Где смотреть матчи «Локомотива»: адреса фан-зон в Ярославской области

Где можно посмотреть игры «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Появилась информация об адресах фан-зон в Ярославской области, где можно смотреть хоккейные матчи «Локомотива» в плей-офф. Транслировать матчи будут в разных округах региона.

Ярославль

Рыбинск

Дворец молодежи (улица Луговая, 17).

Переславль-Залесский

Народная площадь. В случае неблагоприятной погоды трансляцию перенесут в кинозал Дома культуры.

Тутаев

Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).

Углич

Площадь на МЦ Солнечный.

Поселок Борисоглебский

Парк «Солнечный».

Ростов Великий

Городской сад (Советская площадь, 20б).

Пошехонье

МКДЦ (улица Преображенского, 1).

Поселок Некрасовское

Площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).

Рыбинский округ

Поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7).

Первомайский округ

Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а).

Ярославский округ

Молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

Кузнечиха, экран у хоккейного корта.

Красные ткачи в парке «Березки».

Данилов

Советская площадь.

Брейтово

Районный Дом культуры.

Некоузский округ

Экран у хоккейного корта.

Любимский округ

Парк «Большое сердце маленького города».

Большое село

Экран у хоккейного корта.

Из дома трансляции КХЛ можно смотреть на «Кинопоиске» и телеканале «ЯПервый».

Напомним, 6 мая в в 19:30 в Ярославле пройдет матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Исход игры решит, какая из команд пройдет в финал плей-офф и поборется за Кубок Гагарина.

Ранее клуб «Локомотив» обратился к зрителям с предупреждением перед игрой в Ярославле.