей-офф. Железнодорожники заработали 102 очка и стали победителями регулярного чемпионата. Выше ярославцев в таблице никому забраться не удалось. И как обладатель большего количества очков, «Локомотив» начинал каждую серию на домашнем льду.

Первый этап стартовал 27 марта. Соперником в 1/8 стала команда с последней позиции в восьмерке Запада — нижегородское «Торпедо». Перед стартом плей-офф ярославская команда лишилась одного из нападающих. Степан Никулин выбыл из-за полученной травмы и до конца сезона на лед не выходил.

С нижегородской командой «Локомотив» справился быстро. Серия уместилась в четыре матча, и ярославцы первыми прошли в 1/4 плей-офф. Поражение «Торпедо» не прошло незаметно, после вылета из плей-офф от ярославцев был уволен главный тренер нижегородской команды — Игорь Ларионов.

«Авангард» едва не выбил «Локомотив» из плей-офф

Следующим соперником железнодорожников стал омский «Авангард». Перед матчами с ним у «Локомотива» была долгая пауза, и к изучению противника в тренерском штабе подошли с особой ответственностью. В плей-офф сезона-23/24 серия с омичами дошла до семи игр. К сожалению ярославцев, история повторилась.

Серия началась 11 апреля. После четырех побед над «Торпедо» ярославцы впервые столкнулись с поражением в плей-офф. Омичи взяли первую игру, «Локомотив» — следующие три. По ходу серии у железнодорожников был существенный отрыв при счете 3:1. Нужна была одна победа для похода в следующий этап, однако дальнейшие поражения привели к седьмому матчу в Ярославле.

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В день решающей игры болельщики сидели на «Арене-2000» дольше принятого, ведь за три периода победителя определить не удалось. Игра перетекла сначала в первый овертайм, потом во второй. На 86-й минуте матча Александр Полунин бросился в атаку на ворота соперника и сделал передачу для Байрона Фрэза, который оформил победную шайбу. Ярославцы прошли в 1/2.

Молодежь показала результат

Соперника по следующему раунду пришлось ждать недолго. Им стал уфимский «Салават Юлаев», который в свою очередь так же, как и «Локомотив», сыграл семь матчей в 1/4. Его соперником был московский «Спартак». В этот раз длительной паузы перед новыми играми не было, потому что команды закончили свои серии в один день — 23 апреля. Игровой темп ярославцы не потеряли, но перед уфимцами не было столько же времени, как перед «Авангардом». 1/2 началась 27 апреля.

Серия с «Салаватом Юлаевым» ощущалась легче, чем с «Авангардом», но имела свои сложности. «Локомотив» вновь начал серию с поражения, но реабилитировался в следующем домашнем матче. После команда отправилась на выезд и взяла обе игры.

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Инициативу на выездных матчах в Уфе взяли на себя молодые хоккеисты «Локомотива». Вторая игра в гостях завершилась счетом 0:3, шайбы забросили Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин.

На домашний лед ярославцы возвращались со счетом 3:1 в серии. Ситуация напоминала промежуточный результат в серии с «Авангардом». Болельщики с опаской смотрели пятую игру с «Салаватом Юлаевым». Но результат матча 4:2 показал, что больше отдавать преимущество ярославцы не намерены. На «Арене-2000» прозвучала победная сирена, а это означало одно — впереди финал.

Играли за поражение в прошлом финале

Играть в финале «Локомотиву» пришлось против лучшей команды Востока. Челябинский «Трактор» набрал больше всего очков в своей конференции. В решающем этапе за кубок боролись лидеры Запада и Востока.

В день первой игры Кубок Гагарина выставили у «Арены» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый матч прошел 13 мая в Ярославле. И завершился очередным поражением хозяев льда со счетом 1:2. Из четырех серий плей-офф 2025 года «Локомотив» лишь единожды побеждал на старте раунда. Это было с нижегородским «Торпедо».

До 2025 года «Локомотив» дважды выходил в финал Кубка Гагарина — в 2009 и 2024 годах. Оба железнодорожники проиграли. И вот спустя пять поражений в финалах, начиная с 2024 года, «Локомотив» одержал победу. Второй матч завершился с ощутимым отрывом от соперника по счету. Итог встречи — 4:1.

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В разгар серии болельщики «Локомотива», глядя на фан-зону в Челябинске, возмутились, почему в Ярославле нет подобного. Тогда перед вторым домашним матчем в городе появилась первая фан-зона на территории Вознесенских казарм.

Железнодорожники отправились на выезд в Челябинск. Впереди было две игры на территории соперника, а счет серии был равным — 1:1. Некоторые болельщики поехали следом за командой, но большинство осталось и поддерживало хоккеистов из Ярославля. Были организованы новые фан-зоны в городе, а также за его пределами. На кубе «Арены-2000» транслировали матчи, экран также установили на Советской площади города.

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Выезд остался за ярославцами. Для «Локомотива» третья игра завершилась счетом 5:2, а четвертая — 3:1. От кубка железнодорожников отделяла одна победа. Команды вернулись в Ярославль, а 21 мая состоялся решающий для «Локомотива» матч.

Каким был тот самый день

Вспомним, как прошел последний матч сезона в КХЛ. Первый период остался безголевым. «Локомотив» открыл счет во втором. Первая шайба матча была заброшена словацким защитником Мартином Гернатом. Очень много атак было на ворота голкипера Даниила Исаева. И вот за восемь минут до конца второго периода противник сравнял счет. На табло «Арены-2000» — 1:1. В третьем периоде ворота обеих команд остались под замком. Победитель вновь был определен в овертайме. Решающую шайбу забросил воспитанник челябинской школы хоккея — нападающий железнодорожников Максим Шалунов.

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«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. Прозвучал победный гул паровоза. Болельщики встали со своих мест, как только шайба оказалась в воротах. Хоккеисты выбежали на лед, бросая вверх краги, клюшки, шлемы. Арена скандировала кричалки, болельщики праздновали на улицах города и в спортбарах. Многие не смогли сдержать слез радости после победы команды. «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

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Хоккеисты надели чемпионские кепки, после чего их наградили золотыми медалями. Капитану команды Александру Елесину вручили Кубок Гагарина, и хоккеисты окружили его, продолжая радоваться награде. Ее провезли по кругу, демонстрируя болельщикам. Шум на «Арене» не смолкал. Спустя четыре года совместной работы Игоря Никитина и «Локомотива» он привел ярославцев к награде.

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Что с «Локомотивом» сейчас

«Локомотив» уже начал подготовку к новому сезону-25/26. Команда претерпела ощутимые изменения. Обновился тренерский штаб. «Локомотив» покинул Игорь Никитин, следом ушли его помощники. Ему на смену пришел Боб Хартли.

Команда в большинстве своем сохранилась. Те, у кого заканчивались контракты, подписали новые и приняли решение остаться. Ушли единицы. «Локомотив» сохранил Александра Радулова, который стал лучшим игроком всего плей-офф. Подписал нового защитника — Мак Холлоуэлла. К новому сезону команда укомплектована.