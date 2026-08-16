Хоть 10 слов отгадать сможете? Пройдите интеллектуальную головоломку «Ромашка»

Тренировать память и скорость мышления всегда полезно. В ритме современного мира, порой, на такие вещи не остается времени из-за повседневных задач. Поэтому на помощь приходит головоломка «Ромашка».
Как играть: нужно составить максимальное количество слов из предложенных букв. Нужно постараться открыть все зашифрованные слова — их 31. Каждое из них должно состоять минимум из четырех букв. При этом «К» должна присутствовать в каждом слове.
Если в слове несколько раз встречается одна и та же буква, ее можно использовать. Располагать их, кстати, можно в любом порядке.
Уверены, что первые 10 слов вы отгадаете, даже не напрягаясь. Но затем станет гораздо сложнее.
Вперед! В комментариях делитесь своими результатами.
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