Зима начнется уже в сентябре: синоптик назвал города, которые ждут холода и снег: новости 16 августа

Снег может выпасть в девяти регионах Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 августа.

На Сицилии из музея похитили картины художника эпохи Возрождения

На Сицилии похитили несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины. Всё случилось в региональном музее Мессины (MuMe), сообщила директор музея Мариза Меркурио.

Источник: Public domain

Она рассказала, что картины украли накануне поздно вечером. Злоумышленники пробрались в выставочные залы, обойдя системы сигнализации и другие средства защиты, и вынесли три из пяти деревянных панелей знаменитого Полиптиха Святого Григория, а также небольшую двустороннюю картину с изображениями Мадонны и Христа в терновом венце. Последнюю картину и вовсе извлекли из защищенной бронированной витрины.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявила Меркурио, чьи слова приводит Corriere della Sera.

Произведения относятся к «двум из наиболее важных и известных» работ да Мессины. В музее надеются, что правоохранительным органам удастся задержать виновных.

Какие выплаты положены к 1 сентября

Размер финансовой помощи к началу учебного года и перечень необходимых документов для ее получения различаются в зависимости от региона России. Обычно помощь предоставляется адресно, и ее получают социально незащищенные семьи. Окончательное решение о размере выплаты и категориях семей, которые могут на нее претендовать, принимают местные власти.

В этом году нет единой федеральной выплаты к школе, аналогичной той, что составляла 10 000 рублей в 2021 году. Каждый субъект РФ, будь то область, республика, край, город федерального значения или округ, самостоятельно определяет, какой размер помощи предоставить и кому именно. Чаще всего финансовую поддержку получают многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи участников СВО и родители детей-инвалидов. Право на выплату также имеют матери или отцы-одиночки и опекуны.

Важно отметить, что список категорий льготников, которые могут рассчитывать на выплаты, может различаться в зависимости от региона. Подробнее об этом рассказали в материале.

Названо условие, при котором родителям нужно сдавать деньги на нужды класса

Сборы на шторы, цветы и прочие расходы класса считаются добровольными. Родители не обязаны вносить деньги, так как это не предусмотрено законодательством, рассказал юрист Тимур Маршани.

«Сборы на нужды класса часто выглядят как обязательная часть школьной жизни. В родительском чате называют сумму, устанавливают срок, напоминают о долге. С точки зрения закона такая практика сама по себе обязанности платить не создает», — сказал юрист в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не содержится требования к родителям финансировать школу. Даже если родительский комитет решит приобрести шторы или мебель, родители, не согласные с этим решением, могут отказаться от участия в сборах.

Еще родителям напоминают, что обеспечение материально-технической базы образовательного процесса — это задача школы. В случае, если сбор средств сопровождается давлением, угрозами или требованием «погасить долг», родители имеют право обратиться к директору школы, учредителю образовательного учреждения, в орган управления образованием или прокуратуру.

Важно также, что отказ от участия в сборах не должен влиять на отношение к ребенку, его участие в образовательном процессе, оценки или допуск к занятиям.

Лимит стоимости подарков учителям хотят повысить

В России выступили с идеей повысить лимит стоимости подарков учителям до пяти тысяч рублей. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Депутаты Госдумы его поддержали.

По мнению Гриба, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам.

«Поэтому инициативу по его повышению до пяти тысяч рублей я поддерживаю, это нормальная, разумная сумма», — сказал депутат Николай Новичков.

Парламентарий отметил, что на нынешние три тысячи рублей можно купить хороший букет цветов или две коробки конфет, но на этом всё. Также он добавил, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки, передает РИА Новости.

Как получать пенсию свыше 30 тысяч рублей

Россияне со страховым стажем 42 года и медианной зарплатой по стране имеют возможность получать пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

«При формировании 2,961–3,182 ИПК в зависимости от страхового стажа с учетом актуальных для 2026-го стоимости одного ИПК и размера фиксированной выплаты размер пенсии получается равным: 42 года — 29 079,68 рубля — 30 534,72 рубля», — отметил он.

Балынин подчеркнул, что размер будущей пенсии определяется продолжительностью страхового стажа и количеством накопленных ИПК.

За последние пять лет медианная заработная плата в стране увеличилась на 85% и достигла 65 307 рублей. По прогнозам специалиста, к концу текущего года этот показатель может вырасти до 73 500–79 000 рублей. Эксперт отметил, что при таком уровне дохода работник сможет накопить от 2,961 до 3,182 пенсионных коэффициентов.

В Подмосковье возник пожар после атаки дронов на склад Wildberries

В Подмосковье в результате атаки дронов серьезно пострадал склад Wildberries в Коледино. На объекте произошло мощное возгорание.

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — прокомментировали MSK1.RU в Wildberries.

«Коледино» — крупнейший склад компании, его площадь — 250 тысяч квадратных метров. Жители расположенного в 10 километрах Подольска поделились кадрами, на которых виден густой дым, поднимающийся над городом.

Дым от пожара на складе Wildberries видно за десятки километров Источник: Чил / Типичный Подольск / Telegram

В результате атаки пострадали три человека, один погиб. Над регионом за ночь нейтрализовали 187 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 15 августа до утра сегодняшнего дня в небе было замечено около 600 дронов, из них 201 сбит в области. Подробности о налете на Москву и Подмосковье доступны в онлайн-трансляции.

Названы опасные болезни, которые можно подхватить на огороде

Испанский слизень быстро распространяется по России и вызывает опасения. Он переносит бактерии, грибки и яйца паразитов, собирая их на поверхности тела и в слизи. Всё это можно подхватить, работая в огороде.

Испанский слизень (Arion vulgaris) — это крупный наземный брюхоногий моллюск, инвазивный вид, который считается одним из самых вредоносных слизней в Европе.

Слизни опасны кишечными инфекциями, такими как сальмонелла, кишечная палочка и кампилобактерии. Врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с Городскими медиа предупредил, что заражение происходит через плохо вымытые овощи и зелень.

Чтобы снизить риск заболевания, людям рекомендуют соблюдать гигиену: тщательно мыть овощи, зелень и руки с мылом. Листовую зелень замачивать в воде. Также лучше избегать контакта со слизнями голыми руками. Родители должны объяснять детям, что после игры со слизнями нужно мыть руки. При появлении симптомов, таких как тошнота, рвота или диарея, необходимо обратиться к врачу.

В девяти регионах выпадет снег в сентябре

Зима в некоторых частях России начнется уже с сентября. Снег может выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он добавил, что список российских регионов, где через месяц ожидается похолодание, достаточно большой. В некоторых из них зима может установиться уже в середине сентября.

«Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области», — рассказал Шувалов РИА Новости.

Отмечается, что такие ранние заморозки могут стать неприятным сюрпризом для дачников.

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