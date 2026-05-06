Вырвали победу! «Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле и вышел в финал плей-офф. Онлайн

Вечером 6 мая в Ярославле на льду «Арены-2000» встретятся (6+) «Локомотив» и омский «Авангард». Команды будут бороться за право выйти в финал плей-офф КХЛ. Сейчас они идут с равным счетом в серии 3:3.
В онлайн-трансляции публикуем самые яркие моменты седьмой игры серии полуфинала.
Забросили на последних секундах
Предыдущая встреча «Локомотива» и «Авангарда» в Омске выдалась яркой. Ярославская команда буквально на последних секундах игры вырвала шанс на победу. Во втором овертайме хоккеисты забросили шайбу, благодаря чему матч завершился в пользу «железнодорожников» со счетом 3:2.
Экс-наставник омского «Авангарда» и бывший тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Рябыкин говорил, что фаворит в предстоящей встрече — «Локомотив». Команда играет дома, к тому же вдохновлена удивительной победой в прошлой игре. «Авангард», наоборот, психологически находится на дне.
«Это седьмой матч, решающий фактор — не физика, а психология. А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков „Авангарда“ нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Еще ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала. Если „Авангард“ начнет в Ярославле с чистого листа, со счета 0:0 в серии до одной победы, о которой он мечтал весь сезон, то шансы команд будут как минимум равны», — цитировал Рябыкина сайт Russia-Hockey.ru.
А вот хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибирь» Кирилл Фастовский уверен, что фаворита в седьмой игре нет.
«Мы говорили: почему нет таких длинных серий, за явным преимуществом одна команда побеждала… Так вот, радуйтесь, что есть такие серии. Перед седьмым матчем абсолютно равная ситуация. Нет ни у кого никакого преимущества. Смотрите седьмую игру и получайте удовольствие от хоккея!» — заявил Фастовский.
А кто выиграет, по вашему мнению?
Адреса фан-зон
Появилась информация об адресах фан-зон в Ярославской области, где можно смотреть хоккейные матчи «Локомотива» в плей-офф. Транслировать матчи будут в разных округах региона.
Ярославль
КСК «Вознесенский»;
Рыбинск
Дворец молодежи (улица Луговая, 17).
Переславль-Залесский
Народная площадь. В случае неблагоприятной погоды трансляцию перенесут в кинозал Дома культуры.
Тутаев
Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).
Углич
Площадь на МЦ «Солнечный».
Поселок Борисоглебский
Парк «Солнечный».
Ростов Великий
Городской сад (Советская площадь, 20б).
Пошехонье
МКДЦ (улица Преображенского, 1).
Поселок Некрасовское
Площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).
Рыбинский округ
Поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7).
Первомайский округ
Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а).
Ярославский округ
Молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);
Кузнечиха, экран у хоккейного корта.
Красные Ткачи в парке «Березки».
Данилов
Советская площадь.
Брейтово
Районный Дом культуры.
Некоузский округ
Экран у хоккейного корта.
Любимский округ
Парк «Большое сердце маленького города».
Большое село
Экран у хоккейного корта.
Из дома трансляции КХЛ можно смотреть на «Кинопоиске» и телеканале «ЯПервый».
Ожидания от матча
В КХЛ опубликовали основные факты и ожидаемые события предстоящего матча между «Локомотивом» и «Авангардом».
Счет в серии: 3-3 (2:5, 1:3, 4:2, 0:2, 4:0, 3:2 2ОТ);
в «Авангарде» травмирован Игумнов;
Елесин — 500 матчей в КХЛ (499);
Красковский — 200 очков в КХЛ (198);
Исаев — 40 матчей на ноль в КХЛ (39);
Мельничук — 10 матчей на ноль в КХЛ (9);
Береглазов — 50 очков в плей-офф КХЛ (49);
Чистяков — 100 передач в КХЛ (99);
Шарипзянов — 100 матчей в плей-офф КХЛ (99).
Предупреждение от клуба «Локомотив»
Клуб «Локомотив» обратился к болельщикам с предупреждением о том, что с собой в этот вечер лучше иметь наличные деньги.
«В связи с неустойчивой работой POS-терминалов на „Арене-2000“ просим иметь при себе наличные деньги», — сообщили в клубе.
На «Арене-2000» подготовили активности для болельщиков в перерывах между периодами и до начала матча.
У «Арены-2000» уже собираются болельщики. И они верят в победу «Локомотива».
«Эмоций море. И эти эмоции мы дадим сегодня команде. Все родные люди здесь!» — рассказал ярославец Александр.
Болельщик омского «Авангарда» Максим поделился своими ожиданиями от игры. По его мнению, это будет противостояние двух сильных команд.
По поводу предыдущей встречи «Локомотива» и «Авангарда» болельщик высказался так: «Объективно говоря, фактор Радулова сыграл, конечно. Человек может с одного движения создать момент. Ну и команды, думаю, достойны друг друга».
Зрители потихоньку занимают свои места. До начала матча осталось чуть больше получаса.
Пробки 8 баллов
Тем временем в Ярославле собрались пробки в 8 баллов. Основные заторы отмечаются на центральных улицах и в Заволжском районе на проспекте Авиаторов.
На Московском проспекте есть затруднения в движении транспорта, но читательница 76.RU рассказала, что пробку удалось быстро миновать: «Пробочка на мосту, но мы тут довольно быстро двигаемся».