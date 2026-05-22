Упал с Кубком Гагарина: в ХК «Локомотив» рассказали о состоянии хоккеиста

Алексей Мельничук не устоял на ногах и упал с Кубком Гагарина Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

В ХК «Локомотив» рассказали, как чувствует себя вратарь Алексей Мельничук, который упал с Кубком Гагарина после победы ярославской команды в финале плей-офф КХЛ 21 мая.

— С ним все хорошо, — прокомментировали в пресс-службе ярославского клуба.

Напомним, Алексей Мельничук упал, когда хоккеисты «Локомотива» после награждения передавали друг другу трофей, победно поднимали его над головой. Мельничук занес Кубок Гагарина немного за голову и тот потянул хоккеиста вниз. Спортсмен упал на спину, но кубок удержал — трофей оказался на груди Мельничука. Многие болельщики переживали, не получил ли хоккеист травмы.

Момент падения Мельничука с Кубком Гагарина Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

По информации КХЛ, Кубок Гагарина весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Трофей сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ.