«Вы его вообще видели?» Дизайнер за свои деньги восстанавливает столетний дом в глухой деревне — зачем она это делает

Юлия вкладывает в дом деньги, которые приносит ее бренд украшений Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Дизайнер и создательница бренда украшений berega Юлия Еремеева купила дом в деревне Заостровье в Архангельской области. Отсюда родом ее родители, здесь живут ее бабушки, а большая семья приезжает в деревню несколько раз в год. Впереди — долгий процесс реконструкции, к которому привлекли в том числе и специалистов из Москвы. Зачем Юля взялась восстанавливать столетний дом, сколько денег на это уходит и в чём главная сложность — читайте в материале 29.RU.

Семейная команда

Юля родилась в Москве, но Заостровье знает с детства: сюда она приезжала на летние каникулы. Сейчас ей 32 года, дизайнер переехала из столицы в Архангельск, а с апреля по ноябрь проводит время в деревне, восстанавливая купленный дом.

Семья купила дом в 2023 году Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— В детстве с сестрой мы четверть года здесь тусовались. Естественно, лето в деревне сказалось на наших личностях, — делится Юля, пока мы обедаем в доме ее бабушки. — Вот мы до сих пор сюда ездим и продолжаем тусоваться. Сейчас есть ощущение, что мы что-то полезное тут можем сделать, что-то интересное. Силенки появились уже, поэтому и не останавливаемся. Благо вся семья поддерживает.

Юлия и Ольга вместе работают над брендом berega Источник: Мария Дашкова

Когда дом будет готов, Юля планирует разместить в нем мастерскую Источник: Мария Дашкова

Купить дом помогала мама девушки — Юлия Скорнякова. Она родом с Заостровья, здесь ходила в школу, потом окончила Архангельский кооперативный техникум, вышла замуж и уехала с супругом Дмитрием в Москву.

Юлия Скорнякова родилась в Заостровье Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— В какой-то момент мы решили, что нужно возвращаться, — рассказывает женщина. — Не просто так копаться в огороде, а сделать что-то интересное.

Семья решила купить дом, чтобы сделать здесь мастерскую и пространство для людей, разделяющих их интересы — народное творчество, костюм и традиции Поморья. Бренд berega вдохновлен обычаями и культурой народов Севера России. Дом назвали так же — «Берега».

— Этот дом не наш, это просто дом, который относительно хорошо сохранился, — рассказывает Юлия Скорнякова. — Типичный дом Двиноважья, пятистенок, двухэтажный, с большой хозяйственной частью. Две жилые комнаты внизу, две вверху, и еще боковая.

Дом уже получил свое название — «Берега» Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Дом «Берега» принадлежал одной из местных семей. Сколько ему лет — точно не известно, но больше ста точно. По соседству с ним стоит еще один, сильно разрушенный, — он тут стоял еще в 1904 году. Его тоже решили купить: здесь родился дедушка Дмитрия Скорнякова, супруга Юлии. Так что в итоге оказалось, что место выбрано не случайно.

Руины дома, где родился дедушка Дмитрия Скорнякова Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Выглядит он очень печально Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Их уже не восстановить Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— Одному поднять хозяйство невозможно, поэтому у нас семейная команда, которая впряглась, — рассказывает Юлия Скорнякова. — Купили его в 2023 году, три года мы уже домом занимаемся.

В деревне команда бывает «наездами».

— Мы с мужем приезжаем три раза в год: на майские, летом на День деревни и в октябре, — продолжает мама творческих сестренок. — Это наше физическое присутствие. По сути, мы каждый день занимаемся этим проектом. На мне лежит краеведческая работа, изучение родословной.

Юлия рассказывает в доме «Берега» о своей семье Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Когда-то роду Скорняковых принадлежало восемь домов в деревне Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Три года назад северянка начала изучать историю семьи Скорняковых. Материалы собирает в архивах, ищет фотографии, материалы бережно хранит в отдельной папке.

— Мы докопались до 1667 года, одиннадцатое колено, — с гордостью делится Юлия.

«Этот кусочек земли нам надо»

Идея иметь место для работы в деревне родилась у Юли Еремеевой довольно давно. Дизайнер занимается созданием народного костюма в студии «Русские начала» в Москве:

— Костюмом я в пятнадцатом году начала заниматься. На местности это вообще другие ощущения. Одно дело, когда девушки к нам в мастерскую в Москве приходят шить. Совсем другое — выезжать и смотреть, что такое, например, Каргополь, откуда костюм родом.

Деревня с ее просторами, ощущением горизонта, песчаными косами на Северной Двине, медленной, суровой водой вдохновила Юлю и на создание бренда украшений. Идея мастерской в таком месте родилась сама собой.

— Единственное, абсолютно не было понимания, что это, где это, как это? Приезжать на лето работать или просто выезжать из Москвы? — вспоминает дизайнер свои метания.

Скромно, но уютно Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

И тут Юлии Скорняковой пришла идея купить дом в Заостровье.

— Приезжает мама после каникул в деревне зимой и говорит: «Юль, давай дом покупать». Я такая: «Блин, давай, конечно». Что я могла вообще на это ответить? Я понимаю, что до этого были мои фантазии, которые не развивались в действие. Но зато была подготовка в плане и бренда, и костюмов. Всё развивалось постепенно. Эта потребность нарастающая столкнулась с желанием моей мамы, — продолжает Юля.

Глава семейства тоже поддержал идею: ему стала интересна история дома по соседству, где родился его дедушка.

— Этот кусочек земли в красивом месте, открывается вид на ту сторону реки. Мы решили, что этот кусочек земли нам надо. После этого уже начал сам проект вырисовываться, — улыбается Юля.

Не самая завидная, на первый взгляд, покупка Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Поначалу, как рассказывает Юля, идею покупки двух домов, непригодных для жизни, многие не понимали:

— Даже те, кто нам дом продавал, спрашивали: «Вы дом вообще видели? Вам зачем он?» Это был постоянный диалог с теми, с кем мы взаимодействовали по покупке. Но у нас уже было четкое ощущение, что нам надо. Я понимала зачем, а мама хотела реализовать.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Идея превратить дом в музей или гостиницу, как говорит Юля, у местных жителей уже возникала, но никто не был готов взяться за ее реализацию.

— Потому что покупка — это тоже сложное дело. Купить у людей, у которых нет ни одного документа на этот дом, тяжеловато. Мы этот путь прошли благодаря упорству мамы.

Сейчас все понимают, что спасать дом в деревне в принципе не такая уж плохая идея, как минимум это интересная штука. Юлия Еремеева

Из дома — мастерскую, из руин — арт-объект

Восстановить такой дом — дело не только небыстрое, но и дорогое. А еще нужны люди, которые понимают, как обращаться с деревом и строить со знанием традиции. В идеальном варианте, как представляет себе Юля, нужно шесть миллионов рублей и пять профессиональных плотников. Люди — отдельная проблема.

— Плотники — это отдельный вид работников при строительстве, люди, которые умеют работать с деревом, с топором. Этот навык на территории утерян. Есть строители, есть обслуживающие бригады, которые, может, дачку поднять смогут. Но это очень низкий уровень строительства, он непригоден для такой серьезной махины, как у нас, — говорит домовладелица.

Реконструкция такой махины — дело одновременно тонкое и тяжелое Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Вместе с плотниками нужен и архитектор-реставратор с теми же навыками, который сможет руководить бригадой.

— Имея деньги и профессиональных людей, мы бы могли это сделать, я думаю, года за два-три, — прикидывает Юля. — Весь перебор дома — один сезон, это сделать надо быстро. Плюс год на коммуникации, воду, чтобы в мастерскую можно было приезжать и зимой, и летом.

Это идеальный вариант. У нас его нет. И денег нет, и нет профессионалов. Юлия Еремеева

При этом надежды Юля не теряет.

— Мы понимаем, что где-то эти ребята существуют. Их надо найти и внятную работу им предложить. Сейчас мы даем себе время на подготовку. Пока нужно сделать рядом место, где можно переночевать. В этом году у нас появился туалет. Нужно сделать летнюю кухню, перенести баню, очистить колодец — создать набор минимальных деревенских наборов средств для жизни. Когда это случится, будет база для жилья.

Туалет построили ко Дню деревни Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Сейчас команда занимается подготовкой, закупает материалы.

— Два года мы закупаем бревно, тысяч по 100 уходит. Доски еще дороже — 120–150 тысяч каждый сезон. Такими суммами мы вроде как еще можем оперировать.

Пока над домом трудится не так много людей, но каждый из них выполняет важную роль.

— Я главный коммуникатор, подтягивающий людей на это всё дело, — говорит Юля. — Мама выполняет административно-хозяйственные задачи. Третий человек — архитектор-реставратор Николай Смирнов. Он единственный, кто представляет, что вообще тут должно твориться. Еще в команде есть Александр Ермолаев — это архитектор-дизайнер мастерской «Театр архитектурной формы» из Москвы.

Архитектор-реставратор Николай Смирнов много лет работает над проектами на Севере Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Александра дизайнер называет «архитектором-психологом».

— Он очень сильно мне помогал на начальных этапах. Разговаривал, задавал мне вопросы. Саша помог сформулировать, что мы здесь вообще хотим, на что мы готовы. Сашина идея была как раз сохранить руину, — объясняет она.

Руиной называют дом, в котором родился Петр Скорняков, дед Юлиного отца.

Руина станет арт-объектом Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— Дом совсем непригоден для жизни, но мы благодаря Саше видим в нем арт-объект на тему памяти места. Это уходящая архитектура, которая находится в процессе исчезновения. Нам интересно ее обработать, превратить в некую площадку, которая зафиксирует этот процесс.

Технически, технологически и финансово, как говорит Юля, это будет довольно непросто.

— Мы выбрали путь самостоятельного восстановления, процесс растягивается во времени. Тем не менее я показывала по весне презентацию, что сделано за три года. И когда ты собираешь всю картинку, думаешь: «Ну, по-моему, нормально».

Дом — это идея, которая объединила всю семью Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Юля вкладывает в дом деньги, полученные от своего бренда berega. Еще одна возможность найти финансы — получение гранта. Ее дизайнер с командой тоже рассматривают, но пока не решились.

— В схеме, которая выработалась у меня — бренд, который зарабатывает деньги, — потенциала пока больше, чем у гранта, — считает девушка. — Это более стабильно. У меня есть дело, которое закрывает наши нужды.

Даже на стадии восстановления дом уже живой. Здесь уже проводят встречи единомышленников, занимающихся традициями Поморья. В планах мероприятий еще больше.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— По гранту «Русских начал» запланированы семинары и мастер-классы уже в следующем году в доме «Берега». У нас к этому времени будут материалы, костюмы, которыми можно будет делиться. Появится кухня, в летнее время мне бы очень хотелось проводить резиденции, объединять людей, художников, — строит планы Юля.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Еще одна цель — устраивать уроки рисования с детьми. Народу в деревне, правда, не очень много. Постоянно здесь живет 150–200 человек, а вот летом людей становится в 2–3 раза больше — приезжают дачники, семьи на каникулы.

— Дети — важный аспект. Пока их тут осталось даже человек 8, стоит для них что-то сделать. Рисование — это такая база, которая в любом случае будет хороша, чем бы человек ни занимался. Ходить делать пленэры вокруг дома «Берега», развешивать на его стенах наши рисунки. Это было бы здорово, — считает дизайнер.

В доме уже проводят встречи Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

1 из 3 Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU