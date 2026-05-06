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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Где смотреть матчи «Локомотива»: адреса фан-зон в Ярославской области

Где смотреть матчи «Локомотива»: адреса фан-зон в Ярославской области

Следить за играми команды можно разными способами

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Где можно посмотреть игры «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде можно посмотреть игры «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где можно посмотреть игры «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Появилась информация об адресах фан-зон в Ярославской области, где можно смотреть хоккейные матчи «Локомотива» в плей-офф. Транслировать матчи будут в разных округах региона.

Ярославль

Рыбинск 

  • Дворец молодежи (улица Луговая, 17).

Переславль-Залесский

  • Народная площадь. В случае неблагоприятной погоды трансляцию перенесут в кинозал Дома культуры.

Тутаев 

  • Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).

Углич 

  • Площадь на МЦ Солнечный.

Поселок Борисоглебский

  • Парк «Солнечный».

Ростов Великий 

  • Городской сад (Советская площадь, 20б).

Пошехонье 

  • МКДЦ (улица Преображенского, 1).

Поселок Некрасовское 

  • Площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).

Рыбинский округ 

  • Поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7).

Первомайский округ 

  • Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а).

Ярославский округ 

  • Молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

  • Кузнечиха, экран у хоккейного корта.

  • Красные ткачи в парке «Березки».

Данилов

  • Советская площадь.

Брейтово 

  • Районный Дом культуры.

Некоузский округ

  • Экран у хоккейного корта.

Любимский округ

  • Парк «Большое сердце маленького города».

Большое село

  • Экран у хоккейного корта.

Из дома трансляции КХЛ можно смотреть на «Кинопоиске» и телеканале «ЯПервый».

Напомним, 6 мая в в 19:30 в Ярославле пройдет матч (6+) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Исход игры решит, какая из команд пройдет в финал плей-офф и поборется за Кубок Гагарина.

Ранее клуб «Локомотив» обратился к зрителям с предупреждением перед игрой в Ярославле.

Где будете смотреть матч?

Фан-зона на Советской площади
Фан-зона на площади Труда
Фан-зона в Казармах
В баре
Дома
В соцсетях 76.RU
В «Арене-2000»
Буду следить из другого города
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Фан-зона Матч Игра
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Комментарии
5
Гость
6 мая, 19:34
Гуляй, рванина! Для вас нет ни СВО, ни пандемии :)))
Гость
6 мая, 18:19
Все равно выиграют или проиграют лучше не будет, толку мало
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Гость
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