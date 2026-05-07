«Встретились с топовой командой»: главный тренер «Авангарда» объяснил поражение в серии с «Локомотивом»

Ги Буше высказался об игре с «Локомотивом» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

После матча между «Локомотивом» и «Авангардом» в Ярославле главный тренер омичей Ги Буше высказался об игре. Встреча двух команд 6 мая завершилась со счетом 4:3 в пользу «Локомотива». Финальную шайбу ярославцы забросили во втором овертайме.

«Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота, в этом и заключается вся проблема. Но нужно понимать, что мы встречаемся с лучшей командой лиги. Я говорил об этом на протяжении всего сезона. Этот коллектив строится пять лет. И мы еще не там. Мы практически на равных, но еще чуть-чуть всё-таки не достает, потому что противник — очень зрелая команда. У нас же 15 новых игроков пришло в летний период. Поэтому один тот факт, что мы дошли до третьего раунда, в сравнении с прошлым годом, уже показывает, что мы прогрессируем. Но опять-таки проблема заключается в том, что мы на этом этапе встретились с топовой командой», — рассказал Ги Буше.

Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на том же уровне, но всё-таки в одном голе останавливаемся. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

Наставник омской команды рассказал, что в серии матчей плей-офф многие игроки «Авангарда» получили травмы, но выходили на лед и продолжали играть.

«Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя. Многие из них играли с повреждениями, которые тянутся еще с первой, со второй серии. В ту минуту, когда мы поняли, что будем встречаться с ЦСКА, стало ясно, что многие из наших ребят пострадают. Так и получилось. Затем мы встретились с „Локо“. И наши ребята — это настоящие воины», — сказал Ги Буше.

В ответ на вопрос журналистов о том, что он сказал игрокам после поражении в серии, главный тренер команды ответил так: «Это останется между мной и ребятами».