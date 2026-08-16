В Ярославле горит дом-памятник, выставленный на продажу — видео

Пожар в «Доме Галкина» на улице Смолякова Источник: Жесть Ярославля / MAX, torgi.gov.ru

16 августа над Ярославлем поднялся столб дыма, который был виден из разных районов города. Так полыхал полыхал дом-памятник на улице Смолякова, 23а в Заволжском районе.

«Здание 2-х этажное, не эксплуатируемое, размерами 35 на 20 метров, горение происходит на втором этаже», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Дом купца Галкина стоит рядом со зданием бывшей мельниц Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru

Это уникальный жилой дом вологодского купца Александра Галкина находится рядом с пятиэтажным зданием бывшей мельницы, которую видно с берега Волги. Оба построены в начале прошлого века и являются объектами культурного наследия.

Объекты культурного наследия «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахрамеева, 1905–1906 гг., 1915–1916 гг.» и «Дом жилой вологодского купца А. А. Галкина» уже неоднократно предлагали для продажи. Однако желающих не нашлось.

Дома и землю здесь продают, но территория бывшего мукомольного завода давно приходит в негодность. Ближайшие торги назначены на 3 сентября, а заявки от покупателей принимаются до 28 августа. Примечательно, что цену за памятники летом 2026 года снизили многократно.

Так, за двухэтажный разрушающийся особняк в 480 кв метров просят 1,3 млн рублей (в 2025-м его продавали за 11 млн), а за историческое здание мельницы — 5,3 млн (в прошлом выставляли за 42,9 млн). Кроме того, будущему собственнику обещают вернуть почти все деньги, потраченные на покупку — их можно будет использовать только на восстановление зданий.

Пожар виден из центра Источник: Жесть Ярославля / MAX

По информации Министерства имущественных отношений, мельница, возведенная в 1906 году, до революции принадлежала двум купцам: сначала вологодскому — Александру Алексеевичу Галкину, а затем архангельскому — Ивану Васильевичу Вахрамееву. В XX веке предприятие работало без остановок, исправно снабжая ярославцев мукой даже в самые сложные периоды. Производство здесь прекратилось только в начале 2000-х годов. В советский период особняк купца Галкина использовали как административное здание мукомольного завода.

Здание бывшей мельницы хорошо видно из центра Ярославля (оно находится слева от Октябрьского моста) Источник: Гис Торги / torgi.gov.ru