Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Эксклюзив 19 килограммов серебра и позолоты: сколько стоит Кубок Гагарина

В КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ КХЛ назвали стоимость Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

21 мая в Казани состоится шестой матч финальной серии плей-офф КХЛ (6+). Напоминаем, на льду встретятся казанский «Ак Барс» и действующий чемпион, ярославский «Локомотив».

Кстати, ровно год назад, 21 мая 2025 года, «Локомотив» взял свой первый Кубок Гагарина. Победный матч с золотым конфетти прошел в Ярославле. После игры мы вместе с КХЛ разбирались, сколько стоит знаменитый трофей и какой же у него вес.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Символично, что трофей команде тогда вручили в День космонавтики.

Сколько весит Кубок Гагарина

«Стоимость изготовления Кубка Гагарина в 2025 году оценивается производителем в девять миллионов семьсот тысяч рублей», — сообщили порталу 76.RU в КХЛ.

По информации на сайте лиги, кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста.

Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ. Трофей весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель.

В 2025 году обладателем Кубка Гагарина стал ярославский ХК «Локомотив». После финала игроки команды по очереди забирали кубок себе на время. Вместе с ярославцами кубок побывал в храме в Тутаеве, у места крушения самолета с хоккеистами в Туношне и не только. Капитан команды Александр Елесин первым из клуба вынес Кубок к болельщикам, устроив памятную фотосессию.

Но не всё, что спортсмены делали с трофеем, понравилось болельщикам. К примеру неодобрительные комментарии в соцсетях собрало видео, как девушка вратаря «Локомотива» Максима Майорова Елизавета поела из Кубка Гагарина пельмени. Также не всем понравилось, что защитник Богдан Киселевич накормил из трофея лошадь, нападающий Александр Полунин посадил в него собачек, а защитник Дмитрий Симашев — кота.

Между тем в КХЛ отметили, что единственное требование по обращению с Кубком Гагарина заключается в том, чтобы его вернули в целости, сохранности и неизменном виде. Всё остальное не запрещено.

Как считаете, нужны более строгие правила обращения с Кубком Гагарина?

Да, это же уважаемая награда
Нет, зачем лишние формальности
Затрудняюсь ответить
Своим ответом поделюсь в комментариях
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
15
Гость
3 июля 2025, 11:53
У нас, что не ювелир, то Одессит! 🤡🤡🤡
Гость
26 минут
Кубок то переходящий) Толку то от него..игроки стараются за деньги,многие только нули в башке и считают))
