Пели, переживали и прыгали от радости: как Ярославль болел за «Локомотив». Фоторепортаж в лицах

Вечером 6 мая в Ярославле прошел матч между «Локомотивом» и омским «Авангардом». Команды боролись за право сразиться за Кубок Гагарина в финале плей-офф КХЛ. И железнодорожники одержали победу.
Сотни ярославцев вышли на улицы города, чтобы посмотреть трансляцию игры в специально оборудованных фан-зонах. Таких в городе три: на Советской площади, на площади Труда и в КСК «Вознесенский».
Жители Ярославля вместе переживали за «Локомотив», пели и поддерживали команду кричалками. А затем и все вместе разделили радость от победы.
В этом фоторепортаже показываем, что происходило в фан-зоне на Советской площади.
Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых ярких моментах матча и показывали, что происходило на трибунах «Арены-2000».
После игры, которая определила соперника команды «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, свои комментарии по поводу матча дали наставник «Локомотива» Боб Хартли и главный тренер «Авангарда» Ги Буше.