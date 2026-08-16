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Происшествия Лежит на пике Победы уже год: почему спасатели не могут спустить тело альпинистки Наговициной

Лежит на пике Победы уже год: почему спасатели не могут спустить тело альпинистки Наговициной

Россиянка застряла на вершине из-за сломанной ноги

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Наговицину оставили в горах с запасами еды и одежды, но спасти ее не удалось | Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Наговицину оставили в горах с запасами еды и одежды, но спасти ее не удалось | Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наговицину оставили в горах с запасами еды и одежды, но спасти ее не удалось

Источник:

natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спасатели не могут подняться к телу российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, пока не будет достаточных гарантий их безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики Киргизия.

В месте, где произошло ЧП, погода может меняться за короткий промежуток времени. Это создает неблагоприятные условия для подъема, в том числе для следственных и спасательных мероприятий.

«Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности», — объяснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что эвакуации тела с вершины мешает не только погода. Дело в том, что у Киргизии нет авиационной техники, которая может набрать высоту более 7 тысяч метров. В распоряжении спасателей есть вертолет Airbus H-125. Он может совершить посадку до 7010 метров над уровнем моря, тогда как Наговицина, предположительно, находится на высоте около 7102 метра.

«Таким образом, посадка непосредственно на предполагаемой высоте нахождения альпинистки с использованием имеющегося у МЧС Кыргызской Республики Airbus H-125 технически невозможна», — заключили в МЧС в разговоре с РИА Новости.

Трагедия с альпинисткой произошла 12 августа 2025 года. Наговицина совершала восхождение на пик Победы и на отметке 7200 метров получила перелом ноги, из‑за чего не смогла нормально передвигаться. Сначала ее пытались спустить, но затем оставили на горе с теплой одеждой и запасами еды, чтобы она могла продержаться до того, как придет помощь.

Коллеги и спасатели неоднократно пытались организовать ее эвакуацию, однако все попытки оказались неудачными. К альпинистке на пике дважды запускали дрон. В первый раз он показал, как Наталья машет рукой, а уже в начале сентября тепловизор не зафиксировал признаков жизни. Все подробности о трагедии собрали в отдельном материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пик Победы Наталья Наговицина Альпинист МЧС
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