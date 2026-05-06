Вырвали победу! «Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле и вышел в финал плей-офф. Онлайн

Экс-наставник омского «Авангарда» и бывший тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Рябыкин говорил, что фаворит в предстоящей встрече — «Локомотив». Команда играет дома, к тому же вдохновлена удивительной победой в прошлой игре. «Авангард», наоборот, психологически находится на дне.

«Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков „Авангарда“ нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Еще ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если „Авангард“ начнет в Ярославле с чистого листа, со счета 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, то шансы команд будут как минимум равны», — цитировал Рябыкина сайт Russia-Hockey.ru .