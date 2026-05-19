«Он перенёс операцию»: Боб Хартли рассказал о состоянии травмированного Георгия Иванова

«Он перенёс операцию»: Боб Хартли рассказал о состоянии травмированного Георгия Иванова

Нападающий «Локомотива» до конца серии не выйдет на лед

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

В пятой игре финала Кубка Гагарина, которая прошла 19 мая, «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1. Результат в серии 3-2 в пользу ярославской команды.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал игру.

«Это командная победа. Первый период был как у боксёров, разведка боем. Команды особо не раскрывались, не хотели сделать ошибку, но во втором периоде мы завели темп, начали наседать на ворота соперника. Второй период стал ключевым: забили и в третьем периоде довели до победы», — отметил он.

Боб Хартли также рассказал о травме нападающего Георгия Иванова, который выбыл из-за серьёзного повреждения.

«К сожалению, травма Георгия оказалась серьёзной. Сегодня он перенёс операцию, и это большая потеря для нас. Но, как мы говорили не раз в этом сезоне: если один игрок выпадает, это возможность другому зайти, показать себя. И Паша Красковский это сделал сегодня. Он не играл больше месяца, но очень серьёзно работал на тренировках — были и неприятные тренировки над физическими кондициями, и игровые. Поэтому сегодня видно, что и в физическом плане, и в плане чтения игры, понимания ситуации он выглядел очень хорошо, — отметил Хартли.

Со слов главного тренера железнодорожников, перед игрой Георгий Иванов записал мотивационное видео для команды.

Все самые яркие моменты пятой игры в финале плей-офф КХЛ публиковали в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
