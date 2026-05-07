Пели, переживали и прыгали от радости: как Ярославль болел за «Локомотив». Фоторепортаж в лицах

Как ярославцы болели за «Локомотив» в фан-зонах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вечером 6 мая в Ярославле прошел матч между «Локомотивом» и омским «Авангардом». Команды боролись за право сразиться за Кубок Гагарина в финале плей-офф КХЛ. И железнодорожники одержали победу.

Сотни ярославцев вышли на улицы города, чтобы посмотреть трансляцию игры в специально оборудованных фан-зонах. Таких в городе три: на Советской площади, на площади Труда и в КСК «Вознесенский».

Жители Ярославля вместе переживали за «Локомотив», пели и поддерживали команду кричалками. А затем и все вместе разделили радость от победы.

В этом фоторепортаже показываем, что происходило в фан-зоне на Советской площади.

Куда же без талисмана «Локомотива» — плюшевого мишки? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юные ярославцы тоже следили за матчем Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики ловили каждый момент игры Источник: Александр Куренной / 76.RU

А в перерывах пели Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди искренне переживали за исход матча Источник: Александр Куренной / 76.RU

И радовались каждой шайбе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эмоций было много Источник: Александр Куренной / 76.RU

К вечеру похолодало, но люди все равно продолжали следить за игрой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, к концу матча зрителей стало лишь больше Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напряжение болельщиков чувствуется даже при взгляде на фото Источник: Александр Куренной / 76.RU

После победы «Локомотива» ярославцы расслабились и просто радовались Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики обсуждали самые острые моменты матча Источник: Александр Куренной / 76.RU

И не скрывали радости от того, что «Локомотив» прошел в финал плей-офф Источник: Александр Куренной / 76.RU

Победа «Локомотива» подарила болельщикам улыбки на лицах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь ярославцы будут ждать матчей финала борьбы за Кубок Гагарина Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых ярких моментах матча и показывали, что происходило на трибунах «Арены-2000».