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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Фоторепортаж Пели, переживали и прыгали от радости: как Ярославль болел за «Локомотив». Фоторепортаж в лицах

Пели, переживали и прыгали от радости: как Ярославль болел за «Локомотив». Фоторепортаж в лицах

Показываем, что происходило на городских улицах во время игры в «Арене-2000»

5 000
Как ярославцы болели за «Локомотив» в фан-зонах | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак ярославцы болели за «Локомотив» в фан-зонах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как ярославцы болели за «Локомотив» в фан-зонах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вечером 6 мая в Ярославле прошел матч между «Локомотивом» и омским «Авангардом». Команды боролись за право сразиться за Кубок Гагарина в финале плей-офф КХЛ. И железнодорожники одержали победу.

Сотни ярославцев вышли на улицы города, чтобы посмотреть трансляцию игры в специально оборудованных фан-зонах. Таких в городе три: на Советской площади, на площади Труда и в КСК «Вознесенский».

Жители Ярославля вместе переживали за «Локомотив», пели и поддерживали команду кричалками. А затем и все вместе разделили радость от победы.

В этом фоторепортаже показываем, что происходило в фан-зоне на Советской площади.

Куда же без талисмана «Локомотива»&nbsp;— плюшевого мишки? | Источник: Александр Куренной / 76.RUКуда же без талисмана «Локомотива»&nbsp;— плюшевого мишки? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Куда же без талисмана «Локомотива» — плюшевого мишки?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юные ярославцы тоже следили за матчем | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮные ярославцы тоже следили за матчем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юные ярославцы тоже следили за матчем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщики ловили каждый момент игры | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики ловили каждый момент игры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики ловили каждый момент игры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А в перерывах пели | Источник: Александр Куренной / 76.RUА в перерывах пели | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А в перерывах пели

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Люди искренне переживали за исход матча | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛюди искренне переживали за исход матча | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Люди искренне переживали за исход матча

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И радовались каждой шайбе | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ радовались каждой шайбе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И радовались каждой шайбе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эмоций было много | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭмоций было много | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эмоций было много

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К вечеру похолодало, но люди все равно продолжали следить за игрой | Источник: Александр Куренной / 76.RUК вечеру похолодало, но люди все равно продолжали следить за игрой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К вечеру похолодало, но люди все равно продолжали следить за игрой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кажется, к концу матча зрителей стало лишь больше | Источник: Александр Куренной / 76.RUКажется, к концу матча зрителей стало лишь больше | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, к концу матча зрителей стало лишь больше

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напряжение болельщиков чувствуется даже при взгляде на фото | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапряжение болельщиков чувствуется даже при взгляде на фото | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напряжение болельщиков чувствуется даже при взгляде на фото

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После победы «Локомотива» ярославцы расслабились и просто радовались | Источник: Александр Куренной / 76.RUПосле победы «Локомотива» ярославцы расслабились и просто радовались | Источник: Александр Куренной / 76.RU

После победы «Локомотива» ярославцы расслабились и просто радовались

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщики обсуждали самые острые моменты матча | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики обсуждали самые острые моменты матча | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики обсуждали самые острые моменты матча

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И не скрывали радости от того, что «Локомотив» прошел в финал плей-офф | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ не скрывали радости от того, что «Локомотив» прошел в финал плей-офф | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И не скрывали радости от того, что «Локомотив» прошел в финал плей-офф

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Победа «Локомотива» подарила болельщикам улыбки на лицах | Источник: Александр Куренной / 76.RUПобеда «Локомотива» подарила болельщикам улыбки на лицах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Победа «Локомотива» подарила болельщикам улыбки на лицах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Теперь ярославцы будут ждать матчей финала борьбы за Кубок Гагарина | Источник: Александр Куренной / 76.RUТеперь ярославцы будут ждать матчей финала борьбы за Кубок Гагарина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Теперь ярославцы будут ждать матчей финала борьбы за Кубок Гагарина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых ярких моментах матча и показывали, что происходило на трибунах «Арены-2000».

После игры, которая определила соперника команды «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина, свои комментарии по поводу матча дали наставник «Локомотива» Боб Хартли и главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Фан-зона Хоккей
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Комментарии
15
Гость
7 мая, 10:19
Писк, визг под окнами в ночи, потом вопли пьяных "болельщиков" - ура, мы в финале! Кто вы и в каком финале? Ждали, что вчера это всё закончится, но нет, придётся потерпеть ещё, игрища миллионеров на потеху голытьбе.
Гость
7 мая, 10:15
Ребята спасибо за хоккей 👍👍👍👍👍👍👍👍
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Гость
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