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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция Вырвали победу! «Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле и вышел в финал плей-офф. Онлайн

Вырвали победу! «Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле и вышел в финал плей-офф. Онлайн

В трансляции рассказываем, что происходит на льду «Арены-2000»

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Вечером 6 мая в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся (6+) «Локомотив» и омский «Авангард». Команды будут бороться за право выйти в финал плей-офф КХЛ. Сейчас они идут с равным счетом в серии 3:3.

В онлайн-трансляции публикуем самые яркие моменты седьмой игры серии полуфинала.

Алина Сардекова

Забросили на последних секундах

Предыдущая встреча «Локомотива» и «Авангарда» в Омске выдалась яркой. Ярославская команда буквально на последних секундах игры вырвала шанс на победу. Во втором овертайме хоккеисты забросили шайбу, благодаря чему матч завершился в пользу «железнодорожников» со счетом 3:2.

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Алина Сардекова

Экс-наставник омского «Авангарда» и бывший тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Рябыкин говорил, что фаворит в предстоящей встрече — «Локомотив». Команда играет дома, к тому же вдохновлена удивительной победой в прошлой игре. «Авангард», наоборот, психологически находится на дне.

«Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков „Авангарда“ нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Еще ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если „Авангард“ начнет в Ярославле с чистого листа, со счета 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, то шансы команд будут как минимум равны», — цитировал Рябыкина сайт Russia-Hockey.ru.

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Алина Сардекова

А вот хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибирь» Кирилл Фастовский уверен, что фаворита в седьмой игре нет.

«Мы говорили: почему нет таких длинных серий, за явным преимуществом одна команда побеждала… Так вот, радуйтесь, что есть такие серии. Перед седьмым матчем абсолютно равная ситуация. Нет ни у кого никакого преимущества. Смотрите седьмую игру и получайте удовольствие от хоккея!» — заявил Фастовский.

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Алина Сардекова

А кто выиграет, по вашему мнению?

«Локомотив»
«Авангард»
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Алина Сардекова

Адреса фан-зон

Появилась информация об адресах фан-зон в Ярославской области, где можно смотреть хоккейные матчи «Локомотива» в плей-офф. Транслировать матчи будут в разных округах региона.

Ярославль

Рыбинск

  • Дворец молодежи (улица Луговая, 17).

Переславль-Залесский

  • Народная площадь. В случае неблагоприятной погоды трансляцию перенесут в кинозал Дома культуры.

Тутаев

  • Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).

Углич

  • Площадь на МЦ «Солнечный».

Поселок Борисоглебский

  • Парк «Солнечный».

Ростов Великий

  • Городской сад (Советская площадь, 20б).

Пошехонье

  • МКДЦ (улица Преображенского, 1).

Поселок Некрасовское

  • Площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).

Рыбинский округ

  • Поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7).

Первомайский округ

  • Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а).

Ярославский округ

  • Молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

  • Кузнечиха, экран у хоккейного корта.

  • Красные Ткачи в парке «Березки».

Данилов

  • Советская площадь.

Брейтово

  • Районный Дом культуры.

Некоузский округ

  • Экран у хоккейного корта.

Любимский округ

  • Парк «Большое сердце маленького города».

Большое село

  • Экран у хоккейного корта.

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Алина Сардекова

Из дома трансляции КХЛ можно смотреть на «Кинопоиске» и телеканале «ЯПервый».

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Алина Сардекова
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Алина Сардекова

Ожидания от матча

В КХЛ опубликовали основные факты и ожидаемые события предстоящего матча между «Локомотивом» и «Авангардом».

  • Счет в серии: 3-3 (2:5, 1:3, 4:2, 0:2, 4:0, 3:2 2ОТ);

  • в «Авангарде» травмирован Игумнов;

  • Елесин — 500 матчей в КХЛ (499);

  • Красковский — 200 очков в КХЛ (198);

  • Исаев — 40 матчей на ноль в КХЛ (39);

  • Мельничук — 10 матчей на ноль в КХЛ (9);

  • Береглазов — 50 очков в плей-офф КХЛ (49);

  • Чистяков — 100 передач в КХЛ (99);

  • Шарипзянов — 100 матчей в плей-офф КХЛ (99).

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Алина Сардекова

Предупреждение от клуба «Локомотив»

Клуб «Локомотив» обратился к болельщикам с предупреждением о том, что с собой в этот вечер лучше иметь наличные деньги.

«В связи с неустойчивой работой POS-терминалов на „Арене-2000“ просим иметь при себе наличные деньги», — сообщили в клубе.

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Алина Сардекова

На «Арене-2000» подготовили активности для болельщиков в перерывах между периодами и до начала матча.

Болельщиков ждут развлечения | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramБолельщиков ждут развлечения | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Болельщиков ждут развлечения

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Для зрителей подготовили активности | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramДля зрителей подготовили активности | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Для зрителей подготовили активности

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

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Алина Сардекова

Болельщики делятся эмоциями

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

У «Арены-2000» уже собираются болельщики. И они верят в победу «Локомотива».

«Эмоций море. И эти эмоции мы дадим сегодня команде. Все родные люди здесь!» — рассказал ярославец Александр.

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Алина Сардекова

Болельщик омского «Авангарда» высказался о предстоящем матче

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Болельщик омского «Авангарда» Максим поделился своими ожиданиями от игры. По его мнению, это будет противостояние двух сильных команд.

По поводу предыдущей встречи «Локомотива» и «Авангарда» болельщик высказался так: «Объективно говоря, фактор Радулова сыграл, конечно. Человек может с одного движения создать момент. Ну и команды, думаю, достойны друг друга».

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Алина Сардекова

На «Арене-2000» собираются болельщики

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Зрители потихоньку занимают свои места. До начала матча осталось чуть больше получаса.

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Алина Сардекова

Пробки 8 баллов

В Ярославле собрались пробки | Источник: Яндекс КартыВ Ярославле собрались пробки | Источник: Яндекс Карты

В Ярославле собрались пробки

Источник:

Яндекс Карты

Тем временем в Ярославле собрались пробки в 8 баллов. Основные заторы отмечаются на центральных улицах и в Заволжском районе на проспекте Авиаторов.

На Московском проспекте есть затруднения в движении транспорта, но читательница 76.RU рассказала, что пробку удалось быстро миновать: «Пробочка на мосту, но мы тут довольно быстро двигаемся».

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Комментарии
29
Гость
7 мая, 10:18
Бездельники миллионеры носятся по льду с палками, потом им за это невменяемые деньжищи платят.
Гость
7 мая, 00:39
Игрой не замазать провалы в строительстве, медицине ,образовании в Ярославской области.Что скажешь,губернатор Евраев?
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Гость
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