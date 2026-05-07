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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Встретились с топовой командой»: главный тренер «Авангарда» объяснил поражение в серии с «Локомотивом»

«Встретились с топовой командой»: главный тренер «Авангарда» объяснил поражение в серии с «Локомотивом»

Омичи пропустили шайбу во втором овертайме во время игры в Ярославле

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Ги Буше высказался об игре с «Локомотивом» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГи Буше высказался об игре с «Локомотивом» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ги Буше высказался об игре с «Локомотивом»

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

После матча между «Локомотивом» и «Авангардом» в Ярославле главный тренер омичей Ги Буше высказался об игре. Встреча двух команд 6 мая завершилась со счетом 4:3 в пользу «Локомотива». Финальную шайбу ярославцы забросили во втором овертайме.

«Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота, в этом и заключается вся проблема. Но нужно понимать, что мы встречаемся с лучшей командой лиги. Я говорил об этом на протяжении всего сезона. Этот коллектив строится пять лет. И мы еще не там. Мы практически на равных, но еще чуть-чуть всё-таки не достает, потому что противник — очень зрелая команда. У нас же 15 новых игроков пришло в летний период. Поэтому один тот факт, что мы дошли до третьего раунда, в сравнении с прошлым годом, уже показывает, что мы прогрессируем. Но опять-таки проблема заключается в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой», — рассказал Ги Буше.

<p>Ги Буше</p><p>Ги Буше</p>

Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на том же уровне, но всё-таки в одном голе останавливаемся.

Ги Буше

главный тренер «Авангарда»

Наставник омской команды рассказал, что в серии матчей плей-офф многие игроки «Авангарда» получили травмы, но выходили на лед и продолжали играть.

«Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя. Многие из них играли с повреждениями, которые тянутся еще с первой, со второй серии. В ту минуту, когда мы поняли, что будем встречаться с ЦСКА, стало ясно, что многие из наших ребят пострадают. Так и получилось. Затем мы встретились с „Локо“. И наши ребята — это настоящие воины», — сказал Ги Буше.

В ответ на вопрос журналистов о том, что он сказал игрокам после поражении в серии, главный тренер команды ответил так: «Это останется между мной и ребятами».

Напомним, мы вели онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых ярких моментах матча в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Главный тренер Ги Буше
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Комментарии
7
Гость
7 мая, 00:43
Может в следующий раз получится...
Гость
7 мая, 00:34
Родулову поклон,уважение и премию!
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Гость
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