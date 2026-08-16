Модный французский маникюр — 2026: микрофренч, неон, леопард и другие идеи с фото

Классический французский маникюр остается одним из самых востребованных дизайнов в 2026 году Источник: студия красоты «Твое место»

Французский маникюр давно перестал быть строгим дизайном с нюдовой базой и белой «улыбкой». Это всё еще один из самых востребованных вариантов, но классика получила массу современных интерпретаций. Как рассказала нашим коллегам из 72.RU мастер маникюра Камила Красненко, главная тенденция 2026 года — свобода выбора. Теперь френч — это скорее техника, чем конкретный дизайн.

— Если ко мне приходит клиент и говорит: «Я не знаю, что мне делать», я всегда отвечаю: «Делаем френч!» Это беспроигрышный вариант, — уверяет мастер.

Минимализм в тренде

Пользуется спросом микрофренч — максимально тонкая линия по краю ногтя. Такой дизайн выглядит аккуратно, легко сочетается с любым образом и подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Особенно востребован так называемый «френч-молочко».

— Кончики выполняются не ярко-белыми, а полупрозрачными, мягкими оттенками, которые подстраиваются под подтон кожи. Такой маникюр выглядит максимально естественно, дорого и универсально, — говорит мастер.

В этом сезоне мастера всё чаще предлагают микрофренч с тонкой линией по краю ногтя Источник: студия красоты «Твое место» Универсальный вариант Источник: студия красоты «Твое место»

Больше не ограничивается белым цветом

Один из самых заметных трендов — темный френч. Вместо привычной нюдовой основы и белых кончиков мастера используют шоколадные, сливовые, графитовые, изумрудные и даже черные оттенки.

Не теряет популярности и цветной френч. Кончики ногтей окрашивают в яркие контрастные цвета, а летом особым спросом пользуются неоновые оттенки. По словам Камилы, такой маникюр позволяет сохранить узнаваемую форму французского дизайна, но сделать его более современным и индивидуальным.

По словам мастера, современный френч сочетает классическую форму и возможность экспериментировать с дизайном Источник: студия красоты «Твое место» Источник: студия красоты «Твое место»

Принты и антифренч снова в моде

Еще один заметный тренд — антифренч, или обратный французский маникюр. В этом случае цветовой акцент переносится с края ногтя к линии кутикулы. В 2026 году этот дизайн снова оказался в числе популярных, но уже в новом прочтении — с яркими цветами, необычной геометрией и экспериментами с формой.

Кроме того, всё чаще клиенты выбирают френч с принтами. На кончиках ногтей появляются леопардовые, зебровые и далматинские узоры, горошек, абстрактные рисунки и другие декоративные элементы.

По словам Камилы Красненко, именно возможность экспериментировать позволяет французскому маникюру оставаться актуальным из года в год. Он легко адаптируется под модные тенденции, сохраняя при этом свою главную особенность — универсальность.