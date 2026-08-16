«Вообще я шахтер»: как многодетная мама создает уникальные костюмы и декорации. Видео

Надежда отучилась на шахтера, но стала декоратором Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Надежда Хорунжая вместе с семьей переехала в Новосибирск из Донбасса 11 лет назад. Сегодня у нее четверо детей. А когда была в декрете с младшим, Надежда решила заняться декором. Поработала на оформлении ярмарок и постепенно начала принимать заказы на уникальные наряды, аксессуары и бутафорию.

Сегодня у Надежды заказывают костюмы для косплея, фотопроектов и театра. Одним из последних проектов стала роскошная накидка Снежной королевы. Ею заинтересовалась команда певицы Клавы Коки. Сделать полноценную фотосессию тогда не вышло из-за плотного графика артистки, но осенью планы могут осуществиться.

«Самое интересное — когда заказчик говорит: „Не знаю, возможно ли это вообще“. И вот именно такие проекты мне нравятся больше всего. Приходится изучать материалы, пробовать, ошибаться, переделывать. Но потом смотришь на готовую работу и понимаешь: получилось именно так, как представлялось в голове. Наверное, за это я и люблю свою профессию: здесь постоянно приходится изобретать что-то новое», — поделилась Надежда.